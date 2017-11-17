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Китай готовит проекты на миллиарды. Долларов
В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. 1 ноября под руководством Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна прошла 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, отдельно были рассмотрены итоги специальной Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, которую возглавляют вице-премьеры двух стран Юрий ТРУТНЕВ и Ван Ян.
«В ходе встречи мы вновь подтвердили неизменность крепкой дружбы между Россией и Китаем и сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути. Руководители России и Китая отметили необходимость дальнейшего сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке», - комментирует события министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Он же приводит прогрессирующую статистику: «Товарооборот между дальневосточными регионами России и Китаем за восемь месяцев этого года вырос на 33%, достигнув $4,8 млрд. В 5 раз увеличился транзит грузов через порты Дальнего Востока. Увеличилось количество и масштаб совместных инвестиционных проектов. Активно строятся 2 «моста дружбы» через реку Амур - Благовещенск - Хэйхэ и Нижнеленинское - Тунцзян», - сообщил глава Минвостокразвития.
Что впереди? Среди многочисленных проектов выделяются несколько, их реализация могла бы продемонстрировать настоящий сдвиг в экономическом сближении двух стран. А реальное участие китайских инвесторов в развитии Дальнего Востока посрамило бы любых скептиков, которые кивают на то, что разговоров о сотрудничестве, помимо нефтегазовой сферы, пока больше, чем реальных дел.
По быстрым рельсам
Например, построить высокоскоростную железную дорогу Харбин - Владивосток. Китай за последние годы «уперся» в эту железнодорожную тему и в сжатые сроки смог соединить многие отдаленные свои регионы со столицей. Так, уже многие дальневосточники, к примеру, опробовали путь в Пекин через Хуньчунь и дальше по скоростной «железке», про Далянь и говорить не приходится - 6 часов, и там.
Технологии, индустрия, кадры и даже деньги у китайцев имеются. Есть и определенный интерес к организации скоростного выхода грузов из развивающегося Северо-Востока Китая к приморским портам. Да и народу бы больше поехало в туристических целях.
Суть проекта скоростной магистрали от Харбина до Владивостока: будет проложено более 380 км путей со строительством 12 станций. Учитывая, что строительство линии от Муданцзяня до Харбина уже осуществляется, линия Муданцзянь - Владивосток будет соединена с железными дорогами Китая. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. Стоимость проекта, по предварительным расчетам, может составить до $19 млрд.
Проект обсуждали министр Александр Галушка и генеральный директор «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» (China Railway Dongfang Group) Цай Цзэминь, представлявший интересы корпорации «Чайна Рэйлвэй Групп Лимитед» (China Railway Group Limited).
«Учитывая экономические возможности Владивостока и северо-восточных провинций Китая, данный проект будет успешен. Уверен, что строительство железной дороги Харбин - Владивосток окажет положительное влияние на укрепление экономических связей и активизацию сотрудничества между Россией и Китаем. Изначально задумывалась пассажирская линия. Но после оценки экономики проекта было решено проектировать смешанный поток, с учетом перевозки грузов», - приводит слова Цай Цзэминя пресс-служба Минвостокразвития.
Собеседник дальневосточного министра подтвердил, что China Railway Group Limited готова стать генеральным подрядчиком проекта, China Railway Dongfang Group готова разработать проектную документацию. По его словам, Сhina Railway Group Limited - это крупнейшая строительная корпорация с головным офисом в Пекине, которая уже более 20 лет работает и на зарубежных рынках.
«Мы являемся одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входим в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55-й позиции рейтинга Fortune Global. 71% всех железных дорог КНР построено нашей компанией. Из них 95% - электромагистрали», - представил компанию Цай Цзэминь. - Мы обладаем всеми компетенциями в области проектирования, строительства и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Компанией реализован ряд крупных проектов в таких областях, как строительство метро, участков железных дорог, которые по расстоянию могут быть сопоставимы с железной дорогой Харбин - Владивосток. Общий объем проектов, который реализуется сейчас компанией, оценивается в $3 млрд».
Китайский менеджер мотивирует возможную окупаемость проекта тем, что в приграничных территориях Китая проживает более 65 млн человек, а это потенциальные пассажиры. По его мнению, по скоростной «железке» жители соседней страны могут поехать, к примеру, в игорную зону - интегрированный развлекательный курорт «Приморье».
Александр Галушка апеллировал к договоренностям по совместному развитию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». А предложенный проект по строительству железной дороги, по его мнению, «полностью укладывается в согласованную политику России и Китая по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути по фокусировке на ДФО. Инициатива, которая последовала от китайских партнеров, является конкретизацией этого сопряжения».
Металлургический кластер
Это тоже один из грандиозных проектов, который обсуждался в Пекине. Как сообщала пресс-служба Минвосток- развития, Александр Галушка провел переговоры на этот счет с Яо Сяодуном, председателем совета директоров компании «Хэбэй Луаньхэ Групп» (Hebei Luanhe Group), в которую входит компания «Дэбан Гуандун». Этот гонконгский металлургический гигант и высказывает намерения создать экспортно ориентированный кластер по глубокой переработке стали и производству сталелитейной продукции.
Как сообщала пресс-служба Минвостокразвития, для реализации проекта китайцы уже «сформировали консорциум инвесторов, который включает такие компании, как «Синостил Корпорэйшн» (Sinosteel Corporation, государственная сталелитейная корпорация Китая), «Жичжао Стил Холдинг Групп» (Rizhao Steel Holding Group, частное сталелитейное предприятие г. Жичжао), «Цзяньлун Групп» (Jianlong Group) и другие компании».
«Наша компания является инициатором создания металлургического кластера. За нами придут ряд других производственных предприятий. Мы заинтересованы в скорейшей реализации проекта и намерены через месяц приехать на Дальний Восток, чтобы осмотреть возможные площадки для производства», - сообщил Яо Сяодун.
Китайские инвесторы делают акцент на том, что металлургический комбинат будет высокотехнологичным производством, основанным на экологически чистом способе выработки продукции путем плавления в электрической печи. Металлургическая продукция будет поставляться в третьи страны.
«Для этого проекта нужно применить системный подход, чтобы создать центр, где будут собраны вместе основные производства, предприятия по переработке отходов и точки по продажам продукции. Мы готовы запустить промышленный парк и стать его якорным инвестором, построив металлургический комбинат по производству широкого ряда продукции из стали путем плавления в электрической печи», - рассказал Яо Сяодун.
Предполагаемый объем инвестиций немалый - $2 млрд. Планируется, что на первом этапе производственная мощность комбината составит 1-3 млн тонн в год, на втором этапе (после 5 лет работы) будет обеспечена производственно-сбытовая цепочка, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом. Мощность уже будет составлять 3-5 млн тонн в год.
«Сейчас хорошее время, как с точки зрения экономических условий, так и сточки зрения политической поддержки, чтобы развивать сотрудничество», - подытожил Яо Сяодун.
Город здоровья, науки и инноваций
Именно таким видят китайские инвесторы остров Русский. На встрече полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и председателя Народного политического консультативного совета Китая (CPPCC National Committee) Чжэна Юаня китайская сторона презентовала свой проект по созданию на территории Русского Центра международного сотрудничества - дальневосточного города здоровья, науки и инноваций. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, первый этап проекта предполагает строительство научно-технологического и лечебно-оздоровительного кластера, международного конгрессно-выставочного центра, гостиницы 5*, жилья, центра водных видов спорта, аэро-яхт-клуба и парковочных сооружений.
Юрий Трутнев обратил внимание на то, что этот проект ложится в рамки одобренной Правительством РФ Концепции развития острова Русского и нацелен на инновации, о которых все время говорит президент. Фонду развития Дальнего Востока поручено подготовить доклад о мерах, которые необходимо предпринять для поддержки именно инновационных инвестиционных проектов, в том числе таких, как проект «Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций».
У масштабного проекта будет много «отцов». По словам китайской стороны, готовность принять участие в проекте по созданию Центра международного сотрудничества высказали Центр исследования и планирования Шелкового пути, Фонд Шелкового пути, Государственный банк развития Китая, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, китайская холдинговая корпорация «Чэнтун Лтд», компания здравоохранения «Чаншэнюань», инвестиционная компания «Циньхуандао Чжунминь», строительная компания «Армада». Все детали будущего проекта предлагается обсудить еще до конца этого года.
Юрий РОГОВ.
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