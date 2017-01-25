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24 Января 2017, 12:53 | Часовой пояс |

"Дальневосточный гектар" можно оформить в любом МФЦ

Заявки на получение "дальневосточных гектаров" с 1 февраля можно будет оформить в любом многофункциональном центре России через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ". Договор об этом заключил Росреестр с 12 тысячами МФЦ по всей стране.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, информационная система позволяет получить земельный участок без административных барьеров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ

«С 1 февраля "дальневосточный гектар" сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ». Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по Интернету или обратиться в МФЦ,  – подчеркнул глава Минвостокразвития. – На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара. Сейчас их 35. Они связанны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее».

Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, до старта третьего этапа до 20 тысяч сотрудников МФЦ пройдут курс обучения Агентства. 

«Подготовка сотрудников МФЦ является частью программы по обеспечению доступности программы для населения и возможности реализовать право гражданина на получение земельного участка на Дальнем Востоке. АРЧК ДВ проводит для уполномоченных органов и сотрудников МФЦ вебинары, объясняя детали и специфику работы, а также рассказывая о возможностях использования гектара, существующих мерах поддержки», - пояснил он.

Напомним, с 1 февраля каждый гражданин Российской Федерации сможет воспользоваться своим правом на получение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке. Сейчас программа «Дальневосточный гектар» действует для дальневосточников. С 1 июня 2016 года, даты начала реализации программы, было подано более 30 тысяч заявлений на земельные участки. Самый большой объём заявлений – около 33% – поступил из Республики Саха (Якутия), на втором месте – Приморье - 28% заявок, на третьем месте Сахалинская область – более 16% заявлений.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы « НаДальнийВосток.РФ ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар 


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