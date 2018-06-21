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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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Расходы "Газпрома" на "Силу Сибири" в 2016 году сократятся в два раза
В прошлом году, согласно первоначальной версии бюджета, на проект планировалось потратить 31 млрд рублей, но в итоге расходы составили лишь 19,278 млрд рублей (инвестиции были перераспределены по годам).
На 2016 год расходы по проекту зампред правления «Газпрома» Андрей КРУГЛОВ в июне заявлял на уровне 200 млрд рублей. Однако в раскрытых параметрах инвестиционной программы концерна значится, что в этом году на эти цели может быть направлено лишь 92 млрд рублей. Впрочем, по итогам работы в первом полугодии эта цифра может быть пересмотрена.
Таким образом, общий бюджет расходов по проекту составит за два года 111,344 млрд рублей против 230 млрд рублей, как предполагалось еще полгода назад. При этом компания по-прежнему приводит общую оценку бюджета проекта в размере 800 млрд рублей в ценах на 1 января 2011 года.
Компания сообщила о резком снижении бюджета на ремонт магистральных газопроводов: в первоначальной версии он составит лишь 18,68 млрд рублей. В прошлом году - 30 млрд рублей в первоначальном варианте и 40 млрд рублей после пересмотра.
В конце 2015 г. «Газпром» отменил крупнейший тендер в истории российских закупок газового холдинга на строительство. Тендер на 822 км (207,7-1029,8 км) газопровода «Сила Сибири» на 156 млрд руб. был резко раскритикован ФАС.
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