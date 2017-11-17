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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года
Поэтому на новом этапе приоритетом станет не только создание рабочих мест, но и повышение качества жизни дальневосточников.
В середине октября президент России Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло во Владивостоке в период проведения Восточного экономического форума. По замыслу главы государства, к середине следующего десятилетия в каждом регионе Дальнего Востока должны произойти «качественные, очевидные для всех изменения». При этом поручения президента касаются не только федеральных органов власти: от руководства дальневосточных субъектов к 1 февраля 2018 года ждут комплексных планов их социально-экономического развития.
Налоговый вычет для инвесторов
Акцент на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, где качество жизни во многом уступает центральным регионам, президент сделал в ходе своего выступления на ВЭФ и на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.
«Мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической и социальной среды», - подчеркнул президент, поручив до 2025 года вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского. Как отметил глава государства, на создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры для сбалансированного развития территории потребуется 231 млрд рублей в период с 2018 по 2025 год, или в среднем 29 млрд рублей в год.
Логично, что создавать социальную инфраструктуру в регионах ДФО предложено компаниям, которые реализуют здесь инвестпроекты и лучше, чем кто-либо, знают о потребностях будущих работников в учреждениях здравоохранения и образования. Вложенные в «социалку» деньги инвесторам вернет государство - одно из поручений президента касается разработки механизма предоставления налоговых льгот в обмен на строительство и оснащение объектов социальной инфраструктуры на территории ДФО. По сути, речь идет о своего рода налоговом вычете, только в масштабах отдельного инвестпроекта - сумма предоставленной льготы не должна превысить объема понесенных инвесторам «социальных» затрат.
«Нужно, чтобы каждый дальневосточник увидел, как меняется его жизнь, чтобы хотелось оставаться и работать на своей земле. Для того, чтобы появились новые школы, детские сады и больницы, государство привлекает инвесторов. Все их затраты будут компенсированы. Отмечу, что это выгодно бизнесу и по другой причине: они смогут дать работникам, которые работают на запустившихся производствах, социальные гарантии», - прокомментировал инициативу президента глава Минвостокразвития РФ Александр ГАЛУШКА.
Кроме того, до 1 декабря предстоит проработать вопрос строительства второй очереди Дальневосточного федерального университета и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера. Согласно утвержденной в июне 2017 года концепции развития острова Русского, в рамках II очереди ДВФУ предусматривается строительство новых учебных корпусов, лабораторий, библиотеки, учебно-военного центра, бизнес-инкубатора, офисных пространств для технологических и наукоемких компаний. Кроме того, на острове предполагается строить жилье и социальные объекты.
Одной из мер по улучшению демографической ситуации в ДФО также может стать выдача «дальневосточных гектаров» участникам государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. По поручению президента уже готовятся соответствующие поправки в федеральный закон.
Суд да рейтинг
Говоря на Госсовете о необходимости опережающего развития ДФО, Владимир Путин имел в виду не только социальную сферу, но и инвестиционную привлекательность региона. Президент поставил перед руководством дальневосточных регионов задачу войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата. Причем выполнить ее нужно не к 2025 году, а уже через три года. Федералам же к 1 февраля 2018 года предстоит упростить применение процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) и порядка использования иностранной рабочей силы резидентами ТОСЭР и СПВ.
Отдельный блок поручений касается создания в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, конкурентоспособного в масштабе АТР. По мнению главы российского государства, в СПВ необходимо предусмотреть особые условия для работы иностранных банков, а также упростить процедуры, связанные с обращением ценных бумаг. Кроме того, Владимир Путин поручил создать специализированный финансовый суд, который будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ. Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры: глава министерства Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, в котором лидирующие позиции заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
По воздуху и морю
Важный для дальневосточников пункт, позволяющий почувствовать себя полноценными гражданами страны, - возможность слетать в европейскую часть РФ по приемлемым ценам. С 2010 года работает программа субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока, однако в последние годы - и это признал Владимир Путин - возникли проблемы с доступностью льготных авиабилетов. Если в 2016 году при финансировании в 4,4 млрд рублей по трем федеральным программам субсидирования авиаперевозок было перевезено 634,5 тысячи пассажиров, то в 2017 году выделение 4,02 млрд рублей позволило обеспечить билетами только 450 тысяч дальневосточников, а продажи билетом по спецтарифам завершились уже к июню.
По некоторым оценкам, для того чтобы полностью закрыть потребность дальневосточников в льготных билетах, нужно вдвое больше денег. Поэтому одно из президентских поручений касается субсидирования авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно в течение всего года. Предполагается, что при выполнении федерального бюджета-2018 ассигнования на эти цели будут выделяться в приоритетном порядке. Кроме того, Минвостокразвития РФ ведет переговоры с ПАО «Аэрофлот» о «замораживании» до 2025 года действующих плоских тарифов на перелеты в Москву и обратно из городов ДФО.
Еще одно поручение, связанное с развитием авиасообщения, касается распространения режима свободного порта Владивосток на все международные аэропорты ДФО. Ожидается, что упрощенный визовый режим (въезд для граждан 18 государств до восьми дней по электронной визе) позволит расширить чартерные программы, а также активизировать деловое общение и туристический обмен. Уже с 1 января 2018 года, после внесения поправок в законодательство и установки в аэропортах необходимого оборудования, иностранные граждане смогут прибыть по электронной визе не только в аэропорт Владивостока, но и в аэропорты Угольный и Бухта Провидения на Чукотке, Игнатьево (Благовещенск), Елизово (Петропавловск-Камчатский), Новый (Хабаровск) и Дземги (Комсомольск-на-Амуре), Сокол (Магадан), Хомутово (Южно-Сахалинск).
Помимо воздушного транспорта, подписанные президентом России поручения коснулись и морского, который в былые годы являлся востребованной альтернативой самолетам. Так, до 1 декабря Правительство РФ должно проработать вопрос по финансированию строительства грузопассажирского судна для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов. А уже к марту на линию должно выйти другое грузопассажирское судно, которое станет курсировать из Петропавловска-Камчатского на Командорские острова и в Северо-Курильск.
Кроме того, Владимир Путин поручил представить предложения по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск. Сейчас на линии Ванино - Холмск работают три парома типа «Сахалин» вместимостью 26 вагонов или 38 автопоездов. Из-за состояния паромов, средний возраст которых - 29 лет, бизнесу приходится пользоваться более дорогим путем поставок через Владивосток, а пассажиры выбирают более дорогой авиационный транспорт. Однако некоторые меры для исправления ситуации приняты: летом 2017 года на Амурском судостроительном заводе заложили несколько новых паромов с более высокой грузоподъемностью. Сдача их заказчику запланирована на декабрь 2019 года.
Фото Владимира СМИРНОВА, фотобанк ВЭФ, ТАСС.
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