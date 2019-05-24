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ПМЭФ меняет лицо Востока
В рамках этих командировок в северную столицу был заключен ряд соглашений, которые должны привести в регион значительные инвестиции и будут заметны в обновлении инфраструктуры региона, скажутся на социальных аспектах жизни дальневосточников
Одним из принципиальных для Приморского края и, в частности, его столицы - Владивостока - должен стать проект строительства Владивостокской кольцевой дороги (ВКАД), которая соединит город с островом Русский еще одним грандиозным мостом, который выйдет на островную территорию через остров Елены.
ГК «Российские автомобильные дороги», ИнфраВЭБ и администрация Приморского края в рамках ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Владивостокская кольцевая автомобильная дорога».
«В этом году мы планируем объявить конкурс на обоснование цены и произвести предварительные расчеты по механизму использования денежных средств для строительства этой дороги, проработать возможные варианты ГЧП. Сроки будут следующими: 2019 - первая половина 2020 года - сделать обоснование цены, а потом непосредственно приступить к проектированию и строительству»,- обозначил задачи губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.
Правительство Республики Саха (Якутия) воспользовалось площадкой ПМЭФ, чтобы продвинуть комплексную программу «Умный город», к полноценной комплексной реализации которой якутская столица подбирается уже не первый год. Помогать ей в этом проекте будет Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), с которым также подписано соглашение о совместной деятельности. Как сообщает пресс-служба Росконгресса, ДФВТ предоставит средства на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия), программа «Умный город» в Якутске будет включать интеграцию более 100 различных сервисов и технологий в единое решение: система объединит в себе энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру. В рамках проекта будет также запущена городская платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.
Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО договорился с «Газпромом» о строительстве комплексов СПГ на Сахалине, что также зафиксировано в соглашении сторон, подписанном на ПМЭФ.
По словам врио губернатора, совместный проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, эксплуатации этих мощностей.
Площадкой для строительства комплекса по производству СПГ выбран Поронайск, расположенный в центральной части Сахалина. Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую построят в 2021-2022 годах. Сроки строительства второй станут ясны по итогам оценки результатов работы первой очереди.
В соответствии с трехсторонним соглашением руководства Сахалинской области с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, ведущие институты развития будут участвовать в ряде проектов островной территории, внедряя в жизнь сахалинцев государственно-частное партнерство. Речь идет о проектах энерго- и теплоснабжения, жилого и культурно-делового строительства.
Хабаровский край в рамках ПМЭФ подписал соглашение с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, которая планирует открыть в Хабаровске свою площадку. По словам губернатора края Сергея ФУРГАЛА, переговоры длились несколько месяцев. Через биржу будет происходить централизованная продажа леса, угля, рыбы и металлов. Закупать через эту площадку власти Хабаровского края планируют топливо, в том числе - для северного завоза.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в ближайшее время властями региона и руководством биржи будет согласована дорожная карта по запуску площадки.
Фото Сергея ШИНОВА, «Росконгресс»
Юрий РОГОВ
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