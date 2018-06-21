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18 Марта 2015, 20:20 | Часовой пояс

Первые три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) вышли на старт

12 февраля на заседании Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке согласованы 6 инвестиционных проектов и отобраны первые 3 территории опережающего развития в ДФО.

Как говорят в администрациях регионов, это дает высокую степень уверенности в том, что по данным территориям решения на уровне правительства будут приняты. А всю предварительную работу необходимо ускорять, счет времени пошел на месяцы.

В число отобранных счастливчиков вошли площадки ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае, а также ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Вот с них и должна начаться новая история - эти пионерные точки роста, по идее команды Минвостокразвития, станут местом притяжения инвесторов, здесь появятся новые производства, будут созданы рабочие места, и успешность резидентов ТОР будет благоприятно сказываться на социальном положении близпроживающего населения.

С чем едят ТОСЭР

Привлекательность для инвесторов в ТОСЭРах обеспечат особые условия хозяйствования: налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Основные параметры этих особых условий определены в законе «О территориях опережающего развития в РФ». По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, он максимально приближен к закону прямого действия, однако необходим еще целый ряд технических подзаконных актов. На их принятие отведен срок в 90 дней. 30 марта закон вступит в силу.

По каждой ТОСЭР на основании уполномоченного органа - Минвостокразвития - будет приниматься персональное решение, в котором будут прописаны все особенности - начиная с видов деятельности и границ, заканчивая минимальными требованиями к уровню применяемых ее резидентами «технологий и методов производства, оборудования для соответствующих видов экономической деятельности». Постановление правительства зафиксирует минимальный объем капитальных вложений и собственно сами преференции. Согласно закону, ТОСЭР может быть создана на срок до 70 лет с возможностью его продления. Через три года подобные территории помимо Дальнего Востока могут появиться в других субъектах России. Будут созданы институты управления, в частности уже анонсировано создание АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на базе ОАО «Московская материально-техническая база» (подведомственная компания Росимущества). Эта компания будет наделена широким перечнем полномочий, станет многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Финансирование создания инфраструктуры ТОСЭР будет осуществляться за счет средств бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также внебюджетных источников. Для создания ТОР и поддержки инвестпроектов на 2015-2017 годы в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусмотрено 42 млрд руб. И Минвостокразвития в условиях секвестра эту сумму намерено отстаивать.

Сколько всего будет

Поиск подходящих для старта площадок шел весь прошлый год. И, как сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, в ходе предварительного отбора было рассмотрено более 400 территорий. Анализировали перспективы каждой, главными критериями были наличие подтвержденного спроса инвесторов и инфраструктурное обеспечение.

- Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких «якорных» инвесторов. Для нас это гарантия того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, новых предприятий, вернутся в бюджет возросшими налогами, - заявил вице-премьер.

«Якорных» инвесторов искали все вместе - регионы, Минвостокразвития, взявшее на себя международные контакты, помогал полпред президента. И надо сказать, к ТОРам сформировался довольно большой интерес со стороны стран АТР. Как сказал Александр Галушка, еще до принятия закона в прошлом году было подписано 19 инвестиционных меморандумов с крупнейшими иностранными компаниями. Среди крупнейших компаний японские Mitsubishi Corporation, Mitsui, Toyota Tsusho Corporation, а также китайские, корейские лидеры бизнеса.

Однако первые «якоря» в ТОСЭРы закинули компании российские. Так, для двух создаваемых в Хабаровском крае ими стали «Технониколь», «Невада», группа «Энергия», МТЕ. Для ТОР «Надеждинская» - «Невада», «Инком-ДВ».

ТОР «Хабаровск» расположится в пригороде краевой столицы, где планируется наладить производство теплоизоляционных материалов, трубошпунта, развивать металлургию, строить логистические центры, тепличные комплексы и др. В ТОР «Комсомольск» сосредоточатся предприятия, ориентированные на производство комплектующих для авиапромышленности. Специализация ТОР «Надеждинская», которая будет организована в пригороде Владивостока, - создание производственно-логистических комплексов, связанных с портами (Таблица 1).

Как было заявлено по итогам отбора, общий объем частных инвестиций трех первых ТОРов запланирован в 50,28 млрд рублей. Объем бюджетных инвестиций на строительство инфраструктуры составляет 6,2 млрд рублей. Здесь будет создано порядка 7 тысяч рабочих мест.

Но, как заявил Юрий Трутнев, побывавший в конце февраля в Якутии и на Камчатке, список избранников не закрыт. Много шансов на реализацию у якутских проектов. В частности, у ТОСЭР «Заречье», которая предполагает создание в непосредственной близости от Якутска промышленного центра на основе высокотехнологичных экспортоориентированных проектов газопереработки и газохимии. Якорными инвесторами здесь планируют стать ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и «РТ-Глобальные Ресурсы». Не теряет надежды на создание ТОСЭР «Базальт - новые технологии» якутское ООО «Технология базальтовых материалов», которое уже имеет мощности по выпуску базальтового непрерывного волокна, арматуры, минеральной ваты и готово развернуть производства по выпуску еще целого ряда инновационных материалов.

Уже в ходе ближайшего заседания Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке может быть рассмотрен и проект ТОСЭР «Камчатка», обнадежил Юрий Трутнев. Проект ориентирован на создание на Камчатке на базе Петропавловского морского торгового порта крупного порта-хаба, ориентированного на развитие Севморпути. В рамках ТОСЭР развитие должен получить аэропорт. Все это, в свою очередь, должно сказаться на развитии туриско-рекреационного комплекса региона.

Приоритетные проекты

Помимо ТОСЭР на правительственной подкомиссии одобрение получили и первые шесть инвестиционных проектов (Таблица 2). Как сообщает Минвостокразвития, общий объем частных инвестиций по ним достигает 126,54 млрд рублей. Порядка 41% из них, 52,03 млрд руб., уже поступило. Объем запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд рублей. Итоговое соотношение частных инвестиций к государственным оставляет 7:1.

- Поддержка инвестиционных проектов осуществляется уже при наличии состоявшегося частного инвестирования, когда отсутствие инфраструктуры не позволяет реализовать проект как экономически целесообразный, - пояснил Юрий Трутнев.

По итогам заседания Минвостокразвития было дано поручение подготовить и внести в правительство РФ проекты нормативно-правовых актов об утверждении перечня инвестиционных проектов, а также территорий опережающего развития, рекомендованных к реализации на Дальнем Востоке России.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

Теги: ТОР  тосэр 


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