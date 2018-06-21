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Нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" завернет на заводы
Поручение изучить и проанализировать состояние дел по подключению Комсомольского и Хабаровского НПЗ в систему ВСТО было дано министром РФ по развитию Дальнего Востока - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктором ИШАЕВЫМ на заседании коллегии министерства 28 мая 2013 года.
Сейчас в регионе действуют два крупных нефтеперерабатывающих завода - в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске, которые перерабатывают в общей сложности 11,418 млн тонн нефтепродуктов, покрывая потребность региона на 34%. Недостающее топливо приходится завозить железной дорогой с заводов Западной и Восточной Сибири. Транспортные издержки слишком высоки, что отражается на стоимости бензина.
Подключение Комсомольского и Хабаровского НПЗ к системе ВСТО и реконструкция их мощностей позволят увеличить объем переработки нефти и выход готовой продукции. При этом отмечено, что нефтеперерабатывающие компании не принимают должных мер по строительству мини-заводов и установок газомоторного топлива GTL для удовлетворения потребности не только промышленных предприятий, но и населения отдаленных регионов округа.
Сегодня идет строительство отвода на Хабаровский НПЗ длиной 26 км, пропускная способность которого составит 5 млн тонн нефти в год, с увеличением до 6 млн тонн. Ввод в эксплуатацию намечен на 2014 год. Строится дополнительная нефтеперекачивающая станция (НПС).
По отводу на Комсомольск-на-Амуре подписано генеральное соглашение с ОАО «НК «Роснефть» и начаты проектно-изыскательские работы. Предполагается, что длина отвода составит 350 км, пропускная мощность - 7 млн т, на нем будут возведены дополнительно три НПС, а на конечной точке - коммерческий узел учета нефти. Строительство большинства объектов отводов будет вестись за счет компаний - владельцев НПЗ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год.
Сумма инвестиций в строительство отвода до НПЗ в Комсомольск-на-Амуре составляет до $1 млрд, с перспективой существенного увеличения в зависимости от физических условий проекта. В свою очередь, отвод до Хабаровского НПЗ оценивается в 3,5 млрд руб.
Вместе с тем, как отмечает глава Минвостокразвития России, действенный механизм насыщения регионального рынка бензином - создание конкурентной среды в рамках Дальневосточного нефтегазового кластера. Дальнему Востоку необходимо еще три нефтеперерабатывающих предприятия.
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