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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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АРАССВА просит сократить процедуры
- Именно наш регион является координатором подкомиссии Ассоциации по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых. Исторически сложилось так, что экономика Магаданской области имеет сырьевую направленность, соответственно, мы в полном объеме владеем информацией по этим вопросам. К тому же с 1928 года из недр извлечено около 3 тыс. тонн золота, более 8 тыс. тонн серебра, 72,2 тыс. тонн олова, 82 млн тонн угля и других полезных ископаемых. И это всего лишь 3% от природных богатств территории. Для российских и зарубежных инвесторов здесь открываются большие возможности», - подчеркнул Николай Карпенко.
Участники заседания приняли решение привлечь к работе представителей крупных горнодобывающих предприятий. Кроме того, было высказано предложение по подготовке ряда поправок в российские законы, которые касаются горнодобывающей промышленности. Участники Ассоциации предлагают максимально сократить процедуры по получению лицензий на освоение месторождений. По их мнению, это создаст максимально благоприятный инвестиционный климат на всей территории Дальнего Востока.
«Дальневосточный капитал».
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