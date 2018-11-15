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Экономические санкции против России не помешают ей осваивать шельфовые ресурсы Дальнего Востока
Конференция собрала максимальное число участников за всю историю ее проведения - около 600 человек из более чем 20 стран. Ведущими темами дискуссий стали рынки сжиженного природного газа (СПГ), изменения в налогообложении и их влияние на дальнейшее развитие сахалинских проектов, вопросы подготовки кадров, логистики и др.
Первый фокус-день конференции был посвящен технологическим вопросам и обмену опытом. Уже второй год организаторы конференции «Нефть и газ Сахалина» в «живом режиме» проводили интерактивное голосование по наиболее актуальным вопросам, стоящим перед нефтегазовой промышленностью, с целью показать реальную картину мнений игроков рынка.
Ключевая роль сохраняется
Открывая первую сессию, посвященную текущей роли Сахалина и Дальнего Востока в глобальной энергетической стратегии, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН отметил, что благодаря сахалинским проектам Россия получила на Дальнем Востоке быстро развивающийся центр нефтегазодобычи, вошла в клуб экспортеров СПГ, а ресурсная база Сахалина стала источником газификации ряда субъектов ДФО, на территории которых создана транспортная система передачи газа «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». По итогам прошлого года Сахалинская область, Хабаровский и Приморский края получили более 4 млрд куб. м сахалинского газа для нужд коммунальной энергетики и промышленности.
Заместитель министра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ, оценивая перспективы освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока на период до 2030 года, отметил, что весь регион, во всей совокупности месторождений и проектов, будет играть важную роль в добыче нефти и газа. Из общего объема добычи нефти - около 91 млн т - доля Сахалина к 2030 году будет составлять около 20 млн т, отметил замминистра энергетики. Доля Сахалина в добыче газа при общем уровне добычи составит не менее 1/3.
За последние годы здесь выявлены новые ресурсы и запасы углеводородов, позволяющие строить такие прогнозы. Да и в целом, как отметил в своем выступлении заместитель министра природных ресурсов Денис ХРАМОВ, по шельфам страны идет активный прирост ресурсной базы и это заслуга в первую очередь таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть». В ближайшие годы на шельфе развернется масштабное бурение, ограниченное в настоящее время отсутствием достаточного бурового оборудования. Как образно выразился замминистра, «лев присел перед прыжком». Уже со следующего года на российском шельфе ежегодно будет буриться не менее 15 добывающих скважин. Вырастет и объем сейсморазведки.
Самые крупные достижения в области разведки продемонстрировал «Газпром» на проекте «Сахалин-3». Итоги геологоразведки позволили обнаружить здесь крупные запасы углеводородов, которые станут источником новых нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. В частности, они позволят компании уже в ближайшие годы более масштабно выйти на азиатско-тихоокеанский рынок сжиженного природного газа.
Выровнять условия
По традиции одна из сессий конференции была посвящена изменениям в законодательном регулировании и налогообложении в отрасли, оценке того, смогут ли эти изменения способствовать развитию новой волны проектов. Пока, несмотря на принятые правительством изменения ставок НДПИ и экспортных пошлин, производитель сегодня не мотивирован к развитию добычи газа на востоке страны, отметил в своем выступлении начальник управления по координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор ТИМОШИЛОВ.
- С 1 января 2014 года установлена ставка НДПИ в размере 15% на 7 лет на углеводородное сырье, добываемое на месторождениях в южной части Охотского моря. При этом ставка НДПИ на газ, добываемый на месторождениях в северной части Охотского моря, установлена в размере 1,3%. Таким образом, получается, что шельфовые проекты Сахалина, разрабатываемые в схожих природно-климатических и географических условиях, имеют существенную (более чем в 10 раз!) разницу в ставках НДПИ на газ, что не может считаться справедливым, - сказал Тимошилов. - К сожалению, федеральный закон о статусе региональных инвестиционных проектов не распространяется на объекты добычи и транспорта газа. Мы предлагаем вернуться к рассмотрению данного вопроса, поскольку газовики, выходя в отдаленные районы Дальнего Востока, способствуют экономическому развитию территории.
Дорога в Азию
Важность поддержки газовой отрасли на Дальнем Востоке подтверждается той ролью, которую начинает играть природный газ в глобальном энергобалансе. На конференции вновь развернулась широкая дискуссия о перспективах газового рынка в АТР в связи с меняющимися возможностями сырьевой базы, спросом на энергоресурсы, условиями доставки газа потребителям.
Опираясь на последние экспертные данные, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что наиболее быстро растущим рынком газа в мире является Азия. До 2030 года, а это всего через 15 лет, потребление газа в АТР превысит 1 трлн кубов, к 2030 году на этот рынок придется четверть его потребления. Локомотивом развития газовых рынков стран АТР станет Китай, отметил Александр Медведев.
- Важно, что в этом регионе газ, в отличие, например, от Европы, используется везде, включая электрогенерацию, что отражает рациональный подход этих стран к своей экономике. Некоторые азиатские страны, в особенности Китай, стараются планомерно менять структуру своего энергобаланса для решения, в том числе, экологических проблем. Недавно в Копенгагене завершился большой форум, посвященный разработкам в газовой отрасли. И, пожалуй, в первый раз во многих докладах было обосновано, что единственным способом экономически эффективного развития возобновляемой энергетики является только объединение такой энергетики с природным газом, - подчеркнул Медведев.
Досье «Дальневосточного капитала»: По оценкам экспертов, совокупный импорт ключевых стран АТР - Япония, Китай, Южная Корея, Индия, как и новых импортеров - Сингапур, Индонезия, Майлайзия, Тайланд, Филиппины, Вьетнам, - вырастет с 270 млрд кубов в год в 2013 году до 530 млрд уже через 15 лет. При этом лишь около 40% потребления будет покрыто за счет собственной добычи, а почти 60% - за счет импорта.
С нетерпением ждет российский газ Индия, ей он нужен в любом объеме и в любом виде, о чем говорил на конференции управляющий директор компании ONGC Videsh Ltd. г-н Верма.
- Индия представляет 5% мирового потребления энергоресурсов после Китая и США, - подчеркнул он. - В XXI веке для Индии газ станет основным источником энергоресурсов. Россия, в свою очередь, обладает гигантскими резервами для поставок газа в Индию в любом виде, включая СПГ. Но мы надеемся, что до Индии дотянется российский трубопровод.
О принципах ценообразования и спросе на СПГ
Сжиженный природный газ стал основным объектом дискуссий на тему, сколько рынку нужно газа и какова будет его цена. Этот интерес, по мнению экспертов, продиктован необходимостью оценить разворачивающуюся в мире конкуренцию за рынок СПГ, который зависит от многих факторов.
Некоторые предсказывают, что рост энергопотребления в АТР не будет равномерным, так как объемы его потребления в отдельных странах будут меняться. Это относится, в частности, к Японии, которая со следующего года готовится к запуску закрытых АЭС, чтобы снизить зависимость от газа. В перспективе Япония все же планирует отказаться от атомной энергетики. Эксперты спорят, сможет ли Китай, как планировал, развивать нетрадиционные источники энергии и станет ли природный газ топливом для автомобилей. Мнения, как продемонстрировала сахалинская конференция, на этот счет абсолютно разные.
Дискуссии касались и оценок стоимости СПГ новых проектов. Ведь спрос и цена газа в конечном итоге являются определяющими их рентабельности. Постоянный участник конференции «Нефть и газ Сахалина» профессор Warwick Business School по теме «Мировая энергетика» Майкл БРЭДШО отметил, в частности, что ключевым вопросом рынка энергоресурсов в Азии является роль угля. «Газ должен быть дешевле угля, или уголь - дороже газа», - заметил он.
Henry Hub или нефтяная привязка
При отсутствии единого мирового индикатора цены на газ огромное значение имеет ценообразование с нефтяной привязкой. Но последнее время все чаще звучат нападки на нефтяную индексацию. Сторонники спотовых поставок активно лоббируют создание хабов. Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр Медведев считает, что для ликвидного хаба необходимо выполнение условий, которые в Азии пока отсутствуют. А это возможность поставить газ быстро в определенное место из разных источников и также распределить этот газ из хаба в разные места доставки. Вряд ли эти условия будут в ближайшее время созданы, считает Медведев.
- Цены на газ на Henry Hub в настоящее время действительно низкие. Но никто не в состоянии гарантировать, что монопольно низкие цены удержатся длительное время. Причина весьма простая - это высокая себестоимость добычи сланцевого газа. Поэтому все больше аналитиков прогнозирует неизбежный рост цены на этом газовом хабе, - отметил Александр.
В «Газпроме» уверены в правильности выбранной стратегии ценообразования и расширения мощностей СПГ на востоке страны.
- Новой нашей надеждой является проект «Владивосток СПГ», ресурсной базой для которого станет Сахалинский центр газодобычи, - подчеркнул Медведев. - Окончательное инвестиционное решение по проекту уже принято, завод, мощностью 10 млн в год с возможностью расширения, начнет действовать в конце 2018-го, начале 2019 годов. Кроме того, мы находимся в стадии FEED по проекту третьей очереди проекта «Сахалин-2».
Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время «Газпром» поставляет СПГ в более чем 10 стран мира; когда заработают «Владивосток СПГ» и «Балтийский СПГ», который нацелен преимущественно на атлантический бассейн, доля компании на мировом рынке СПГ вырастет до 15%.
Есть эффективное решение
Еще одна важная тема прозвучала на конференции, - это риск возникновения конкуренции российского СПГ на рынке АТР при несогласованных действиях добывающих компаний. Об этом говорил начальник управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор Тимошилов. Речь шла о решении компании «Роснефть» построить на Сахалине совместно с оператором проекта «Сахалин-1» завод по сжижению природного газа - «Дальневосточный СПГ» мощностью 5 млн т СПГ в год.
- «Газпром» предлагает использовать газ проекта «Сахалин-1» на объектах проекта «Сахалин-2» в рамках формирования «Газпромом» единого баланса сахалинского газа, что позволит добиться значительного синергетического эффекта, - считает Тимошилов. - Наше предложение продиктовано прежде всего желанием помочь государству минимизировать затраты по проекту «Сахалин-1», а оператору проекта - монетизировать газовую составляющую проекта, уменьшить затраты за счет исключения расходов на строительство полностью нового завода и получить СПГ с меньшей себестоимостью.
- Последнее обстоятельство немаловажно с учетом рисков, присутствующих на рынке СПГ за счет большого числа заявленных в мире проектов, - добавил Виктор Тимошилов. - Выработка компромиссных решений, минимизация затрат и эффективная координация СПГ-проектов в регионе возможны через единый баланс сахалинского газа, формирование которого должно быть возложено на «Газпром» как на координатора Восточной газовой программы. Уверен, что предложение «Газпрома», как наиболее эффективное, поддержит и Счетная палата Российской Федерации, задача которой - проверка обоснованности предлагаемых расходов.
Невзирая на санкции
Ведущие участники конференции «Нефть и газ Сахалина» по просьбе модератора ключевой сессии представили свой взгляд на последствия для российской нефтегазовой отрасли от экономических санкций в отношении России. Большинство ответов прозвучали достаточно оптимистично. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, например, считает, что санкции не помешают развитию сахалинских проектов.
- Шельфовые проекты состоят как бы из двух частей: проекты с историей и новые, - отметил он. - Тем, что с историей, думаю, ничего не грозит, они будут успешно развиваться, инвестиции в них идут. Другое дело - новые проекты, по ним есть ограничения. Но не стоит забывать, что мы находимся в АТР, где правительства прагматичнее относятся к задачам своих экономик. С моей точки зрения, больших угроз нет. Думаю, что заключенные контракты будут исполняться.
Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов считает, что основная масса шельфовых технологий имеет в России свои аналоги.
- Думаю, что в ближайшие 3-4 года мы решим проблему импортозамещения, - сказал он. - Опора на собственные силы позволяет решить эти задачи. Цель Минэнерго - поддержать добычу нефти и газа как на традиционных месторождениях, так и на трудноизвлекаемых, а также проекты СПГ. Наши компании нельзя назвать технологически отсталыми. Компании «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» 80% нефтесервисных услуг выполняют собственными силами. У нас нет существенного технологического отставания. Если этим компаниям будут нужны деньги, то государство их поддержит. Текущая ситуация - это желание переделать мировой рынок энергоресурсов. У нас есть возможность противостоять этому желанию.
Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов признал, что вопрос импортозамещения даже перезрел и меры принимаются.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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