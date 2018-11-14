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Дальний Восток стал ближе к Москве

Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами

Президент России Владимир ПУТИН 3 ноября подписал указ о передаче двух субъектов Федерации - Республики Бурятия и Забайкальского края - Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Прежде они входили в состав Сибирского федерального округа (СФО).

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним росчерком пера…

Изменения, согласно указу, были внесены в документ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года (именно там содержится перечень регионов, входящих в федеральные округа).

По Указу президента, теперь в состав Сибирского федерального округа входят десять регионов вместо 12, а территория Дальневосточного федерального округа расширилась за счет передачи ему Республики Бурятия и Забайкальского края (всего в ДФО теперь 11 субъектов).

Теперь правительству, как подчеркивается в указе президента, в трехмесячный срок будет необходимо «привести свои акты в соответствие с настоящим документом», а руководителю администрации президента Антону ВАЙНО «утвердить структуру и штатную численность аппаратов» полномочных представителей главы государства в СФО и ДФО.

Решение о передаче Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ даст региону эффективные инструменты развития экономики и социальной сферы, - заявил врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ.

- На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно на Дальнем Востоке, - прокомментировал господин Осипов. Напомним, ранее он занимал должности замглавы Минвосток- развития, и при назначении на должность говорил о необходимости распространения на Забайкалье режимов ТОР и Свободного порта Владивосток.

Глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ также считает, что включение в ДФО открывает перед республикой новые перспективы, давая стимулы инвестиционным проектам.

- Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества: меры поддержки и в экономической, и в социальной сферах, - заявил он.

А глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ после включения Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО пообещал сделать все для их максимального развития наравне с другими дальневосточными регионами.

- Дальневосточный регион и Забайкалье всегда были связаны друг с другом. У многих и там, и там живут друзья, близкие люди, родственники. Границы - это же условно, когда хочется встретиться, поговорить. В контексте министерства, конечно, работа предстоит большая. Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в 9 регионах, максимально развивались и в еще 2 новых регионах. Новых для Дальнего Востока в контексте территорий, но таких близких в плане взаимоотношения людей!».

Логично и гармонично

Большинство экспертов во Владивостоке также считают включение Забайкалья и Бурятии в состав Дальнего Востока «вполне логичным». По мнению директора Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессора Александра ЛАТКИНА, Бурятия и Забайкальский край и так «тяготеют» к Дальнему Востоку, а теперь «уютно вписываются в ДФО, оформляя его образ в геометрическом плане».

- Такое решение может повлечь реорганизацию в научной сфере - если сейчас наука в Забайкалье подчиняется Сибирскому отделению РАН, то теперь может перейти в подчинение ДВО РАН - это плюс. Кроме того, теперь будет удобно с точки зрения транспорта: Дальний Восток становится крупным хабом, аэропорт Хабаровска свяжет все эти регионы, будем чаще ездить к ним, они - к нам, - поделился эксперт своим мнением с РИА «Новости».

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ считает, что переход Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО закрепляет решение, которое существовало давно, пишет интернет-издание PortoFranko.

- Эти регионы - меньше по доле энергетики, по состоянию инфраструктуры… Но существует стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2020 года. Поэтому под этой идеей есть определенное здравое основание, вопрос сводится к централизации. В данном случае может быть обеспечен прорыв в управлении регионом, и Дальнему Востоку могут дать больше возможностей для самостоятельности, - прокомментировал он.

В свою очередь, политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ отмечает, что данное решение укрепляет позиции полпреда в ДФО Юрия Трутнева. По его словам, вариантов объединения в федеральные округа может быть множество, поскольку в Конституции РФ они не закреплены.

- ДФО - это выделенная Указом президента конструкция, во главе которой стоит полпред. Она создана для оптимизации управления и укрепления вертикали власти. Выделенные федеральные округа должны были способствовать интеграции субъектов РФ в экономические макрорегионы и подтолкнуть к более гармоничному развитию отдаленных от центра субъектов, в том числе и Дальнего Востока, - высказался политолог, отметив, что с введением федеральных округов многие политические задачи были решены, а значительная часть экономических осталась лишь идеями. - Таким образом, для жителей субъектов ДФО это вряд ли будет иметь видимое значение, а вот для полпреда президента РФ по ДФО ценность и ответственность возрастет на два субъекта.

Не первый передел

Напомним, федеральные округа Российской Федерации были созданы в соответствии с Указом президента России Владимира Путина № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года. Федеральные округа не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации и были созданы по аналогии с военными округами и экономическими районами, но не совпадали с их количеством и составом.

В момент их учреждения в 2000 году было создано семь федеральных округов. Первым изменением их количества (увеличением до восьми) и состава стало выделение Северо-Кавказского федерального округа из Южного федерального округа на основании указа на тот момент президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА 19 января 2010 года. Вторым - образование Крымского федерального округа на присоединенных к России в 2014 году территориях. Третьим - присоединение Крымского федерального округа к Южному федеральному округу в 2016 году, четвертым (и единственным изменением состава, но не количества) - перевод Бурятии и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Единственным изменением в названиях округов было переименование исходно Северо-Кавказского округа в Южный 21 июня 2000 года (до последующего выделения из него нового Северо-Кавказского округа).

Наибольшим округом по количеству субъектов и численности населения является Центральный округ, по размерам территории (теперь еще больше) - Дальневосточный округ.

В округах определены административные центры - города, в которых размещаются их руководяще-координирующие органы в виде полномочного представителя президента, его аппарата и управлений федеральных ведомств. Северо-Кавказский округ является единственным, в котором административный центр (Пятигорск) не является ни административным центром, ни крупнейшим городом своего субъекта. До 2015 года так же было и в Дальневосточном федеральном округе (Хабаровск был меньше Владивостока). Также, до упразднения Крымского федерального округа такое имело место в нем: Симферополь был меньше Севастополя. В двух федеральных округах административные центры сами по себе являются субъектами Федерации (городами федерального значения: Санкт-Петербург в Северо-Западном федеральном округе, Москва - в Центральном). Южный федеральный округ является единственным в России округом, где город федерального значения (Севастополь) не является центром округа.

Как известно, сейчас возник пока больше «идеологический» спор между Хабаровском и Владивостоком о столичном статусе. Столица Приморья уже давно претендует на статус «двойной» столицы, а политический кризис в крае в период выборов губернатора обострил этот вопрос. Жителей региона, которые жестко «прокатили» ставленника Кремля, было предложено задобрить и переносом столицы округа во Владивосток. О ситуации, судя по словам пресс-секретаря Дмитрия ПЕСКОВА, наслышан и президент России.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в федеральном округе не является руководителем округа или начальником для глав, входящих в округ субъектов и является не более чем представителем президента РФ и работником администрации Президента РФ. Никаких конституционных полномочий представители президента не имеют.

Напомним также, что полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе является Юрий Трутнев, в Сибирском федеральном округе, который лишился сразу двух территорий, - Сергей МЕНЯЙЛО.

Фото РИА PrimaMedia.

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год. 

Теги: Республика Бурятия  ДФО  Забайкальский край 


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