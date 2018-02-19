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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Февраля, 20:29 |
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Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
Как прогнозируют в Минвостокразвития, снижение тарифов до базового уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 35 млрд рублей. В прошлом году экономия составила около 24 млрд рублей.
Так, во всех пяти регионах тариф будет снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч (базовый уровень, определенный в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 1615-р от 28 июля 2017 г.). В 2017 году стоимость электроэнергии в регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС России, составляла: в Чукотском автономном округе – 12,76 руб.; в Сахалинской области – 5,76 руб.; в Республике Саха (Якутия) – 7,61 руб.; в Магаданской области – 6,06 руб.; в Камчатском крае – 5,99 руб. Больше всего снизятся цены на электроэнергию на Чукотке – на 68,6% и в Якутии – 47,4%, в Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 33%, на Сахалине – на 30,5%.
Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. 28 июля 2017 года Правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке.
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