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20 Февраля 2018, 17:00 | Часовой пояс

Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм

Всего, по сообщению Минвостокразвития, дальневосточные разделы должны появиться в 27 госпрограммах.

– Правительство утвердило сами целевые значения выше среднероссийского уровня и сроки, в которые они должны быть достигнуты. По поручению Президента Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры, Минстрой, Минтранс и ряд других ведомств по согласованию с Минвостокразвития до 1 марта 2018 года должны завершить эту работу по формированию полноценных дальневосточных разделов, – пояснил Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Предполагается первоочередной порядок рассмотрения и конкурсного отбора проектов и мероприятий на территории Дальнего Востока и реализация дополнительных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в ДФО. Также заложено обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов капитального строительства.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год. 

 

Теги: Минкультуры  Минздрав  минстрой  Минобрнауки  Минтранс  галушка 


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