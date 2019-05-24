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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Июня, 14:34 |
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Преференции для Арктики
По словам замминистра Александра КРУТИКОВА, законопроект создает механизмы экономического развития Арктики.
При разработке преференциального режима для арктических проектов учитывался опыт Дальнего Востока, в то же время, законопроект имеет ряд существенных отличий.
«Если на Дальнем Востоке мы установили ограниченные по срокам нулевые налоговые ставки, и они действует только в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток, то в «арктическом» законопроекте мы установили пониженные налоговые ставки на весь срок реализации инвестиционного проекта», - пояснил замминистра, отметив, что фактически речь идет о понижении налогов для бизнеса в Арктике. При этом преференции не будут ограничены отдельными территориями.
«Вся Арктика накрывается этим преференциальным режимом - от Кольского полуострова до Чукотки. В этом принципиальное отличие от дальневосточной модели», - добавил Александр Крутиков. Вместе с тем, законопроект предлагает дифференцировать налоговые ставки в зависимости от вида экономической деятельности. Речь идет о проектах на шельфе, в области добычи углеводородного сырья континентальной части, производства СПГ и других проектах, которые включают в себя не только добычу, но и любые иные виды деятельности. «Ограничение одно - минимальный объем инвестиций 500 тысяч рублей. Это соответствует уровню малого бизнеса», - добавил замминистра.
«Еще одна принципиально новая вещь. Это режим арктического инвестиционного проекта. Мы понимаем, что одна из главных задач в Арктике - это строительство инфраструктуры. Мы предложили механизм финансирования инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Суть его заключается в том, что действующее в Арктике добывающее предприятие может быть освобождено от НДПИ в объеме инвестиций в инфраструктуру для новых производств. Поставили очень высокую планку в 100 млрд рублей, имея в виду, что через этот механизм пройдут только большие проекты», - сообщил замглавы Минвостокразвития. Для малых и средних инвестиционных проектов, пояснил замминистра, механизм поддержки создания инфраструктуры - прямое субсидирование затрат на ее строительство - будет предусмотрен в новой Госпрограмме развития Арктики, разработка которой уже началась.
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