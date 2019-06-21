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Рыба дальневосточной мечты

Большинство регионов ДФО связывают свое будущее именно с развитием рыбопромышленной отрасли. Одни хотят ловить и перерабатывать, а у Приморья - свой козырь

Одни мечтают поднять отечественное судостроение на новый уровень, другие - побить рекорды путины, третьи - восстановить экологическое равновесие в своих акваториях. Какие именно чаяния связывают губернаторы дальневосточных регионов с рыбопромышленной сферой, выяснил деловой журнал «Дальневосточный капитал» в подборке цитат руководителей субъектов ДФО.

Приморский край

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО:

 


 

«Наша цель - вернуть судоремонт России в Приморье. Необходимо создать условия для того, чтобы наши рыбодобывающие суда приходили на ремонт на местные судоремонтные предприятия. Эта задача - сложная и разноплановая. Но у нас есть взаимопонимание и с министерством промышленности и торговли РФ, и с Федеральным агентством по рыболовству в том, какими мерами стимулирования, а также фискальными методами мы будем создовать условия, чтобы российские суда с каждым годом все больше и больше приходили в родную гавань и здесь ремонтировались».

Амурская область

Губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ:

 


 

«Сегодня в стране уделяется большое внимание развитию судостроения. Считаю, что наш судостроительный завод (Судостроительный завод имени Октябрьской революции - прим. ред.) должен занять достойное место в рядах судостроителей. Предприятие - единственное полноценно функционирующее в сфере машиностроения, оставшееся после распада Советского Союза. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить этот завод и загрузить его работой».

Еврейская автономная область

Губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ:

 


 

«Несмотря на то, что ЕАО не является прибрежным регионом, область вносит свой достойный вклад в развитие рыбной отрасли. Зная проблемы рыбовод- ных заводов, я намерен помочь в их решении».

Камчатский край

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН:

 


 

«Камчатка - флагман рыбной отрасли Дальнего Востока и России. Лучшее подтверждение тому - итоги лососевой путины-2018. Путина на полуострове была беспрецедентной. Более 490 тысяч тонн улова лосося - абсолютный рекорд за всю историю промысла, при этом 316 тысяч тонн переработано на берегу. Камчатские предприятия ориентированы не просто на добычу ресурса, а развивают береговую переработку, обновляют флот. Они выбирают непростой, но социально ориентированный путь».

Магаданская область

Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ:

 


 

«Надо развивать переработку рыбной продукции, осваивать минеральную базу, не ограничиваясь одним лишь золотом. Это ведь кладовая страны. Ее запасник! Это все планировалось. Были построены и уже работают две мощные гидроэлектростанции. А вот освоение месторождений запоздало. Поэтому сегодня в Магаданской области избыток электро- энергии. Гидроэлектростанции загружены лишь на 20-30%. Если говорить про человеческие ресурсы, то, наверное, людей все же не хватает для развития области. Но выход есть - делать современные, высокомеханизированные, автоматизированные производственные линии. Пускай людей мало, но зато производительность труда будет большой».

Республика Бурятия

Глава республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ:

 


 

«Сегодня очень важное событие - восстановление популяции омуля. Вы знаете, у нас запрет, потому что популяция снизилась ниже допустимого уровня, и сейчас идет целенаправленная работа по восстановлению. В этом году порядка 450 млн мальков выпущено уже в естественную среду для восстановления популяции омуля, продолжают наращиваются производственные мощности. Нацпроектом «Экология» в рамках майского Указа президента предусмотрено восстановление трех заводов - это Большереченский, Селенгинский и Гусиноозерский. На это предусмотрено около 800 млн рублей на три завода, так что мы существенно увеличим объемы выпуска омуля и надеемся, что достаточно быстро восстановим его популяцию. 

Республика Саха (Якутия)

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ:

 


 

«Сейчас такой механизм (который позволит пароходствам заказывать суда, в том числе и для арктического региона - прим. «ДК») обсуждается по линии ОСК (Объединенная судостроительная корпорация). Речь идет о хороших лизинговых схемах с низкой процентной ставкой, которая позволит рентабельно эксплуатировать суда в районах Крайнего Севера. Ведь период навигации короткий, и суда работают четыре месяца, а остальное время стоят, а высокие процентные ставки делают невозможной работу пароходства. <…> Что касается масштабов производства, то Жатайская судоверфь, конечно, должна обеспечить судами бассейн не только реки Лены, но и Яны, и Индигирки, и Колымы, возможно, даже Енисея».

Сахалинская область

Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО:

 


 

«Рыбодобычу мы переориентируем на себя. Сахалинская область должна быть нашим первым и главным рынком сбыта. Сначала - интересы и потребности островитян, уже потом - экспорт».

Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ:

 


 

«Я очень активно выхожу на федеральный центр и доказываю, что нужно сделать. Наше предложение: запретить летний лов кеты рыбопромышленным предприятиям, разрешить летний лов коренным малочисленным народам и разрешить спортивно-любительскую рыбалку. Что касается осенней кеты, то предлагаем разрешить ее лов по всему Амуру с перераспределением квот. Единственное, что мы сегодня требуем - это значительно уменьшить количество заездков, запретить делать от заездков «крылья», и заездки конструктивно должны быть сделаны так, чтобы были проходные дни: определяются два дня в неделю, все поднимается, пломбируется, и рыба спокойно идет туда, куда она идет.

Есть у нас недопонимание с федеральным центром по некоторым вопросам, но это ведь не только деньги или рыба, это и социальные вещи - поэтому боремся, бьемся, своих в обиду не дадим. Уж так-то нас зажимать и обижать нельзя. Мы же не претендуем на Москва-реку - ловят там или не ловят. Мы здесь сто лет рыбачим и будем еще сто лет рыбачить.

Нужно охранять нерестилища, запретить варварские орудия лова и так далее, но это другая сторона медали. Мы сегодня говорим, что необходимо разрешить спортивно-любительскую рыбалку - раз, рыбалку коренным малочисленным народам - два. Ну, и рыбопромысловикам разрешить ловить осеннюю кету на тех рыбопромысловых участках, которые сформированы по территории Амура, за исключением тех участков, где есть устья нерестовых рек. Плюс, убрать загородки, убрать неводы - ну, это все стандартная процедура».

 

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

 

Теги: рыбная промышленность 


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