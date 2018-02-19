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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 03:05 |
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Треть москвичей передумали брать "дальневосточный гектар" и аннулировали заявления
Как сообщается на сайте Росреестра, всего на конец прошлого года в уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления Дальневосточного федерального округа из Москвы поступило 1 тыс. 980 заявлений о предоставлении земельных участков, при этом треть из них были аннулированы самими заявителями.
Заключенный и подписанный обеими сторонами договор безвозмездного пользования земельным участком регистрируется в Росреестре.
Досье «Дальневосточного капитала»: На сегодняшний день информационная система «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировала почти 108,3 тыс. заявлений на получение «дальневосточного гектара». Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье. В этом регионе подано более 43 тыс. заявлений на получение земельного участка. На втором месте - Республика Саха (Якутия) с 19,2 тыс. заявлений, на третьем - Хабаровский край, здесь участок желают получить 16,3 тыс. человек. На четвертой позиции - Сахалинская область с 13,4 тыс. По количеству оформленных земельных участков на первое место вышел Приморский край - сегодня в крае выдано 7,461 договоров, на втором месте - Хабаровский край - 7,4 тыс. договоров. 5,7 тыс. договоров оформлено в Якутии, 5,6 тысяч - на Сахалине, 4,2 тысячи - в Амурской области. Количество коллективных заявок достигло 13,7 тысяч.
Как известно у новых землевладельцев есть лишь год, чтобы определиться с видом деятельности. И с какими необычными планами придут в регион те, кто кроме как на карте дальневосточных просторов не видел, не щупал и не нюхал, еще предстоит узнать. Не исключено, что креатива будет достаточно. Так недавно пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что житель Москвы Нарек ОГАНИСЯН стал обладателем острова Чакмут в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края, где в дальнейшем в рамках программы «дальневосточный гектар» намерен построить туристический центр и организовывать квесты.
«Заявление на остров оформили семьей - взяли все три гектара его территории. Оформление документов прошло быстро, так что теперь пора начинать осваивать остров. Сейчас уже открыл первую версию сайта и параллельно дорабатываю бизнес-модель. Планирую уже следующим летом провести первый квест на острове», - приводит слова Оганисяна «РИА Новости».
Как пишет газета «Известия», в дальнейшем в рамках квеста участников игры планируется доставлять на моторной лодке на остров, где будет построен дом-контейнер. Помимо прочего, на территории оборудуют площадку для палаточного лагеря и шашлычные зоны.
Всех желающих уже зовут «Добро пожаловать на остров сокровищ Робинзона Крузо - на остров Чакмут!» и обещают в ближайшем будущем объявить «глобальный живой квест».
Для сведения потенциальных «робинзонов», на остров, который находится в акватории Тихого океана между «большим островом Сахалин и материковой частью континента Евразия» (всего 300 м. от берега) «можно за пару минут добраться на выбор: на небольшой надувной лодке, вплавь (кто плохо плавает, можно воспользоваться чем-нибудь надувным) или пешком по неглубокому дну (материк с островом соединяет перемычка, где вода не выше колен, а дно хорошо видно)».
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