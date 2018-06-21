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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:27 |
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Назначен глава Агентства по развитию человеческого капитала
Ранее он занимал руководящие позиции в сфере управления персоналом и развития бизнеса в таких компаниях, как НПФ «Телеком-Союз» (группа О1), ФГУП «Почта России», ОАО «АНК «Башнефть», «IBM Россия / Восточная Европа», En+ Group Ltd, ОАО «СУЭК», «Лиггетт-Дукат», «Филипп Моррис».
На новой должности Валентин Тимаков будет отвечать за практическую реализацию одного из приоритетных направлений новой социально-экономической политики, реализуемой на Дальнем Востоке - обеспечение трудовыми ресурсами инвесторов и резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и других перспективных проектов.
Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, Агентство является современным и компактным механизмом, способным обеспечить качественными кадрами инвестиционные проекты в макрорегионе.
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