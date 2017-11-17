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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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Новые "тропы" для туристов на Дальнем Востоке получат финансирование
На сегодняшний день в рамках действующей ФЦП создаются три туристско-рекреационных кластера: «Северная мозаика» в Республике Саха (Якутия), «Амур» в Амурской области и «Остров Большой Уссурийский - Шантары» в Хабаровском крае. Развиваются межрегиональные продукты и маршруты, которые объединены брендом «Восточное кольцо России». Как отметил замминистра Артур НИЯЗМЕТОВ, вдоль транспортной автомагистрали Москва - Владивосток в рамках бренда «Сибирский тракт» формируются новые туристические зоны.
По его словам, сейчас выделены три таких дальневосточных направления, в рамках которых планируется создать интегрированный комплексный турпродукт под единым брендом. Ростуризм планирует развивать круизный туризм по реке Амур с элементами познавательного туризма в рамках турнаправления «Амур». Для этого будут консолидированы туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Отмечается, что в перспективе интерес может представлять космический туризм благодаря первому российскому гражданскому космодрому Восточный в Приамурье. Турнаправление «Камчатка - Сахалин» будет направлено на развитие морского, горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. В рамках еще одного туристского направления «Приморье» будет сделан акцент на деловом и круизном туризме. Также дополнительные средства будут выделены для Республики Саха (Якутия) в рамках формирования турнаправления «Русская Арктика». Отдельное внимание будет уделено повышению привлекательности территории острова Русского.
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