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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 00:26 |
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Чукотка принимает туристов
Первое круизное судно с 118 иностранными туристами на борту – теплоход «Бремен» туристической компании «Пасифик Нетворк» – уже совершило заход в порт Провидения, после чего отправилось на Аляску. При посещении населенных пунктов Чукотки в наземную программу для туристов обычно включаются обзорная экскурсия, осмотр местных достопримечательностей, знакомство с бытом и традициями коренных малочисленных народов Севера.
Всего в 2011 году в порты Чукотки планируется 10 судозаходов морских круизных кораблей. 4 захода совершат суда компании «Пасифик Нетворк», остальные 6 – туристической компании «Нортоко». Движение судов будет осуществляться по разным направлениям, в том числе по Северному морскому пути. Переход по этому маршруту совершит ледокол «Капитан Хлебников», который в Анадыре возьмет на борт 85 туристов.
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