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18 Марта 2015, 20:17 | Часовой пояс

Субъекты ДФО в кризис намерены обеспечить население работой, жильем и отечественными продуктами

Регионы Дальнего Востока готовятся бороться с кризисом старыми, проверенными методами, похожими на те, что предпринимались в кризис 2008-2009 годов. Подготовленные субъектами ДФО антикризисные планы в общих чертах повторяют пункты федерального: акцент делается на социальной стабильности, а не на модернизации производства и росте производительности труда. Непонятно и то, как будут сочетаться налоговые льготы и необходимость выполнять ранее взятые на себя объемные социальные обязательства.

Бюджеты оптимизируются - долги растут?

Одним из первых с набором антикризисных мер определился Камчатский край. По словам губернатора Камчатки Владимира ИЛЮХИНА, на текущем этапе акцент будет сделан на создании бюджетных резервов и оптимизации затрат. При этом оптимизировать бюджет планируется за счет повышения эффективности расходования средств, одновременно сохранив существующие меры поддержки бизнеса и все меры социальной поддержки населения. Особое внимание власти региона планируют уделить регулированию рынка труда и адресной поддержке граждан, а также развитию рынка строительства жилья и ипотечного кредитования.

«Опыт показал, что налоговые, имущественные льготы и преференции, отраслевые программы поддержки позволяют стимулировать инвестиционную активность, обеспечить рост производства», - отметил губернатор Камчатки.

В Приморье антикризисные мероприятия пойдут почти по тому же сценарию, что и на Камчатке. Выступая в начале февраля перед депутатами ЗС ПК, первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ озвучил планы по оптимизации бюджетных расходов и пересмотру госпрограмм, льготированию малого и среднего бизнеса, а также оказанию помощи системообразующим предприятиям, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Кстати, последнюю меру, судя по всему, придется применить уже совсем скоро: не далее как в конце февраля руководитель профсоюзной организации градообразующего для Дальнегорска предприятия «Бор» Сергей МАТВЕЕВ сообщил о грядущем сокращении работников.

Что касается сокращения бюджетных расходов, речь пока идет об экономии в 5%. Хотя принятая в конце февраля корректировка бюджета и вовсе предполагает увеличение расходов, в том числе в связи с созданием новых структур краевой администрации. Власти региона заявляют, что социальные обязательства будут выполнены в полном объеме, что в 2015 году администрация продолжит работу по сокращению бюджетного дефицита, а также сконцентрирует инвестиционные ресурсы на завершение ранее начатых проектов в крае. В целях стимулирования малого и среднего бизнеса планируется расширить доступ МСП к госзакупкам и, возможно, ввести «налоговые каникулы» для предпринимателей, открывших свое дело в производственной, научной и социальной сфере.

- Ясно, что Москва в этом году регионам не поможет, а надежды на рост налоговых поступлений в бюджет от реализации крупных проектов оказались иллюзорны: «Газпром» и «Роснефть» к строительству своих объектов не приступали, «буксуют» и другие масштабные стройки. Очевидно, что налоговый поток сократится и в силу того, что многие предприниматели, поставляющие в край товары из-за рубежа, сейчас сворачивают деятельность из-за резкого изменения валютных курсов, - уверен директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр ЛАТКИН. - Если потребуется секвестр бюджета, под него могут попасть социальные объекты, строящиеся на государственные средства, а также коммунальная сфера, прежде всего строительство и ремонт дорог и жилья. Однако сократить расходы можно и на управленческий аппарат - как на федеральном уровне, так и в администрациях регионов и муниципальных образований.

Между тем в соседнем Хабаровском крае региональный бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов готовятся секвестировать уже во второй раз. По словам председателя комитета краевой думы по бюджетам, налогам и экономическому развитию Наталии ПУДОВКИНОЙ, расходы бюджета-2015 остались практически на уровне 2014 года, что с учетом падения курса рубля означает фактическое снижение. Приоритетами в случае секвестра останутся «майские указы» президента и другие ранее принятые обязательства.

Добавим, что, по данным Счетной палаты РФ, госдолг российских регионов на 1 января 2015 года достиг 2,05 трлн рублей, увеличившись за год на 17,9%. Основная причина роста долга - недостаток ресурсов на выполнение обязательств, которые возложены на регионы из Москвы. И вряд ли нынешние трудности в экономике будут способствовать тому, что края и области в скором времени рассчитаются с долгами.

С работой помогут всем. Даже садоводам

Приоритетом правительства Амурской области станет предупреждение социальной напряженности, которая может возникнуть в связи с кризисом. Областной антикризисный план предусматривает реализацию мероприятий по двум направлениям: стабилизационные меры и действия, направленные на обеспечение социальной стабильности и занятости населения. Кроме того, в правительстве региона готовится план мероприятий по импортозамещению на 2015-2017 годы.

В Еврейской АО в феврале был утвержден план мероприятий, направленный на обеспечение устойчивой работы экономики региона в 2015 году. Он включает в себя меры по обеспечению экономического роста, поддержке социальной стабильности и обеспечению социальной защиты населения. Речь идет о снижении налоговой нагрузки на бизнес, предоставлении преференций хозяйствующим субъектам, расширении объема закупок для государственных нужд у субъектов МСП, предоставлении ряда льгот для организаций, работающих в сфере строительства и агропромышленного комплекса. Оригинальным шагом обещает стать поддержка садово-огородническим товариществам в части обеспечения дачных массивов необходимой инфраструктурой и «организацией пассажирских перевозок для создания условий по выращиванию плодово-овощной продукции и реализации ее излишков». Кроме того, планом предусмотрены также меры по снижению напряженности на рынке труда, созданию рабочих мест, обучению и переподготовке специалистов рабочих профессий, обеспечению перетока кадров.

Главный приоритет в Магаданской области - сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала для сохранения рабочих мест и уровня доходов работающих людей. По словам губернатора Колымы Владимира ПЕЧЕНОГО, в регионе сформирован перечень системообразующих предприятий, в отношении которых будет вестись ежеквартальный мониторинг финансового состояния. Это позволит оперативно реагировать и своевременно вырабатывать предложения по оказанию государственной помощи проблемным предприятиям. Кроме того, антикризисные меры предусматривают работу по развитию экспортного потенциала и стимулированию инвестиционных вложений, обеспечению помощи социально уязвимым категориям граждан.

Сохранение рабочих мест является приоритетом и в Чукотском АО, где уже второй год действует подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». Департамент социальной политики ЧАО проводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда округа и анализ необходимости разработки дополнительных мер, направленных на снижение напряженности ситуации.

Сахалин: уверенное плавание

Проект антикризисного плана Сахалинской области предусматривает стабилизацию работы в ключевых секторах экономики региона, сбалансированность рынка труда, снижение инфляции и смягчение роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов. Бюджетные расходы оптимизируют, сконцентрировав ресурсы на приоритетных направлениях развития экономики и социальной сферы.

Как известно, 80% бюджетных поступлений Сахалинской области формируют нефтегазовые доходы. Снижение стоимости барреля нефти автоматически уменьшает поступления в региональный бюджет. Поэтому по распоряжению губернатора Александра ХОРОШАВИНА все дополнительные доходы регионального бюджета будут направляться в Резервный фонд Сахалинской области.

- Мы рассчитывали разные, в том числе и самые стрессовые, сценарии развития ситуации. Считаем, что стоимость нефти будет колебаться в районе $50 за баррель. Отмечу, что снижение цены на $10 за каждый баррель автоматически минусует 2 млрд руб. из бюджета области. Поэтому мы должны уже сейчас позаботиться о подушке безопасности. И такая задача была поставлена, часть дополнительных доходов будет направляться на ее увеличение, чтобы с наименьшими проблемами прожить 2016-2017 годы, - поставил задачу губернатор островного региона.

При этом в области не намерены снижать инвестиционную активность. Поставлена задача активизировать работу по развитию перерабатывающих производств. «Важно продолжить проработку всех вопросов, связанных с реализацией проектов по строительству Дальневосточного СПГ и 3-й линии на заводе СПГ в Пригородном. Кроме того, в 2015 году необходимо получить ТЭО по углехимии и принять решение по его реализации», - конкретизировал губернатор, подчеркнув, что на особом контроле должны быть приоритетные инвестиционные проекты с участием средств федерального бюджета в инфраструктурных отраслях. Для энергетики ключевыми проектами будут строительство Сахалинской ГРЭС-2, реконструкция Ногликской ГТЭС и модернизация сетевого хозяйства, развитие альтернативной энергетики в отдаленных районах и на Курильских островах.

Региональное правительство делает акцент на реальном секторе экономики. Антикризисным планом предусмотрены меры по поддержке сельского хозяйства и рыбной отрасли, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках политики импортозамещения новые возможности открываются у местных товаропроизводителей.

Принято решение обстоятельно проанализировать эффективность мер государственной поддержки, она должна стать еще более адресной и направленной на достижение конкретных целей. 

Артем СТРОГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

 

Теги: инвестиции  кризис  жилье  бюджеты 


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