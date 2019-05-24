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21 Июня 2019, 12:00 | Часовой пояс |
Москва мольбам не верит
Для победы на выборах главам регионов ДФО необходимо продемонстрировать лояльность жителям территории. И возможность "решать вопросы" в столице
Намеченные на сентябрь выборы глав двух дальневосточных регионов неизбежно будут рассматриваться сквозь призму избирательных кампаний 2018 года в Приморском и Хабаровском краях. По сути, через три месяца жители Забайкалья и Сахалина должны ответить на вопрос: готовы ли они поддержать выставленного Москвой кандидата в обмен на некий набор преференций, как это произошло в Приморье? Или выбрать хабаровский вариант - «голосовать сердцем», возводя в безусловный приоритет необходимость обновления власти?
«Варяги» замедленного действия…
Хотя с момента избрания новых губернаторов Приморского и Хабаровского краев прошло еще слишком мало времени для того, чтобы жители этих регионов усомнились в правильности выбранного пути, у Олега КОЖЕМЯКО и Сергея ФУРГАЛА изначально был козырь, которого нет у Александра ОСИПОВА в Забайкалье или Валерия ЛИМАРЕНКО на Сахалине. Несмотря на явное неприятие жителями макрорегиона управленцев-«варягов», кадровая политика в «предвыборных» субъектах ДФО сохраняет прежние черты: и Осипов, и Лимаренко не являются «родными» для этих регионов, хотя в активе у Осипова - несколько лет работы в должности главы Минвостокразвития РФ.
Более того, оба врио активно обновляют управленческие команды за счет чиновников из других регионов: «кузницей кадров» для Лимаренко стал Нижний Новгород, а для Осипова - Приморский край. Хотя примеры команд Андрея ТАРАСЕНКО в Приморье и Сергея НОСОВА на Колыме должны бы заставить задуматься: а так ли нужны «приезжие» (пусть и талантливые) специалисты в предвыборный период, когда нет времени на раскачку и права на ошибку?
На некоторых кадровых решениях врио губернатора Забайкалья Александра Осипова следует остановиться подробнее, поскольку они напрямую определяют характер его избирательной кампании. Руководителем администрации Осипова несколько месяцев назад стал бывший вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ, а его заместителем - приморец Алексей КАЗАКОВ, в родном регионе возглавлявший департамент информационной политики. Оба чиновника принимали участие в избирательной кампании экс-губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в 2014 году, и некоторые действия Александра Осипова по стилю очень напоминают то, что видели приморцы пять лет назад.
Добавим, что в апреле эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) отметили выборы главы Забайкалья в числе самых сложных кампаний 2019 года.
«Осипов уже третий руководитель края за пять лет. В регионе тяжелая социально-экономическая ситуация, и, конечно, она самым прямым образом проецируется на политику. Там сильные отделения КПРФ и ЛДПР, сообща они способны навязать врио конкурентную кампанию», - говорится в докладе ФоРГО.
…или добытчики со связями?
Важно, что Забайкальский край (наряду с соседней Бурятией) стал частью Дальневосточного федерального округа в ноябре прошлого года, когда регионом уже руководил бывший замглавы Минвостокразвития РФ Александр Осипов. Как считает врио губернатора, это «позволит забайкальцам пользоваться инструментами и льготами опережающего развития» - такими, например, как «дальневосточные гектары», оформление которых стартует в Забайкалье в самое ближайшее время. В более широком смысле работа Осипова в Забайкальском крае воспринимается как распространение на регион положительных практик, разработчиком которых он был в статусе топ-менеджера Минвостокразвития.
А для очередного руководителя-«варяга» Сахалинской области хорошим подспорьем стал многолетний территориальный спор по поводу Южных Курил. В начале года, пока японская сторона делала туманные заявления на этот счет, а коммунисты острова собирали митинги против каких-либо компромиссов с Японией, Валерий Лимаренко заявил, что «курильский вопрос» не стоит на повестке дня, и призвал не спекулировать на данной теме. Достаточно умело новый руководитель использует недовольство островитян некоторыми кадровыми решениями своего предшественника Олега Кожемяко, убирая со своих постов наиболее непопулярных представителей старой команды.
В то же время, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ, после известной истории с перераспределением нефтегазовых доходов Сахалина новому главе островного региона еще только предстоит доказать избирателям: он хоть и «варяг», но приехал не для того, чтобы снова что-то отнять и поделить. При том, что, несмотря на возросшее внимание к нуждам регионов, в кампаниях 2019 года речь не идет о пересмотре сложившейся в России модели федерализма.
- Врио губернаторов, в первую очередь, демонстрируют свои возможности по лоббированию интересов территории. Качества «добытчика» федеральных средств с толстой записной книжкой, большим влиянием и связями, - подчеркивает эксперт. - Но при этом образ лоббиста и защитника интересов территории создается без критики самой концепции политики Москвы по отношению к регионам. Парадигма не поменялась. И в предвыборный период речь будет идти о том, что региону необходим человек, имеющий связи в федеральных структурах. Возможность вести диалог с первыми лицами государства для кандидата в губернаторы - хорошее преимущество перед соперниками от оппозиции.
Добавим, что на выборах главы Сахалинской области, как ожидается, противостоять Валерию Лимаренко будет депутат Госдумы РФ от КПРФ Алексей КОРНИЕНКО. Несмотря на то, что в федеральном парламенте он курирует Дальний Восток уже второй созыв, для островного региона выходец из Ульяновской области - такой же «варяг», как и врио губернатора. Следовательно, разыграть козырь «своего» представителю наиболее сильной оппозиционной партии будет сложно.
Приморцы показали пример
Надо сказать, что во многих регионах России выборы-2019 проходят по сценариям, похожим на «третий тур» в Приморье. Как и в ходе избирательной кампании Олега Кожемяко, в некоторых случаях понравиться электорату будущим кандидатам в губернаторы помогают первые лица государства, готовые учесть ключевые пожелания регионов. Резкий рост расходов на социальную политику и инфраструктурные проекты, а также особый статус столиц - три «кита», на которых держатся предвыборные стратегии возможных кандидатов «от власти».
Например, Санкт-Петербург, где в этом году выбирают губернатора и парламент, получил «внеплановые» 10 млрд рублей на строительство социальных объектов, обновление общественного транспорта и коммунальной техники. Желание инвестировать в Петербург сумму аналогичного порядка вдруг проявили и крупнейшие госкомпании, АО «Российские железные дороги». В апреле президент Владимир Путин после обращения питерского врио Александра БЕГЛОВА распорядился вернуться к работе над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. В бюджете «северной столицы» нашлись 710 млн рублей на круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и ряда других льготных категорий, а вскоре льготникам города обещают раздать «Единые карты петербуржца», аналогичные московским. Отдельной строкой проходит возвращение Петербургу статуса «второй столицы» России - чем не аналог идеи переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, активно использовавшийся в избирательных кампаниях 2018 года в Приморье?
Различные социальные нововведения за последние месяцы предложены главами практически всех регионов, где в сентябре будут избирать губернаторов или региональных депутатов. Так, на Сахалине по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко был расширен перечень мер социальной поддержки для инвалидов, а также семей участников локальных военных конфликтов. Не слишком затратный, но беспроигрышный в глазах общественности ход - подарочные наборы с принадлежностями для новорожденных, которые с 1 апреля получают жительницы области при выходе из роддома. Активными темпами продолжается реализация федеральной программы расселения аварийного жилья - полностью закрыть этот вопрос Валерий Лимаренко поручил в течение ближайших двух лет.
Партийцем можешь ты не быть. Но подписи собрать обязан!
Менее чем через сутки после назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморья в краевое Заксобрание был внесен законопроект, разрешивший участие в выборах главы края самовыдвиженцам. До этого принимать участие в выборах могли только выдвиженцы политических партий - например, Андрей ТАРАСЕНКО был выдвинут «Единой Россией», и именно это, как считают многие, сыграло роковую роль в сентябре 2018-го.
Единственным зарегистрированным самовыдвиженцем на повторных выборах губернатора Приморья был Олег Кожемяко. Но еще до 16 декабря, и после этой даты, аналогичные поправки в избирательное законодательство были внесены в регионах, где губернаторские выборы должны состояться в 2019 году. Не стали исключением Забайкальский край и Сахалинская область, врио губернаторов которых, скорее всего, воспользуются возможностью пойти на выборы от «широкой коалиции разных политических сил».
- Формальное дистанцирование глав регионов от политических структур связано с падением уровня поддержки партии «Единая Россия». Но самовыдвижение - это не панацея и не гарантия победы кандидата, - уверен политический консультант Петр ХАНАС. - На выборы идет человек, который в случае, если возглавит регион, не должен зависеть от какой-либо партии. Кроме того, при самовыдвижении обязателен сбор подписей избирателей, который можно использовать в качестве дополнительного элемента агитации и инструмента для поиска «устойчивых» сторонников еще на этапе выдвижения.
Отдельная тема - «муниципальный фильтр», самостоятельно преодолеть который оппозиционному кандидату практически невозможно. Достаточно вспомнить, что к моменту выдвижения Андрея ИЩЕНКО на повторных выборах губернатора Приморья все подписи муниципальных депутатов в некоторых муниципалитетах края были уже «разобраны» другими кандидатами. И хотя научно-экспертный совет при Центризбиркоме России этой весной подготовил ряд предложений по либерализации требований к количеству подписей и муниципалитетов, в которых они собраны, законодательство в этой части пока осталось неизменным. Так что получение нужного для регистрации числа подписей, как и прежде, будет зависеть от доброй воли депутатов «Единой России» в законодательных и представительных органах.
Пятого региона не будет?
Пока врио глав Забайкалья и Сахалина только готовятся к выборам, губернатор Приморья Олег Кожемяко, чья победа полгода назад сбила волну электорального протеста, доказывает, что слова о необходимости особого отношения к приморцам не были предвыборным жестом. Многие обратили внимание на интервью губернатора публицисту Александру ПРОХАНОВУ, вышедшее в федеральном эфире «России-24» в начале мая. Речь в нем шла о поддержке демографии и работе по другим направлениям «майского указа» президента - но не только в Приморье, а в масштабе всего Дальнего Востока.
- Нужна выстроенная всеподдерживающая политика, в том числе информационная, которая даст дальневосточнику уверенность, что государство отдает ему должное, что край этот - приоритетный. Сегодня такому отношению положено начало. Это видно по проектам, которые здесь осуществляются, по льготам, коэффициентам, которые заложены в государственных программах по Дальнему Востоку. По большим стройкам, которые ведутся за счет государственных резервов, - подчеркнул Олег Кожемяко.
Думается, что подобные мысли найдут отклик в Москве. Особенно на фоне «пробуксовки» многих механизмов ускоренного развития Дальнего Востока, продолжающегося оттока населения и растущего недовольства (в том числе - на выборах) со стороны тех, кто остался. О «больших стройках» глава Приморья тоже вспомнил не просто так: в конце апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным он согласовал крупнейший после саммита АТЭС инфраструктурный проект - строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).
- Тема взаимоотношений центра и регионов не ушла с повестки дня. Люди, особенно на окраинах страны, недовольны существующим положением дел. И на этот вызов приходится отвечать и во время избирательных кампаний, и после них. Важно не только обозначить важные для региона проблемы, но и указать способ их решения, - отметил завкафедрой журналистики и издательского бизнеса ДВФУ, политолог Виктор БУРЛАКОВ.
Хабаровск: обновление продолжается
На фоне отсутствия экономического прорыва после избрания Сергея Фургала Хабаровский край, похоже, стоит на пороге очередного «тектонического сдвига» в политической сфере. Проведенный недавно закрытый опрос Фонда «Общественное мнение», результаты которого опубликовал РБК, зафиксировал в Хабаровском крае самый низкий в стране электоральный рейтинг «Единой России». Только 21% опрошенных выразили готовность поддержать на выборах кандидатов от «ЕР».
Неудивительно, что хабаровские партийцы в попытках удержать контроль над региональным парламентом вынуждены мимикрировать под оппозицию: создание внутрипартийного течения «Время перемен» и победу его представителей на прошедших 26 мая праймериз «ЕР», а также смену секретаря реготделения Сергея ЛУГОВСКОГО следует рассматривать как попытку партии соответствовать общественному запросу на обновление политических элит. Показательно, что в отличие от депутатов-единороссов уходящего созыва краевой Думы, у которых отношения с Сергеем Фургалом явно не сложились, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей ТУРЧАК заявил о возможности формирования в новом парламенте команды, «которая совместно с губернатором будет работать на развитие региона».
Кроме того, высокий антирейтинг «Единой России» в Хабаровском крае нивелирован поправками в избирательное законодательство, внесенными весной 2019 года: по партийным спискам теперь будет избираться только 12 из 36 краевых депутатов, а не 18, как раньше. Большинство мандатов разыграют в одномандатных округах, где для победы достаточно простого большинства голосов. Но центральной избирательной кампаний для региона станут довыборы в Государственную Думу РФ по «комсомольскому» округу №70, освободившемуся после избрания Сергея Фургала губернатором. И хотя будущему депутату предстоит проработать в ГД всего два года, стремление ведущих политических партий страны выдвинуть здесь кандидатов федерального масштаба де-факто ставит эти выборы вровень с губернаторскими.
Александр САЛКОВ
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.