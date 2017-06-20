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Утвержден порядок выделения инвестквот на вылов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке
По его словам, для реализации закона подписан ряд документов, «включая порядок подготовки заключений и примерную форму договора о предоставлении квоты на добычу (вылов) на инвестиционные цели и порядок подачи заявлений, отбора инвестпроектов и распределения квот».
Подача заявлений должна начаться сразу после опубликования постановлений. В течение шести месяцев Росрыболовством будут приниматься решения на основании заключения специальной межведомственной комиссии о предоставлении и закреплении соответствующих квот. В последующие годы предусматривается общий порядок подачи заявлений в период с 1 марта по 30 июня текущего года с размещением соответствующей информации на официальном сайте Росрыболовства и на сайте www.torgi.gov.ru.
Распределение квот будет осуществляться между лицами, которые реализуют инвестпроекты по строительству судов или рыбоперерабатывающих предприятий.
Как пояснил вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ, в обосновывающих материалах должна содержаться информация о финансово-экономической модели. При этом приведенная стоимость инвестпроекта должна быть положительной, внутренняя норма доходности - превышать 10%, а срок окупаемости не может быть более 10 лет. Финансовое обеспечение должно предусматривать либо пятипроцентную банковскую гарантию, либо залог прав на добычу (вылов) биоресурсов, то есть устанавливаются определенные гарантии.
По его словам, для Дальнего Востока вводится дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,2 при предоставлении квоты.
В случае, если заявок будет подано больше, чем общий размер квоты (она составляет примерно 20% от всех квот на добычу (вылов) биоресурсов), проводится аукцион между лицами, которые подали заявки. Нераспределенные квоты переносятся на следующий год.
Право на добычу водных биоресурсов, указанных в договоре, будет предоставляться на 15 лет.
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