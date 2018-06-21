|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Нефть и газ в сейсмичной зоне
Традиционно участники конференции подводили итог работы за год. Каким он был для нефтегазовых проектов Сахалина? По общему признанию - вполне успешным, в этом году двадцатилетие отмечает проект «Сахалин-1» («Сахалин-2» был юбиляром в прошлом году), и его участники - консорциум под управлением «Эксон Нефтегаз Лимитед» - предъявили коллегам, партнерам и экспертному сообществу «20 шагов успеха». Действительно, в рамках проекта реализовано немало впечатляющих новаций, которые стали результатом работы международного коллектива. На Сахалине «прописались» современные мировые технологии работы на шельфе, многие из них уникальны в своем роде. Наряду с зарубежными специалистами новый опыт получали российские подрядчики. Что весьма важно в сегодняшних условиях.
- Сахалин за эти годы, благодаря уникальному закону об СРП, стал, по существу, одной большой территорией опережающего развития с 20-летним опытом, - говорит вице-губернатор Сахалинской области Галина ПАВЛОВА. - Преференции, стабильные правила и гарантии инвесторам (закон действует до 2040 года. - Прим. «ДК») сделали работу на шельфе привлекательной. И у нас есть полная уверенность, что сахалинские проекты твердо стоят на ногах, на них санкции не повлияли. Эти проекты начинались, когда цена на нефть была низкой - $20 за баррель, поэтому они сегодня успешно работают, у них большой запас прочности. Собственно, исполнители проектов, операторы подтвердили, что жизнь продолжается.
Надо отметить, что снижения интереса иностранных компаний к работе на Сахалине не наблюдается. Подтверждение тому - круг участников. Это специалисты мировых лидеров нефтегазовой отрасли, сервисных и консалтинговых фирм. Приняли участие в конференции дипломаты и чиновники из Японии, Китая, Республики Корея и проч. К их выступлениям был особый интерес: если уж нефтегазовая отрасль делает разворот на восток, то что ее здесь ждет: каким будет спрос, как будут формироваться цены на углеводороды, с какой конкуренцией на этих рынках предстоит столкнуться в ближайшей перспективе? Сегодня по существу ни одного очевидного ответа на эти вопросы нет.
Южно-Киринское не остановить
Некоторая неопределенность в последние месяцы повисла над новым проектом «Газпрома» на Сахалине - освоением Южно-Киринского месторождения, на ресурсы которого делалась ставка в проекте «Владивосток СПГ». В августе месторождение попало в персональный санкционный список США. Американским компаниям запрещено участвовать в его разработке и в торговых операциях с добытыми здесь ресурсами. Отсутствие собственных технологий и оборудования для подводной добычи делает проект действительно уязвимым.
Однако зампред правления ПАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, традиционно искавший в окружающей среде «хорошие знаки», был немногословен и категоричен: «Проект не будет остановлен. Россия найдет необходимое оборудование либо научится изготавливать его сама». Александр Иванович апеллировал к богатой российской истории, когда страна в кратчайшие сроки создавала передовые технологии. Сколько времени на это понадобится? По мнению экспертов конференции - минимум 5-10 лет. А нужно будет торопиться, учитывая настроенный на перемены рынок СПГ в АТР.
Владивостокский СПГ, по словам Александра Медведева, остается в инвестиционном портфеле «Газпрома», но отнюдь не в числе приоритетов. Реальным проектом, который имеет партнера в лице Shell, становится строительство третьей нитки завода СПГ в Пригородном, который, кстати, уже зарекомендовал себя среди азиатских потребителей. В этом году из Пригородного ушла 1000-я стандартная партия СПГ, а его доля в мировом рынке сжиженного природного газа достигла 5%. Предполагается, что третья очередь «Пригородного СПГ» начнет работать уже к 2021 году.
О проекте «Дальневосточного СПГ», за который еще недавно билась «Роснефть», на конференции речи не шло вовсе. Разве только в выступлении губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО прозвучало: если нефтяники к проекту вернутся, то уж администрация области готова поддержать их в силу всех своих полномочий.
Вообще, как отмечают постоянные участники, нынешняя конференция отчасти была лишена интриги - всегдашнего соперничества двух «монстров» - «Газпрома» и «Роснефти». Похоже, время заставило обе компании с головой погрузиться в текущую ситуацию, где на первые позиции повестки дня выходят цены на углеводороды, импортозамещение, необходимость удерживать рынки и проч.
Риски международных рынков
Этой теме на нынешней конференции было уделено особое внимание. Восточный вектор «Газпрома», флагом которого стало долгосрочное соглашение о поставках газа в Китай, уже требует поправок на новые реалии. Ставка на стремительные темпы роста китайской экономики себя не оправдывает.
Заместитель директора по стратегическим исследованиям Китайской национальной нефтяной компании (CNPC) Жен ВАНГ, принявший участие в дискуссии экспертов, не высказал уверенности в том, что все, что связано с проектом «Сила Сибири», будет реализовано, хотя работы уже начались на территории обоих государств. Начинающаяся в стране индустриальная реформа повлечет целый ряд существенных не только для самого Китая, но и других стран изменений. В частности, предполагается реформа ценообразования на углеводороды. Китай намерен активнее задействовать собственные ресурсы газа и работать в области энергоэффективности, что повлияет на темпы роста спроса, в том числе на российский газ.
Сегодня на определенной развилке энергетической стратегии находится и крупнейший потребитель сахалинского СПГ - Япония. После аварии на Фукусиме, когда, помимо экологического риска, страна потеряла порядка 40% энергетических ресурсов за ночь, казалось, что японцы навсегда откажутся от ядерной энергетики. Сегодня подобная решимость у японского правительства прошла, и положительный ответ на вопрос о реконсервации ядерных станций вполне реален.
Помимо этого, ставка делается на энергосбережение, подчеркивал в своем выступлении генеральный директор департамента природных ресурсов и топлива Агентства природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Тошихико ФУДЖИИ. Уменьшение энергопотребления - это существенный вызов для продавца углеводородов. Серьезно рассматривается в Японии и увеличение доли генерации на основе возобновляемых источников энергии.
Однако у России немало шансов увеличить свою долю поставок углеводородов на японский рынок. Правительство страны озабочено диверсификацией рынков и ставит перед собой задачу уйти от глобальной зависимости поставок нефти с Ближнего Востока.
«Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль при поставках нефти и СПГ, - говорит японский чиновник, подчеркивая, что правительство Японии с радостью воспринимает участие японских компаний в наших проектах. - Мы хотели бы видеть укрепление отношений в развитии проектов».
Однако пока не только неопределенный спрос, но и скользкая тема формирования цены на газ и неясная перспектива нефтяных цен остаются открытыми вопросами для российских компаний.
Япония, являясь крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребителем, тоже озабочена радикальным изменением ценообразования на газ. Об этом говорил заместитель генерального директора Tokyo Gas Ясунобо ОНО.
Только и остается надеяться на «гибкую стратегию на уровне спроса и предложения». Для капиталоемких проектов в нефтегазовой сфере подобная неопределенность на сегодняшний день остается одним из самых весомых факторов риска.
Тем не менее нужно оперативно принимать решения и столбить свое место на конкурентном рынке того же СПГ. Об этом говорит профессор Бизнес-школы Уорвика (Великобритания) Майкл БРЕДШО: «В такой ситуации победит наиболее эффективный проект, реализованный в короткие сроки».
Газ для Дальнего Востока
Способно ли внутреннее потребление хотя бы частично заместить возможное сокращение экспорта газа? Вряд ли. Как вообще продвигается газовая программа на Дальнем Востоке? Об этом, как всегда, убедительно говорил начальник управления координации восточных проектов ПАО «Газпром» Виктор ТИМОШИЛОВ.
Анализируя ход выполнения программы газоснабжения Дальнего Востока, он неоднократно подчеркивал «особенности» региона, в котором строительство газовой инфраструктуры - дело весьма затратное и, по существу, для газового монополиста остающееся исключительно социальной задачей. При малом количестве потребителей, огромных расстояниях, отсутствии готовой инфраструктуры и государственном регулировании тарифов подобные проекты не обеспечивают возврата инвестиций. Ухудшающаяся конъюнктура внешних рынков добавляет в эту тему новые риски.
По его словам, вопрос заниженной цены для потребителей и перекрестное субсидирование за счет экспортных поставок становится все более острым. При этом «дешевого» газа ждать не приходится. «Запасов, которые подготовлены к разработке, не хватит для всех внешних и внутренних потребителей. Основная ставка делается на шельфовые ресурсы, а они, как известно, не могут быть дешевыми», - подчеркивает Виктор Тимошилов.
Еще одна потенциальная проблема: в 2017 году заканчивается срок выплаты роялти по проекту «Сахалин-2» газом. А это та самая ресурсная база для внутреннего потребления в регионе. Правительство Сахалинской области обратилось в правительство России с просьбой продлить срок выплаты роялти в натуральном виде. Эту просьбу хорошо бы поддержать и администрациям соседних регионов.
И в любом случае сегодня наблюдается существенное отставание по целевым показателям Восточной газовой программы по объемам потребления. Так, при плане на 2014 год 16 млрд куб. м дальневосточные потребители получили только 12 млрд куб. м, а прирост этого показателя с 2008 года составил всего 3 млрд куб. м. Программа газификации пролонгирована до 2020 года. Запланировано строительство целого ряда объектов газоснабжения в регионах ДВ, однако, судя по всему, особой энергии в этом процессе не будет. «Вопиющая несправедливость цены на газ для внутреннего потребителя», по словам координатора Восточной газовой программы, оставляет мало перспектив для увеличения инвестиций в региональную газотранспортную инфраструктуру.
Помимо ценовых и ресурсных вопросов, Виктор Тимошилов обращает внимание и на нерасторопность региональных властей и потенциальных крупных потребителей.
- Сейчас мы подписали договор на поставку газа для Национальной химической группы, которая будет строить завод рядом с портом Восточным в Приморском крае, в этот район нужно будет строить протяженный газопровод, который позволит решить в том числе и вопрос газификации Большого Камня, - говорит координатор восточных проектов «Газпрома». - Однако работу сдерживает «Роснефть», которая до сих пор не завершила проектирование ВНХК. Там площадка только для одного газопровода, и его нужно сразу строить правильно. Сейчас мы ждем, что компания сможет проект завершить и выдать исходные данные. Мы хотим, чтобы был подписан юридически обязывающий договор на транспортировку газа - это будет гарантия того, что эти данные уже не изменятся.
Говоря о синхронизации работы с региональными властями, Виктор Тимошилов не скрывает, что «Газпром» сталкивается с целым рядом проблем во взаимодействии с администрацией Приморского края.
- Многие земельные вопросы не решаются, отсутствуют планы межевания, что не позволяет понять, успеют ли местные коллеги одновременно с нами свою часть построить. Хотелось бы порекомендовать приморцам использовать опыт Сахалина, где в структуре местного правительства действует Агентство по газификации. Этот орган курирует проекты, и дело идет гораздо быстрее, - говорит Виктор Тимошилов. - Этим нужно заниматься каждый день, а не от случая к случаю, нам иногда даже непонятно, с кем в приморской администрации разговаривать.
Сахалин за диверсификацию
Сегодня доля нефтегазовых доходов в бюджете Сахалинской области составляет порядка 80%. Но ожидается, что рост поступлений в бюджет от этой отрасли уже на следующий год сократится. Поэтому Сахалин не хочет сидеть на нефтегазовой игле и намерен, не откладывая, направить нефтегазовые доходы в другие отрасли региональной экономики - способствовать развитию агропромышленного комплекса, туристической отрасли и проч. И надо заметить, здесь весьма энергично действуют, продвигая новые инвестпроекты. Новый губернатор полон планов.
По его раскладу, на острове должны появиться своя нефте- и газопереработка. Сахалин, по его мнению, идеальное место для этого. Под эти планы есть проекты реконструкции портов, в частности в Корсакове, чтобы обеспечить заход больших судов. На поверхности проблема строительства пусть на первый случай небольшого, но собственного нефтеперерабатывающего завода: сегодня цена на топливо в добывающем углеводороды регионе зашкаливает. Спрос для продукции собственного НПЗ, по словам Кожемяко, просматривается отчетливо, помимо населения это еще и рыбаки.
Кстати, если продолжать нефтегазовую тему, то на Сахалине намерены показать пример перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Закладка первой газозаправочной автостанции уже состоялась. Правительство намерено закупать новые автомобили для региональных нужд уже работающие на газе. Идут переговоры с «Газпромом» о строительстве локальных станций СПГ, что позволило бы доставлять его в котельные отдаленных районов.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
- Развитие без экспериментов
- Регионы Дальнего Востока отработали на ПМЭФе не по-стахановски
- В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
- Треть москвичей передумали брать "дальневосточный гектар" и аннулировали заявления
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
- Новые "тропы" для туристов на Дальнем Востоке получат финансирование
- Китай готовит проекты на миллиарды. Долларов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.