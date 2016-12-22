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Фавориты праймериз на Дальнем Востоке практически не испытали серьезной конкуренции
Зато в Приморском и Хабаровском краях предварительные выборы выявили серьезные конфликты между «старыми» и «новыми» элитами: несмотря на низкую активность избирателей, праймериз здесь ознаменовались скандалами и широким применением сомнительных технологий. Однако и здесь эксперты считают результаты предварительного голосования закономерными и объективными.
И один в поле воин
В некоторых регионах Дальнего Востока, от которых в Госдуму будет избираться всего один депутат по округу, праймериз, по сути, превратились в формальную процедуру. В списке участников присутствовал один «тяжеловес» и его спарринг-партнеры из числа госслужащих, директоров школ или больниц, а также представителей «Молодой гвардии «Единой России».
Так, представить в будущей Госдуме Камчатский край хотели бы 10 человек, но лишь двоих из них можно было назвать политическими «тяжеловесами». Это председатель комитета ГД по безопасности Ирина ЯРОВАЯ, которая входит в первую сотню кадрового резерва президента РФ, и председатель гордумы Петропавловска-Камчатского Константин СЛЫЩЕНКО. Именно они заняли первое и второе места по итогам праймериз.
В Сахалинской области, несмотря на рекордное количество претендентов - 17, в итогах праймериз мало кто сомневается. Действующему депутату Георгию КАРЛОВУ удалось сохранить статус-кво: на праймериз его поддержали более 60% избирателей. А вот председатель гордумы Южно-Сахалинска Сергей ДМИТРИЕВ не вошел даже в десятку лидеров.
В Якутии поддержку более половины избирателей получили председатель республиканского правительства Галина ДАНЧИКОВА и руководитель администрации главы республики Юрий КУПРИЯНОВ. Остальные кандидаты, в том числе руководитель исполкома ОНФ в Якутии Валерий ЛЮТЫЙ, не смогли составить конкуренцию лидерам, набрав в четыре-пять раз меньше голосов. В Магаданской области, где за победу боролись девять человек, в лидерах ожидаемо оказались представитель области в Совете Федерации Анатолий ШИРОКОВ, председатель гордумы Магадана Андрей ПОПОВ и первый зампред Магаданской облдумы Оксана БОНДАРЬ.
Досье «Дальневосточного капитала»: В Хабаровском крае и на Сахалине участие в праймериз приняли немногим более 6% граждан, имеющих право голоса, в Магаданской области - 7%, в Приморье - почти 7,5%. В Камчатском крае проголосовать за «кандидатов в кандидаты» пришло немногим более 8% избирателей. В Амурской области проголосовали почти 11% избирателей, на Чукотке явка превысила 12%, а самыми активными оказались избиратели Якутии: участки праймериз посетило 14% от их общего числа. В среднем по России явка на праймериз составила около 9,5%.
Примечателен состав участников праймериз на Чукотке: пятеро из семи участников предварительного голосования - женщины, в том числе победитель праймериз, председатель думы ЧАО и секретарь регионального отделения «ЕР» Валентина РУДЧЕНКО. Остальные дамы представляли бюджетные учреждения округа. А в единственном округе на территории Еврейской АО безоговорочным фаворитом стал председатель областного Заксобрания Анатолий ТИХОМИРОВ. О политическом весе и «опыте» его конкурентов на праймериз красноречиво говорит тот факт, что пятерым из шести соперников Тихомирова пока не исполнилось и 30-ти.
За выдвижение от Амурской области боролось девять человек, в том числе опытные политики - мэр Белогорска Станислав МЕЛЮКОВ и глава Мазановского района Михаил ПИВЕНЬ. Однако на первое место по итогам праймериз вышел депутат облдумы, гендиректор компании «Амурстрой» Александр СИНЬКОВ, а на втором расположилась вице-спикер регионального парламента Ольга ЛЫСЕНКО.
Следует отметить, что руководители дальневосточных регионов не стеснялись демонстрировать симпатию к конкретным участникам праймериз. В Амурской области и Приморье фавориты гонки незадолго до дня голосования были назначены советниками губернаторов на общественных началах. Что, помимо имиджевого эффекта, имело и вполне практический - в виде дополнительного бесплатного упоминания в СМИ.
После драки кулаками машут
Наиболее громкие скандалы как до, так и после праймериз сотрясали Хабаровский край. По партсписку выдвинулся действующий депутат Госдумы Михаил МОИСЕЕВ, а его коллега по ГД Борис РЕЗНИК, считающийся близким к бывшему губернатору региона Виктору ИШАЕВУ, шел на праймериз как по списку, так и по одномандатному округу №69 с центром в Хабаровске. Однако по итогам 22 мая Резника обошли краевой депутат Борис ГЛАДКИХ и уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ. Гладких и Березуцкий финишировали «ноздря в ноздрю», набрав чуть более 50% голосов, в то время как Резник - чуть более 20%. Аналогичная ситуация вышла и при подведении итогов по партсписку: там Бориса Резника опередил еще и представитель «комсомольского» округа №70, призер Олимпиады-2010 в Ванкувере Иван СКОБРЕВ.
Резник называл предварительное голосование «профанацией» и приводил конкретные примеры нарушений, в то время как лидер праймериз Борис Гладких назвал эти обвинения провокацией.
Подмоченным оказался и имидж фаворита по 70-му округу Ивана Скобрева: в канун праймериз ему припомнили и родителей, живущих в США, и наличие грин-карты, и сказанные несколько лет назад слова о готовности выигрывать медали для Соединенных Штатов. Также из Комсомольска-на-Амуре поступали сообщения о подкупе в пользу одного из кандидатов на праймериз.
Лидером по числу жалоб, поданных непосредственно в день предварительного голосования, оказалось Приморье. Впрочем, руководство регионального отделения «ЕР» тут же заявило, что большинство жалоб являются однотипными, а некоторые вовсе не содержат конкретной информации о нарушениях. Так или иначе, но ряд участников думских праймериз в крае все же решили «вынести сор из избы» - прямиком в Москву. В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ не исключил возможности отмены результатов праймериз как по отдельным участкам, так и по целым округам.
Зато приморские партийцы отнеслись с большим скепсисом, если не сказать сарказмом, к сообщениям из соседнего Хабаровска, где, по данным ситуационного центра, за все время голосования официально не было зафиксировано ни одного нарушения - претензии со стороны отдельных кандидатов, о которых сказано выше, «всплыли» лишь на следующий день. Об отсутствии жалоб и конфликтов отчитались единороссы Чукотки и Амурской области, а в ЕАО незначительные нарушения процедуры праймериз на трех избирательных участках выявили сами члены регионального оргкомитета ПГ.
- Предварительное голосование было действительно конкурентным, и в нем победили те, кто сильнее «привязан» к территории. Причины проигрыша действующих депутатов Госдумы в Приморском и Хабаровском краях схожи - это отсутствие системной работы в период подготовки к праймериз и недостаточный профессионализм их команд, - считает директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС.
Ожидается, что окончательные итоги праймериз по выборам в Госдуму будут утверждены к середине июня, когда федеральный оргкомитет разберется со всеми жалобами, поступившими с мест. А ориентировочно 26 июня съезд «Единой России» утвердит список кандидатов ГД по одномандатным округам и партийному списку. Федеральный список партии будет разбит на региональные группы - их количество и границы также определит съезд. По информации «ДК», Приморский край планируется объединить в одну группу с Сахалинской областью, а другой кластер составят Хабаровский, Камчатский края и ЕАО. Так что 18 сентября избиратели одного региона вполне могут увидеть в списке кандидатов малознакомых политиков из другого субъекта РФ.
Досье «Дальневосточного капитала»: На выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва на территории регионов ДФО сформировано 12 одномандатных округов. В Приморском крае Центризбирком «нарезал» три округа, в Хабаровском крае - два. Остальные регионы делегируют в Госдуму по одному депутату-одномандатнику.
Александр САЛКОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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