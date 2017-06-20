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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Госкомпании согласуют инвестпланы
Механизм порядка согласования начнет работать с июля. Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень из 40 стратегических компаний, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 года № 91. Речь идет о таких компаниях, как «Аэрофлот», «РусГидро», Агентство по ипотечному кредитованию, ВТБ, «АЛРОСА», Газпром, «Российские сети» и другие.
Как ранее отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, полномочия Минвостокразвития согласовывать планы госкомпаний позволят координировать и состыковывать различные программы между собой.
«Необходимо видеть полноту ресурсов, приходящих на Дальний Восток: на что они направлены, что развивают, к каким эффектам приводят. Решение правительства направлено на синхронизацию планов развития Дальнего Востока, которые есть в госпрограммах и программах госкомпаний. Это существенно повысит эффективность государственных инвестиций в ускоренное развитие Дальнего Востока», - подчеркнул он.
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