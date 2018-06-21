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21 Октября 2013, 11:49 | Часовой пояс

В регионах ДФО количество ипотечных кредитов выросло в два раза

Координационный совет по социальной политике Межрегиональной ассоциации экономического сотрудничества субъектов Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" под председательством зампреда правительства Республики Саха (Якутия) Алексея ВЛАСОВА в Петропавловске-Камчатском обсудил вопрос ипотечного кредитования для многодетных и молодых семей и бюджетников.

Эта тема в русле тех задач, поставленных майским Указом президента РФ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», которые регионам Дальнего Востока и Забайкалья предстоит решать совместно с правительством РФ. Но полностью полагаться на федеральный центр не получится. Нужны и региональная инициатива, и конкретное участие рублем в решении жилищных проблем дальневосточников.

Надо отметить, что по этому поводу за последние почти два года дано немало поручений президента. Так, по итогам Госсовета, который прошел в ноябре 2011 года, правительству РФ было поручено разработать льготные условия ипотечного кредитования для жителей Дальнего Востока и Забайкалья, в том числе за счет компенсации первоначального взноса. Соответственно, и председатель правительства РФ дал поручения по этому поводу подчиненным структурам - Минвостокразвития, Минрегиону, Минэкономразвития, Минфину, а также государственным ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и Внешэкономбанку представить согласованные предложения по этому поводу к марту 2013 года.

Побеспокоились дальневосточники. Минвостокразвития предложения сформулировало, а председатель Межрегиональной ассоциации, губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО на заседании правительства предложил создать Дальневосточное ипотечное федеральное агентство с уставным капиталом за счет федерального бюджета для реализации именно социальных программ ипотечного кредитования тех самых молодых и многодетных семей, бюджетников.

Однако, никаких системных решений по этому поводу на федеральном уровне до сих пор не принято. Главная нагрузка легла на региональные бюджеты. Наиболее весомый пакет мер по ипотечному жилищному кредитованию принят в Республике Саха (Якутия). К примеру, бюджетники здесь могут получить субсидирование до 35% стоимости жилья - это будет первоначальный взнос, к которому на общих условиях можно взять ипотечный кредит. Молодые семьи могут рассчитывать на отплату 40% стоимости, медикам и учителям, отработавшим в сельской местности не менее 5 лет, жилье может обойтись в 50% стоимости. Значительные средства предусмотрены в бюджете на строительство коммуникаций для индивидуальных застройщиков-льготников. Примерно по этому же пути идут и остальные дальневосточные субъекты Федерации.

На Координационном совете отмечалось, что ипотека, в том числе и благодаря принятым мерам поддержки, становится все популярнее в регионах ДФО. За два года количество кредитов выросло более чем в два раза, а объем выданных ипотечных кредитов в прошлом году составил 21,9 млрд рублей. И это хороший показатель - тенденция «укоренения» населения на лицо, особенно устойчиво эти тенденции проявляются в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Приморском крае. Растет и средняя сумма одного выданного кредита - в прошлом году в 1,3 раза.

Но этого мало, если мы хотим, чтобы постоянное население региона прирастало, или хотя бы не убывало, за счет молодежи, необходим обширный комплекс мер федеральной поддержки. На Координационном совете по социальной политике шла речь о разработке программы развития ипотечного кредитования с особым дальневосточным акцентом, где должны быть предусмотрены особые меры, стимулирующие участие в новом, в том числе индивидуальном, строительстве, что позволило бы не только решать квартирный вопрос гражданам, но и принципиально обновлять жилой фонд в регионе. ООО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» необходимо предусмотреть снижение процентных ставок для конкретных субъектов макрорегиона. По мнению членов Координационного совета, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусмотрев увеличение суммы имущественного вычета для жителей Дальнего Востока и Байкальского региона. Молодым семьям, проживающим в регионе более 3 лет, необходимо за счет бюджетных средств полностью гасить ипотечный кредит при рождении третьего и более ребенка. Вновь был поднят вопрос о создании Дальневосточного федерального ипотечного агентства.

Поднятые на Координационном совете вопросы сегодня приобретают особую актуальность. Многим дальневосточникам, пострадавшим от наводнения, приходится задумываться о новом жилье. 

Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.

 

Теги: ипотека  Агентство по ипотечному жилищному кредитованию  кредиты 


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