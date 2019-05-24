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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Июня, 14:36 |
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Забайкалье и Бурятия спланировали ТОР
По данным министерства, о планах работы в ТОР «Забайкалье» уже заявило 15 инвесторов. В ТОР могут войти 24 муниципальных района края, включая Читу. Создание ТОР «Забайкалье» обеспечит региону не менее 9 тысяч новых рабочих мест и привлечет более 196 млрд рублей частных инвестиций. Среди поданных заявок - проект создания в крае крупного агропромышленного холдинга, строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов, строительство завода крупнопанельного домостроения, создание производства бронированных одноковшовых фронтальных погрузчиков, строительство и запуск линии по производству пеллет с последующим экспортом продукции в страны юго-восточной Азии, создание цехов по выпуску продуктов питания.
Ряд инвесторов планирует реализовать проекты в сфере горнодобычи. Так, ООО «ГК «Золотая Гора» заявило проект по производству свинцово-цинкового концентрата в объеме 624,59 тыс. тонн, 812,66 тыс. тонн цинкового концентрата и строительство ГОКа для переработки полиметаллических руд. АО «Разрез Тунгуйский» планирует проект по освоению Никольского месторождения со строительством конвейера и очистных сооружений, и увеличение объемов добычи на Никольском месторождении в 7,3 раза к 2035 году. ООО «Дальцветмет» собирается реализовать проект по строительству горноперерабатывающего предприятия на золоторудном месторождении Наседкино, проектной мощностью переработки до 1 млн т. руды и добыче до 3 тонн золота в год.
Предполагается, что ТОР «Бурятия» будет расположена на территории сельского поселения «Хоронхойское» Кяхтинского муниципального района, и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения «Селенгинское» Кабанского муниципального района. Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 млрд рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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