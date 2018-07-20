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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Августа 2012, 21:00 | Часовой пояс
Концепцию острова Русского поправят
Остров Русский после саммита АТЭС во Владивостоке может стать туристско-рекреационной и технико-внедренческой особой экономической зоной, сообщил глава ОАО «Особые экономические зоны» Олег КОСТИН.
Открытие моста через пролив Босфор Восточный способствовало тому, что на остров хлынули потоки горожан
Костин отметил, что во Владивостоке есть сложность с местами отдыха, зелеными зонами, поэтому рекреационные функции должен взять за себя остров Русский. В то же время, по его словам, только за счет туризма невозможно обеспечить развитие этой территории. Учитывая развитие университета, по мнению Костина, там необходимо будет развивать деловой туризм и целесообразно организовать технико-внедренческую зону на базе университета.
По его словам, все эти проекты сейчас находятся на согласовании в Минэкономразвития.
Открытие моста через пролив Босфор Восточный способствовало тому, что на остров хлынули потоки горожан.
«Дальневосточный капитал».
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