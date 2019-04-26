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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:18 |
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Игоря ШУВАЛОВА вновь отправили на Дальний Восток
Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ФРДВ.
Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ и координируемых институтов развития. Государственная корпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании современного судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье. ВЭБ.РФ нацелен на реализацию знаковых проектов по развитию городской экономики, которые позволят качественно преобразить дальневосточные города, сделать их комфортными и удобными для жизни людей.
Миссией ФРДВ как ключевого профильного института развития в Дальневосточном федеральном округе является реализация приоритетных инвестиционных проектов путем предоставления долгосрочного льготного финансирования.
Досье «Дальневосточного капитала": За последние 5 лет Фонд инвестировал в приоритетные проекты на территории ДФО более 35 млрд рублей. 56% инвестиций направлены в новую инфраструктуру, 23% - в сельское хозяйство, 13% - в развитие промышленности. Всего в активной стадии реализации находятся 14 проектов общим объемом 215 млрд рублей.
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