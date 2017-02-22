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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
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Правительство России переводит регионы на самоокупаемость, но не форсирует этот процесс
Документ предполагает формирование единого социально-экономического пространства страны без слишком богатых и слишком бедных регионов. Достичь этого предполагается за счет стимулирования самостоятельности регионов и персональной ответственности глав территорий за отсутствие результатов в конкретных отраслях экономики и социальной сферы.
Неделей позже премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на съезде «Единой России», призвал регионы становиться самодостаточными, но пообещал не отказываться от помощи регионам со стороны федерального центра совсем.
«На законодательном уровне созданы дополнительные стимулы, чтобы регионы зарабатывали сами. Но нужно всем нам еще раз подумать, как помочь регионам создать устойчивую основу для собственного развития», - подчеркнул Медведев.
В качестве примера заботы о регионах глава кабмина привел увеличение со 100 до 200 млрд руб. суммы бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых, предусмотренных в бюджете-2017. Таким образом федеральный центр помогает регионам уйти от дорогих заимствований в коммерческих банках. Кроме того, бюджет РФ только в 2017 году выделит более 600 млрд руб. в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.
В роли «плохого полицейского» в этой ситуации выступает Минфин, который уже учит регионы жить по средствам достаточно жесткими методами. Например, Еврейскую автономию и Чукотский АО, где объем госдолга достиг угрожающих значений, в 2016 году обязали утвердить программы финансового оздоровления. В случае невыполнения программ министерство грозит поставить вопрос об отставке губернаторов. Добавим, что в конце минувшего года «ДК» проанализировал состояние региональных бюджетов в субъектах ДФО, выяснив, что в последние годы собственные доходы большинства дальневосточных регионов падают. Однако ситуацию пока спасают крупные инвестпроекты - как правило, с участием госкорпораций, - которые продолжают реализовываться на Дальнем Востоке.
Палата регионов против нахлебников
Над новым проектом Основ региональной политики РФ активно работал Совет Федерации. Спикер палаты Валентина МАТВИЕНКО не раз подчеркивала, что пора уходить от системы, когда дотационные регионы ждут поддержки сверху, ничего не предпринимая для решения своих проблем. С этой точкой зрения согласна представитель Приморья в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА, которая напоминает, что регионы ДФО находятся в более выигрышном положении за счет предоставленных им специальных налоговых и административных режимов.
- Время, когда деньгами федерального бюджета можно было «заткнуть дыры» в субъектах, уходит. В России осталось всего пять или шесть «регионов-доноров», и они уже не могут генерировать такие доходы, чтобы прокормить остальные 80 регионов. Поэтому власти каждого субъекта должны делать все для того, чтобы их регион зарабатывал больше, чем тратил, или как минимум работал «в ноль», - подчеркивает сенатор.
Добавим, что указ президента допускает «установление персональной ответственности руководителей регионов и муниципалитетов за неэффективное использование бюджетных средств и недостижение конкретных результатов в развитии конкретных отраслей экономики и социальной сферы». По мнению Людмилы Талабаевой, это абсолютно справедливый подход.
- За качество жизни россиян должны отвечать не только президент и премьер-министр, но и остальные чиновники. Каждый человек, который идет на руководящую должность в органах исполнительной власти, должен понимать не только свои права, но и свою огромную ответственность, - резюмирует Талабаева.
Еще одним приоритетом документа, подписанного Владимиром Путиным, является поощрение грантами регионов и муниципалитетов, которые наращивают собственный экономический потенциал и снижают размер дотаций из вышестоящих бюджетов. Для этого вводится система мониторинга расходов, перераспределяются полномочия, льготы и часть налоговых поступлений.
- У регионов нет другого выхода, кроме как больше зарабатывать: дальше экономить уже некуда, - считает директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, доктор экономических наук Виктор БЕЛКИН. - Будет хорошо, если регионы станут состязаться в снижении административных барьеров и привлечении инвестиций, выведении предпринимателей «из тени». Если за сигналами, которые озвучены в указе президента, - например, в части персональной ответственности руководителей - последуют действия, процесс пойдет быстрее. Однако необходимы усилия и в масштабе всей страны: без эффективной судебной и правоохранительной системы бизнес не почувствует себя комфортно, и на рост доходов бюджета рассчитывать будет сложно.
Крупнее не значит сильнее?
Пожалуй, главная новация обновленных «Основ государственной политики регионального развития РФ» - это возможность создания макрорегионов и пересмотра границ федеральных округов под решение определенных экономических задач. Документом предусмотрено, что программы территориального развития потенциальных макрорегионов должны быть подготовлены до 2025 года. При этом сам макрорегион, состоящий из двух и более субъектов РФ со схожим типом развития, фактически приравнивается к федеральному округу.
Подобная схема является новой для постсоветской России, хотя во второй половине 2000-х годов по стране прокатилась волна объединений, ликвидировавшая так называемые «регионы-матрешки». Тогда крайне слабые в экономическом и демографическом плане автономные округа окончательно влились в состав «больших» регионов, частью которых они являлись еще с советских времен.
На Дальнем Востоке дискуссии об интеграции некоторых субъектов - как экономической, так и административной - возникают периодически. Так, в середине девяностых годов приморский губернатор Евгений НАЗДРАТЕНКО предлагал передать Курильские острова Приморью, аргументируя идею теми положительными изменениями, которые, по его мнению, принесет создание единого экономического комплекса Курил и Приморского края. Однако в реальность был воплощен только один интеграционный проект: в 2007 году Камчатская область и Корякский АО объединились в один регион - Камчатский край. Ключевыми аргументами агитации в пользу объединения были экономическая целесообразность и восстановление «исторической справедливости»: до начала девяностых Корякский АО уже входил в состав области. Контраргументом противников интеграции в КАО стала возможность потери национальной самобытности, поэтому, несмотря на давление со стороны федерального центра, окружная дума одобрила план объединения лишь с третьего раза.
В пользу объединения и укрупнения верят далеко не все дальневосточники и сегодня. В той же Еврейской АО, которая в советские годы являлась частью Хабаровского края, а затем стала самостоятельным субъектом, перспективы возвращения под крыло более мощного соседа вызывают неприятие. Не случайно избранный в 2015 году губернатором ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ уже не раз публично заявлял, что объединение автономии с краем не стоит на повестке дня. В свою очередь, его хабаровский коллега Вячеслав ШПОРТ считает, что вопрос объединения можно было бы изучить, но не в ближайшей перспективе. «В принципе, объединение - это всегда хорошо, потому что тогда сокращаются какие-то расходы. Но дальневосточные территории надо отдельно рассматривать. Только один Хабаровский край три Англии в себя вмещает», - отметил Шпорт в интервью ТАСС в прошлом году.
Как полагает директор московского Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, сегодня никто не мешает экономическим субъектам объединяться без привязки к региональным границам.
«Предполагается, что макрорегионы дадут некий кумулятивный эффект. Непонятно только, каким образом? Региональная власть создает кумулятивный эффект за счет бюджетной и налоговой политики: льгот, разрешений, реализации региональных программ. Чтобы макрорегион имел те же возможности, он должен иметь свои органы власти и обособленную бюджетную систему, что противоречит законодательству. В ином же случае совершенно не ясно, что изменится во взаимодействии региональных экономических субъектов при их объединении в макрорегион», - отметил эксперт.
Александр САЛКОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.
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