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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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24 Августа 2014, 18:35 | Часовой пояс
Трубы для "Силы Сибири" едут в Ленск
Первая партия в 260 труб для газотранспортной системы (ГТС) "Сила Сибири" доставлена в Ленск (Якутия), сообщила пресс-служба "Газпрома".
Трубы диаметром 1420 мм, толщиной стенки 21,7 мм и суммарным весом около 2,4 тыс. тонн размещаются на временном складе хранения. Они будут использованы для строительства участка ГТС от Чаяндинского месторождения до Ленска. Всего в 2014 году планируется доставить более 120 тыс. тонн трубной продукции по этому проекту.
Доставка труб, произведенных на российских заводах, осуществляется железнодорожным транспортом до Усть-Кута (Иркутская область) и далее речным транспортом до Ленска. Для организации и управления процессом транспортировки грузов в Усть-Куте создан единый логистический центр. В 2014-2018 годах планируется доставить более 1,7 млн тонн труб.
Теги: Газпром Сила Сибири
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