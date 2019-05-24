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21 Июня 2019, 14:00 | Часовой пояс

Преференции для Арктики

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало проект федерального закона "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

По словам замминистра Александра КРУТИКОВА, законопроект создает механизмы экономического развития Арктики.

При разработке преференциального режима для арктических проектов учитывался опыт Дальнего Востока, в то же время, законопроект имеет ряд существенных отличий.

«Если на Дальнем Востоке мы установили ограниченные по срокам нулевые налоговые ставки, и они действует только в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток, то в «арктическом» законопроекте мы установили пониженные налоговые ставки на весь срок реализации инвестиционного проекта», - пояснил замминистра, отметив, что фактически речь идет о понижении налогов для бизнеса в Арктике. При этом преференции не будут ограничены отдельными территориями.

«Вся Арктика накрывается этим преференциальным режимом - от Кольского полуострова до Чукотки. В этом принципиальное отличие от дальневосточной модели», - добавил Александр Крутиков. Вместе с тем, законопроект предлагает дифференцировать налоговые ставки в зависимости от вида экономической деятельности. Речь идет о проектах на шельфе, в области добычи углеводородного сырья континентальной части, производства СПГ и других проектах, которые включают в себя не только добычу, но и любые иные виды деятельности. «Ограничение одно - минимальный объем инвестиций 500 тысяч рублей. Это соответствует уровню малого бизнеса», - добавил замминистра.

«Еще одна принципиально новая вещь. Это режим арктического инвестиционного проекта. Мы понимаем, что одна из главных задач в Арктике - это строительство инфраструктуры. Мы предложили механизм финансирования инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Суть его заключается в том, что действующее в Арктике добывающее предприятие может быть освобождено от НДПИ в объеме инвестиций в инфраструктуру для новых производств. Поставили очень высокую планку в 100 млрд рублей, имея в виду, что через этот механизм пройдут только большие проекты», - сообщил замглавы Минвостокразвития. Для малых и средних инвестиционных проектов, пояснил замминистра, механизм поддержки создания инфраструктуры - прямое субсидирование затрат на ее строительство - будет предусмотрен в новой Госпрограмме развития Арктики, разработка которой уже началась.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: инвестиции  Арктика  закон 


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