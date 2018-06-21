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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:47 |
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"РасонКонТранс" становится полноценным трехсторонним проектом
На встречах и переговорах министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока предложил южнокорейской стороне более деятельно подходить к участию в трехсторонних проектах Россия - Республика Корея - КНДР и создать специальную трехстороннюю рабочую группу для продвижения трехсторонних экономических проектов в составе межправкомиссий Россия - КНДР и Россия - Республика Корея.
Так, сегодня одним из наиболее ярких примеров трехстороннего сотрудничества является проект Хасан - Раджин. Компания РЖД вложила около $300 млн в реконструкцию железнодорожного пути Хасан (Россия) - порт Раджин (КНДР), а также в модернизацию порта Раджин. Введена современная автоматическая система управления движением поездов, интегрированная с системой ОАО «РЖД». В прошлом году была произведена тестовая поставка партии угля в Южную Корею через это транспортное плечо. С начала года грузооборот здесь уже достиг 360 тысяч тонн, а по итогам 2015 года РЖД планирует выйти на оборот в 1,5 млн тонн грузов.
«Эти 360 тысяч тонн груза, перевезенные по линии Хасан - Раджин с начала этого года, лучше, чем 360 тысяч слов, которые произнесены на тему трехсторонних проектов на Корейском полуострове», - заявил Александр Галушка, выступая с трибуны Евразийского форума транспорта и энергетики.
«РасонКонТранс» может стать действительно полноценным трехсторонним проектом, если в капитале будут участвовать все три стороны, - отметил глава Минвостокразвития. - Намерение России включить Республику Корея в проект является принципиальным, долгосрочным, неизменным».
В свою очередь, корейские участники форума высказывали воодушевление в связи с развитием проекта Хасан - Раджин, поскольку он реализуется в логике создания Восточного маршрута Транскорейской железнодорожной магистрали с выходом на Транссиб. Встречно направленное развитие железных дорог (реализация проекта «Победа» в КНДР и развитие южнокорейской транспортной системы от Пусана вдоль восточного побережья) позволяет в обозримой перспективе выйти на соединение всего Корейского полуострова с российской транспортной инфраструктурой, имеющей, в свою очередь, прочные связи с европейской инфраструктурой.
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