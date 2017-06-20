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Дальневосточники не вошли в тридцатку лучших в России в рейтинге инвестпривлекательности

Очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), "младшим братом" которого является Восточный экономический форум, для Дальнего Востока прошел под знаком нового национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в лидерах роста которого оказался отнюдь не Приморский край с его режимом Свободного порта Владивосток, а Хабаровский край и Амурская область.

При этом ни один регион с Востока не вошел в топ-20 рейтинга, во главе которого третий год подряд обосновался Татарстан.

Хабаровский край за год смог подняться в рейтинге сразу на 33 позиции и занять 40-е место. Приамурье перемахнуло через 31 ступеньку и обосновалось на 47-м месте. «Традиционно у нас Дальний Восток был в конце рейтинга, и этому находилось много объективных причин, однако нынешние результаты демонстрируют рост более чем на 40 баллов», - отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА.

«Важно было побороть самих себя, - считает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Объективно у нас есть причины, которые снижают наши показатели. Мы пошли по другому пути. Постарались превратить их в преимущество. Пригласили специалистов АСИ, чтобы они проанализировали ситуацию и показали места, где не влияют дальневосточные факторы. Увидели недоработки, в том числе по строительству. Могу сказать, что сегодня бизнес-сообщество оценило нашу работу».

По его словам, региону удалось достичь прогресса благодаря сокращению сроков получения разрешения на строительство, уменьшению числа разрешительных процедур и реформированию работы по поддержке малого бизнеса.

Одной из точек развития региона губернатор Шпорт назвал Советско-Гаванский морской порт, на который предполагается распространить режим Свободного порта Владивосток.

«Советско-Гаванский район привлекателен тем, что там есть порт и выход к морю. Он будет интегрироваться с Северным морским путем, о развитии которого сегодня говорит президент. Это один из тех портов, который может позволить доставку грузов кратчайшим путем по Байкало-Амурской магистрали», - сказал хабаровский губернатор.

Он пояснил, что пул потенциальных резидентов уже есть, инвесторы готовы вложить средства в развитие проектов по перевалке зерна, топливно-энергетических ресурсов, деревопереработке, судоремонту и контейнерным перевозкам.

«Амурская область совершила фантастический рывок - плюс 31 позиция в рейтинге. Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что наши дальневосточные регионы находятся в менее благоприятном положении по многим объективным показателям. Тем отраднее видеть такую динамику в не самом богатом регионе Российской Федерации», - заявил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей ШАРОНОВ.

Амурский ГПЗ прирастает химией

Среди точек роста в Приамурье выделяется проект строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) рядом с Амурским ГПЗ, который строит Газпром. Сырьем для ГХК может стать вырабатываемый на ГПЗ этан. Инвестрешение может быть принято в начале 2018 года.

Проект находится в прямой зависимости от экспортной составляющей, и без экономических условий, которые дают ТОР, продукция завода не сможет быть конкурентоспособной, пояснил председатель правления ООО «СИБУР» Дмитрий КОНОВ в ходе панельной сессии «Дальний Восток России - строительство новой экономики».

«Экспортный потенциал является важным фактором для реализации этого проекта. Хочу привлечь внимание к цифрам. Если говорить про Амурскую область, то ее площадь примерно на 5 тыс. кв. километров больше площади Германии, а население примерно в 100 раз меньше. Наша продукция очень сильно завязана на потребление. Из 1,5 млн тонн того, что мы произведем, (местный спрос) составит в лучшем случае 20 тыс. тонн. Поэтому именно экспортный потенциал является критическим фактором для этого проекта», - сказал глава «СИБУРа».

Чтобы успешно конкурировать на внешнем рынке, инвестор рассчитывает получить налоговые льготы, которые предусмотрены режимом ТОР.

«В конечном итоге стоимость капитальных затрат, стоимость обеспечения электроэнергией, самого сырья и другие операционные затраты определят нашу конкурентоспособность - есть ли у проекта будущее или нет. ТОР для нашего проекта может стать тем фактором, который даст проекту будущее. В противном случае мы не получим той окупаемости, которая в этом проекте должна быть для его реализации», - пояснил Дмитрий Конов.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год.

Ориентировочные сроки ввода Амурского ГХК - 2023-2024 годы, и он привязан к срокам ввода четвертой очереди Амурского ГПЗ, поскольку после четвертой очереди появится объем сырья, необходимого для Амурского ГХК.

В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования строительства завода по производству метанола в Сковородино, сообщил председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» (инициатор проекта) Григорий БЕРЕЗКИН.

«Один из крупнейших наших нефтеналивных терминалов в Сковородино мы сейчас перепрофилируем под производство метанола. С Газпромом мы подписали договор (по поставкам газа). Идут активно переговоры, завершается разработка ТЭО с китайскими партнерами», - пояснил представитель ГК «ЕСН».

О намерениях строительства метанолового завода ОАО «Технолизинг» из группы «ЕСН» заявило весной прошлого года. Строительство предполагалось начать в 2016 году на базе существующего предприятия по подготовке вагонов под налив нефти и завершить в 2019 году. Для производства 1,2 млн кубометров метанола марки «А» заводу потребуется 1 млрд кубометров газа из газопровода «Сила Сибири», который находится в непосредственной близости от площадки. Большая часть метанола будет экспортироваться в Китай. Остальную часть продукции компания будет реализовывать в России. Стоимость проекта - 38 млрд рублей.

Якутия обновила программу газификации

Власти Республики Саха (Якутия) на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве с Газпромом, по которому договорились совместно инвестировать в газификацию и газоснабжение региона до 2026 года свыше 13 млрд рублей. Соответствующий документ подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и глава республики Егор БОРИСОВ.

Таким образом, утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации Якутии до 2026 года, соглашение подготовлено взамен документа о сотрудничестве между Газпромом и Якутией, заключенного в 2007 году. Компания планирует построить на территории республики газораспределительные станции, а также газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 365 км, что позволит газифицировать 29 населенных пунктов в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах Якутии.

В свою очередь, Якутия обеспечит строительство более 396 км сетей в поселках, подготовит к приему газа более 6,6 тыс. квартир и домовладений, 90 котельных. Суммарный объем инвестиций компании и региона по программе оценивается в 13,1 млрд рублей.

ТОРы рассчитывают на надежное электроснабжение

Планы обширной инвестпрограммы на Дальнем Востоке озвучил и глава ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ - госкомпания в ближайшие четыре года планирует инвестировать в регион порядка 63,5 млрд рублей.

«За последние четыре года мы уже вложили в этот регион более 33 млрд руб. Мы планируем по нашей скорректированной инвестиционной программе вложить порядка 63,5 млрд рублей в ближайшие четыре года, начиная с 2017-го. Если говорить о ЛЭП и мощности, то это порядка 2,6 тыс. км высоковольтных линий электропередачи и порядка 2,4 тыс. МВА», - уточнил г-н Муров.

Еще одно направление деятельности ФСК на Дальнем Востоке - проекты по подключению территорий опережающего развития.

«Наша компания ведет работу в настоящий момент по семи площадкам. Есть определенные вопросы, которые были связаны с законодательным обеспечением возможности подключения компании ФСК на напряжение ниже 110 кВ, соответствующее поручение от вице-премьера получено. Надеемся, что в этом месяце (в июне) процесс завершится соответствующим постановлением. И такие ТОРы, как «Надеждинская» (Приморский край), «Хабаровск» (Хабаровский край), мы будем не только подключать непосредственно на контуре ввода, но мы будем строить соответствующие подстанции-220 и линии», - сказал Андрей Муров.

Кожемяко зазывает на курильскую рыбалку

Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО на ПМЭФ заявил, что компании, работающие на Курильских островах в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, выступают за создание отдельной ТОР.

«Наши компании выходят с инициативой о создании на территории Курил ТОР. Мы заявку формируем, отправляем в Минвостокразвития. Это серьезный шаг в развитии рыбной отрасли региона», - отметил Кожемяко.

По его словам, отрасль, связанная с рыборазведением, сейчас активно смещается в район Курильских островов. Там, в частности, можно успешно заниматься аквакультурой и переработкой морской капусты.

Фото ТАСС.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

Теги: ПМЭФ  инвестиции 


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