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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Марта, 20:53 |
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В план "большой социальной стройки" на Дальнем Востоке пока включены 199 объектов
В очередном Послании Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН подтвердил приоритет развития Дальнего Востока. О том, что ускорение темпов роста экономики и улучшение качества жизни в ДФО будут главной задачей на предстоящие шесть лет, говорили и на коллегии Минвостокразвития РФ в начале марта. К слову, именно Министерству предстоит за оставшиеся до формирования нового правительства недели наполнить конкретикой планы по развитию ДФО на период до 2025 года.
Рейтинг - поднять, давление - снизить
Но вначале все же стоит ответить на вопрос о том, с какими результатами Дальний Восток входит в очередной электоральный цикл? Как отметил на состоявшейся 6 марта во Владивостоке коллегии Минвостокразвития полномочный представитель президента в ДФО вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, итогами четырех с половиной лет работы его команды стали 30 федеральных законов и 150 постановлений правительства, которые позволили создать в регионе конкурентный инвестиционный климат. По словам Трутнева, 1,2 тысячи инициированных за последние годы инвестпроектов предусматривают инвестиции в экономику Дальнего Востока в сумме 3,7 трлн рублей. 121 млрд рублей уже инвестирован в сотню построенных в ДФО предприятий.
В то же время, полпред призвал постоянно анализировать работу уже созданных механизмов и совершенствовать их для того, чтобы оставаться конкурентными. Второй посыл был адресован дальневосточным губернаторам и касался повышения качества управления на региональном уровне.
- Сегодняшние места регионов ДФО в рейтинге инвестиционной привлекательности (с 48-го по 74-е - прим. автора) прямо противоречат задачам, поставленным президентом России, - отметил Юрий Трутнев.
С повышением инвестпривлекательности связан другой приоритет, заявленный Трутневым - снижение административной нагрузки на бизнес, которая на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. Полпред подчеркнул, что в этом вопросе он надеется на помощь Генеральной прокуратуры РФ.
- Когда идешь по дороге в первый раз - а многое на Дальнем Востоке сегодня происходит впервые - то ищешь лучший путь. Нам предстоит еще много работы по совершенствованию закона о ТОРах, закона о дальневосточном гектаре, чтобы они работали максимально эффективно. Любой процесс требует постоянного анализа и совершенствования, и мы идем этим путем, - подчеркнул Юрий Трутнев по итогам заседания коллегии.
Экономика, комфорт, культура
В последние годы Послания президента РФ федеральному парламенту, как правило, знаменовали появление новых механизмов развития Дальнего Востока. Инициативы о создании территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток были впервые озвучены именно в таком формате. Очередное Послание, которое глава государства озвучил 1 марта, революционных предложений не содержало; тем не менее, оно подтвердило сохранение курса на ускоренное развитие ДФО.
- Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось, - заявил Владимир Путин.
Владивостоку президент и вовсе пообещал культурный бум: именно в столице Приморья стартует новый федеральный проект по созданию в регионах РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.
- Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов, - акцентировал Владимир Путин. Также президент подчеркнул значимость научно-образовательных центров, создаваемых по всей стране, в том числе - во Владивостоке: они призваны интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний.
Говоря о собственно экономическом развитии восточных регионов России, глава государства сообщил о планах к 2025 году в 1,5 раза, до 180 млн тонн, увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба.
- Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий, - сказал Владимир Путин. - Объем транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией.
В свою очередь, помощник президента Игорь ЛЕВИТИН в ходе состоявшейся 6 марта коллегии Минвостокразвития РФ сделал акцент на необходимости развития транспортной сети ДФО, пообещав в следующие шесть лет сместить акцент дорожного строительства на региональные и муниципальные дороги. Еще одним приоритетом станет развитие сети аэродромов малой авиации.
Преференции расширятся
По итогам заседания Госсовета в рамках ВЭФ-2017 Владимир Путин поручил не сбавлять темпов, добиваясь максимальной реализации уже заявленных проектов и привлекая в ДФО новые инвестиции. В конце минувшего года «Дальневосточный капитал» уже рассказывал об этих поручениях, а к марту некоторые из них уже обрели - или готовятся обрести - вид законопроектов.
Особый акцент делается на обеспечение новых центров экономического роста социальной инфраструктурой. Как уточнил в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития РФ его глава Александр ГАЛУШКА, в план «большой социальной стройки» в регионах ДФО пока включены 199 объектов - это новые школы, больницы, спортивные комплексы и т.д. Пропорции федерального и регионального софинансирования в социальную инфраструктуру дальневосточных регионов составят 99 к 1 - их планируется закрепить в постановлении правительства РФ, которое сейчас готовится. Некоторые «точки роста» получат поддержку в рамках федеральных адресных планов по развитию - это Комсомольск-на-Амуре, Свободный, Нерюнгри, а также Курильские острова.
По словам Александра Галушки, в ближайшие годы будет продолжена работа и по совершенствованию законодательной базы, регулирующей работу в ТОРах и СПВ. А несколько законопроектов уже внесены правительством РФ в федеральный парламент 1 марта. Один из них продляет срок действия льготы по уплате страховых взносов резидентами ТОР до конца 2025 года. Другой документ гарантирует инвесторам неизменность условий ведения бизнеса в течение 10 первых лет проекта - в случаях, если вновь принятые законы могут увеличить нагрузку на бизнес. Еще один законопроект распространяет механизм въезда в РФ по электронной визе на все воздушные гавани ДФО, имеющие международный статус и готовые к приему «электронных» туристов технически.
В ближайшее время правительство рассмотрит пакет поправок в закон «О территориях опережающего развития», среди которых особо стоит отметить возможность распространения режима ТОР на водные объекты, а также налоговые льготы для резидентов, инвестирующих в создание социальной инфраструктуры дальневосточных регионов.
Еще один пакет инициатив, направленный на снижение административного давления на бизнес в ДФО, был подготовлен Минвостокразвития совместно с Генпрокуратурой и в августе 2017 года представлен Владимиру Путину. Речь, в частности, идет о сокращении числа внеплановых проверок, запрете на изъятие жестких дисков, а также о праве региональных бизнес-омбудсменов представлять интересы инвесторов в судах. В то же время, Александр Галушка признал, что административное давление на бизнес на Дальнем Востоке по-прежнему значительно выше, чем в среднем по стране.
- Мы принимаем закон об одном - с льготами и преференциями. А потом административное давление просто «съедает» эти преференции, - объяснил министр.
Совместно с Банком России МВР подготовило ряд предложений во исполнение поручения Владимира Путина по созданию конкурентоспособного финансового центра во Владивостоке. Александр Галушка подтвердил, что в СПВ могут появиться филиалы иностранных кредитных организаций, но без права привлечения вкладов от населения. Второй момент - создание специализированного инвестиционного суда в СПВ. Третье предложение - создание торгово-инвестиционной площадки для цифровых финансовых активов. Четвертое - упрощение и сокращение срока процедуры эмиссии ценных бумаг. Кроме того, ЦБ РФ намерен создать специальное подразделение в Свободном порту Владивосток.
Фото www.minvr.ru
Артем СТРОГИН.
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