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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:28 |
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Поставки газа по западному маршруту не страшны "Силе Сибири"
«Западный маршрут откроет для китайского рынка огромные запасы Западной Сибири. Ресурсная база полностью готова. «Газпром» может начать поставки, как только будет построен газопровод. При этом западный маршрут не повлияет на реализацию проекта «Сила Сибири». Межправительственное соглашение по восточному маршруту ратифицировано. «Газпром» выполнит обязательства точно в срок», - подчеркнул Миллер.
Алексей Миллер и вице-президент CNPC Ван ДУНЦЗИНЬ подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по западному маршруту, сообщает пресс-служба «Газпрома». Подписание состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА. Документ определяет основные коммерческие и технические параметры будущих поставок.
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