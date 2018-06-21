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18 Апреля 2014, 13:53 | Часовой пояс

За федеральные деньги для ДФО Минвостокразвития будет бороться

Минвостокразвития не согласует госпрограммы развития, если в них не будет специального раздела (подпрограммы), посвященного Дальнему Востоку. "Приоритет опережающего развития нашего региона должен быть выражен четко", - заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на пресс-конференции во Владивостоке. Такие полномочия Минвостокразвития получит по итогам совещания, прошедшего у председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА в середине марта.

По словам министра, команда дальневосточного министерства, проанализировав половину госпрограмм (огромная, кстати, работа), пришла к выводу: нашему региону денег в них адресовано неоправданно мало. Но даже те, что есть, не работают системно, не обеспечивают масштабного привлечения частных инвестиций, на которые, собственно, и делается ставка.

За федеральные деньги Минвостокразвития будет бороться и сокращения бюджетного финансирования в связи с присоединением Крыма и незапланированными масштабными тратами не ожидает, сказал министр. Он подчеркнул при этом, что очень рассчитывает на оперативное принятие Федерального закона «О территориях опережающего социального экономического развития (ТОР)», проект которого в апреле будет внесен в правительство.

По словам Александра Галушки, санкции США и ЕС не являются ограничением для иностранных инвесторов (Японии, Китая, Республики Корея, Сингапура и др.), с которыми команда Минвостокразвития ведет переговоры. «По мнению лиц, принимающих инвестиционные решения, существующая внешнеполитическая ситуация никак не влияет на инвестиционную заинтересованность к Российской Федерации», - уверен министр. Подкрепляют его уверенность итоги прошедшего недавно Российско-Японского инвестиционного форума. По словам министра, иностранные инвесторы как раз очень ждут новый закон о ТОРах и рассматривают его как новую страницу в экономических отношениях. Создание особых условий предпринимательской деятельности позволит Дальнему Востоку и России в целом включиться в международную конкуренцию за инвестиции, считает министр.

«Состыковывая» ресурсы госпрограмм с инвестпланами частного бизнеса, по мнению Александра Галушки, можно добиться мощного экономического эффекта. В Приморье, по его словам, уже есть как минимум семь масштабных проектов, которые при условии вложения менее 100 млрд бюджетных рублей способны обеспечить объем инвестиций в 2 триллиона. Задача - «погрузить» эти проекты в программу по развитию Дальнего Востока и собрать разрозненные ресурсы, ну и создать особые условия, обеспечить правильную систему управления процессами, найти нужные кадры.

Кадры будут воспитываться в том числе и при личном участии министра и его команды. Переезд части министерства во Владивосток и его прописка в кампусе ДВФУ, по словам министра, не только не помешают учебному процессу, но и будут способствовать повышению имиджа университета и дополнительно привлекать в его стены деловые круги. «Наша активность будет делать более востребованной инфраструктуру острова Русского и университета», - подчеркнул министр.

Сам Александр Галушка, являясь профессором Высшей школы экономики, готов, выкраивая из плотного рабочего графика время, читать лекции студентам, а его заместители могли бы курировать определенные кафедры. «Дипломные работы студентов, кандидатские и докторские работы могли бы строиться на тех реальных проектах развития, которые министерство будет реализовывать, и решать те вопросы, которые в ходе развития будут возникать», - говорит Александр Галушка. Студенты смогут проходить практику в министерстве, считает он, это будет способствовать профессиональной адаптации молодых кадров и настраивать молодежь на работу в регионе.

Сейчас, по словам министра, идет активный набор персонала. «Мы ориентируемся на людей, которые в своей жизни уже реализовали проекты развития, смогли показать результат. Сегодня именно такие люди из разных регионов работают в министерстве, мы их по крупицам отбираем», - пояснил Александр Галушка.

Вообще, острову Русскому в планах Минвостокразвития отведена особая роль. На сегодня это один из наиболее проработанных проектов опережающего развития. «Только не надо ориентироваться на кубометры перемещенного грунта или размер строительных площадок, - разъяснил министр, - в этом случае речь идет о создании особой экосистемы развития, в которой очень правильно подобраны элементы, друг друга усиливающие и развивающие. Стоит задача создать на острове Русском место концентрации научно-технической, интеллектуальной элиты. Для этого необходимо создать базовые кафедры ведущих российских компаний в ДВФУ, соответствующие исследовательские структуры. Сделать это место одним из лучших с точки зрения научно-технической, интеллектуальной реализации в АТР».  

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.

 

Теги: инвестиции  госпрограммы  ТОР  бюждет  Минвостокразвития 


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