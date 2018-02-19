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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Февраля, 20:29 |
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На Дальнем Востоке хотят создать свою "Силиконовую долину"
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, этот финансовый инструмент призван ускорить развитие инновационной системы в регионе, стимулировать разработку новых технологий и закрепить их внутри страны. В настоящее время доля высокотехнологичной продукции в структуре дальневосточного ВРП составляет менее 15%.
Официально Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий будет создан не позднее февраля 2018 года, но уже ведется отбор потенциальных проектов, которые смогут претендовать на его финансирование. Капитал фонда на первом этапе составляет 5 млрд рублей.
«Наши первоначальные ориентиры – это проекты в сфере нанотехнологий и проекты национальной технологической инициативы. Важно, чтобы наши предприятия меньше зависели от импорта, от зарубежных технологий. Рассчитываем, что в следующем году увидим первые инвестиции. И Дальний Восток будет ассоциироваться не только с лесом и рыбой, но и, как в Америке, Силиконовой долиной; Владивосток уже часто сравнивают с Сан-Франциско», – отметил генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей ЧЕКУНКОВ.
Полпред Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ акцентировал, что в этом же контексте рассматривается и развитие острова Русского, который должен развиваться как инновационный кластер Приморья.
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