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23 Октября 2015, 16:13 | Часовой пояс

Дальний Восток ставит на фаворитов

Единый день голосования-2015 официально закрепил произошедшую весной смену руководителей в Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, а также "высветил" электоральные настроения и тенденции в канун федеральной избирательной кампании будущего года.

Показать достойный результат на региональных выборах в ДФО смогли только кандидаты от парламентских партий и политические тяжеловесы, обладающие опытом руководящей работы и давно знакомые избирателю, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

 

Опыт весомее молодости

Сразу четыре региона ДФО в минувшем сентябре избирали губернаторов. На Сахалине своеобразный рекорд установил Олег КОЖЕМЯКО, ставший первым политиком в России, который за свою карьеру возглавлял три разных субъекта Федерации, причем в двух из них был избран главой региона на прямых выборах. 13 сентября за Кожемяко отдали голоса около двух третей избирателей островной области, а заметную конкуренцию ему смогла составить только выдвинутая КПРФ Светлана ИВАНОВА.

В Еврейской автономной области на выборах губернатора первенствовал Александр ЛЕВИНТАЛЬ с 75,4% голосов. На второй позиции здесь также оказался представитель Компартии, но с более скромным результатом, чем на Сахалине (14,7%). А в Камчатском крае в ходе первых с 2004 года губернаторских выборов назначенный в 2011 году главой региона Владимир ИЛЮХИН получил мандат доверия от 75% избирателей региона, пришедших на участки. Таким образом, после 13 сентября на Дальнем Востоке не осталось глав регионов, которые бы не прошли через горнило прямых выборов.

А вот выборы в Амурской области получились по-настоящему конкурентными и едва не получили продолжение во втором туре. Амурский плебисцит прогремел на всю страну после того, как лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ заявил о непризнании официальных итогов голосования, по которым врио губернатора области 34-летний Александр КОЗЛОВ получил 50,6% голосов избирателей, а выдвинутый ЛДПР политический «тяжеловес», депутат Госдумы Иван АБРАМОВ - 28,3%. Подогрели страсти вокруг выборов и внезапная поломка компьютеров в избиркоме, и поражение Козлова в столице региона - Благовещенске, мэром которого Козлов являлся ранее. Здесь преемник Олега Кожемяко отстал от Абрамова почти на 15%. К слову, пересчета голосов потребовали и в КПРФ, чей кандидат занял третье место, однако суд Благовещенска в удовлетворении этого требования отказал.

- Козлов не смог консолидировать не только элиту, но и собственный штаб, где было три центра принятия решений. Из-за этого его кампания была хаотичной. Абрамову же, напротив, удалось заполнить своими агитматериалами Благовещенск, где он в итоге одержал победу. Упреки со стороны ЛДПР нельзя назвать совсем несправедливыми, но победителей не судят, - комментирует итоги выборов руководитель федеральной «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ. - С точки зрения организации примерными можно считать кампании в ЕАО и на Камчатке. У Александра Левинталя были грамотные помощники и одна из лучших программ в этом избирательном цикле, а кроме того, это тот случай, когда кандидатура главы региона была подобрана очень правильно. А врио губернатора Камчатского края Владимир Илюхин стал одним из немногих кандидатов «от власти», кто принял участие в дебатах. Его кампания была малобюджетной, но крайне эффективной.

Что касается Сахалина, то Олегу Кожемяко, как считает эксперт, несмотря на победу на губернаторских выборах, предстоит столкнуться с двумя вызовами. Первый - необходимость показать себя патриотом региона, который будет защищать нефтегазовые доходы области от перераспределения в пользу других субъектов РФ. Кроме того, Кожемяко уже сталкивается с неприятием своей кадровой политики: одни разочарованы отставками отдельных руководителей муниципалитетов, другие недовольны отсутствием полной «перезагрузки» всей региональной элиты.

Общим трендом губернаторских выборов в ДФО стало участие в них кандидатов от непарламентских партий - по одному в каждом регионе. На Сахалине это была партия «Яблоко», в ЕАО - «Партия пенсионеров», на Камчатке - «Патриоты России», в Амурской области - «Коммунистическая партия социальной справедливости». Однако ни в одном из четырех регионов малые партии не смогли составить конкуренции кандидатам от «большой четверки» («ЕР», «СР», ЛДПР и КПРФ), довольствовавшись результатом менее 5%. Поскольку проходной барьер в следующую Госдуму установлен как раз на этом уровне, «малышам» есть о чем задуматься…

Как считают эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подготовившие доклад по итогам Единого дня голосования, партии, не способные эффективно выступить в региональных кампаниях, вряд ли смогут рассчитывать на победу на федеральных выборах в 2016 году. Хотя, если они сосредоточатся на каких-то одномандатных округах, то у них остаются шансы провести в ГД своих кандидатов.

Колыма не место для экзотики

Помимо губернаторских кампаний, в одном из регионов ДФО, Магаданской области, в сентябре выбирали новый созыв областной думы, а также думы столицы Колымы - Магадана. Очевидно, что небольшое количество избирателей в северной области привлекло в регион рекордное количество политструктур, включая совсем уж «экзотические» для Дальнего Востока партии, которые увидели для себя возможность преодолеть проходной барьер при поддержке тысячи-другой жителей и, таким образом, получить право идти на выборы в Госдуму без сбора подписей.

Например, поучаствовать в кампании попытались представители «РПР-Парнас», однако ничем кроме скандала с избиением на рынке одного из своих агитаторов партия не запомнилась. Помимо сторонников Алексея НАВАЛЬНОГО отказ в регистрации получили еще девять партий: «Демократическая партия России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Гражданская инициатива», «Народный альянс», «Коммунисты России», «Народ против коррупции», «Партия национальной безопасности России», «Родина» и «Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Работая с привычным набором оппонентов, 57% голосов и большинство мест в магаданской облдуме получила «Единая Россия», список которой ожидаемо возглавил губернатор Колымы Владимир ПЕЧЕНЫЙ. А вот на второе место вышла «Справедливая Россия», для которой выборы-2015 стали самыми успешными за последние годы. Также своих депутатов в региональный парламент провели КПРФ и ЛДПР. Эти же партии поделили между собой и места в гордуме Магадана.

Добавим, что в двух крупнейших по численности избирателей регионах - Приморском и Хабаровском краях - в 2015 году выборов регионального уровня не проводилось. Однако кампании муниципального уровня дают некоторое представление о настроениях избирателей в канун старта федеральных выборов. Например, в двух районах Приморья, где выборы в местную думу проводились по партспискам, «Единая Россия» не смогла набрать 50%, зато успешно выступили представители парламентской оппозиции и малые партии. Однако затем результаты голосования на части участков были аннулированы: в Пожарском районе пересчет привел к тому, что ранее преодолевшая барьер «Родина» осталась без мандата, а в Спасском районе оспаривание итогов вылилось в «войну» избиркомов разных уровней и судебные разбирательства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центризбирком РФ представил проект схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года. В общей сложности на Дальнем Востоке будет избрано 12 депутатов-одномандатников. Наибольшее представительство получит Приморский край - три депутата по округам, причем территория Владивостока войдет в состав двух разных округов. Хабаровский край делегирует в ГД двух одномандатников (Хабаровск также будет поделен между двумя округами). По одному округу «нарезано» в Еврейской АО, Магаданской, Амурской и Сахалинской областях, Камчатском крае, в Якутии и на Чукотке.

Александр САЛКОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год. 

 

 

Теги: выборы  политика  партии 


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