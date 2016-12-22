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Лоббисты проиграли битву за квоты
Вопрос распределения квот на инвестиционные цели в рамках закона о рыболовстве был центральным в повестке дня ХI Международного конгресса рыбаков, который прошел во Владивостоке в последних числах сентября.
По существу, сегодня решается судьба почти 600 тыс. тонн биоресурсов, которые ежегодно могут добывать рыбопромышленники в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. Суммарный объем в денежном выражении этого ресурса - десятки миллиардов рублей. Почти год шла битва за квоты господдержки. И безусловными победителями до недавнего времени были крупные компании.
Так, если бы проект постановления Росрыболовства по инвестиционным квотам устоял под натиском части возмущенных рыбаков, самая крупная рыбодобывающая компания в России в лице «Русской рыбопромышленной компании» (РРК) могла бы получить около 200 тыс. тонн инвестиционных минтаевых и сельдевых квот. Еще несколько компаний получали значительные объемы квот господдержки в Северном бассейне. Однако распределить минтаевые миллиарды пока не получается.
Настоящей бомбой стало заявление вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, сделанное накануне Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Выступая перед журналистами после «рыбного совещания», на котором обсуждалось выполнение «рыбных» поручений президента, полпред заявил: «Те предложения, которые сегодня коллегами разработаны, скажу честно, сложные, забюрократизированные и не очень прозрачные. Уверен, механизм распределения квот под привлечение инвестиций заработает только тогда, когда он будет понятен и прозрачен. Поэтому договорились о том, что станем распределять инвестиционные квоты в зависимости от дедвейта строящегося рыболовецкого судна. Без навязывания рыбакам тех или иных типов судов».
Точно такое же, как выразился полпред, симметричное решение он предложил в отношении строительства прибрежных перерабатывающих мощностей. За единицу оценки кураторы госпрограммы возьмут производительность предприятия. Полпред президента также поддержал предложение расширить список еще рядом биоресурсов, и совсем внезапно в список «стимулирующих» квот попали крабы.
Заявление Трутнева и ожидание введения системы инвестиционных квот были самыми обсуждаемыми темами на проходившем во Владивостоке Международном конгрессе рыбаков. Оказалось, что рыбацкое сообщество полностью дезориентировано. То, что поворот событий стал неожиданным, подтвердило и выступление главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА.
«Мы завершаем подготовку актов правительства, регулирующих режим квот на инвестиционные цели», - заявил глава ведомства. Он выразил уверенность, что в целом кабмин примет взвешенное решение, нацеленное на то, чтобы изменить структуру производства, повысить его эффективность. По словам главы ФАР, регулятор не планирует тянуть с введением этого механизма. «Мы рассчитываем до конца 2016 года завершить работу над нормативной базой и уже в следующем году провести их распределение», - сказал руководитель ведомства о новом виде квот.
Между тем в своем выступлении он отметил, что есть особые перспективы - в использовании минтаевых ресурсов. Переход на выпуск филе, фарша и иной конечной продукции из минтая, а также полная переработка отходов производства позволят повысить экономическую отдачу на тонну добычи примерно в два раза. Сейчас предстоит принять решение, строительство каких судов поддерживать. И здесь глава Росрыболовства вновь предложил обратить внимание на крупнотоннажный флот.
Стремление Росрыболовства вернуться к проекту закрепления минтаевых квот за теми, кто построит крупнотоннажные суда, даже после заявлений Юрия Трутнева говорит о серьезном конфликте интересов внутри правительства.
К сожалению, для рыбаков неспособность правительства выступить с единым «предложением» по квотам привела к тому, что и отраслевое сообщество больше не выступает консолидированно в защиту своих интересов. Общей позиции у рыбаков нет. И это подтвердили выступления на круглых столах и разговоры в кулуарах.
Хотя у рыбаков еще есть время побороться и попытаться отстоять ресурс. Ведь по ряду видов биоресурсов, которые планируют ввести в перечень, ситуация неоднозначная. Предприниматели целенаправленно инвестировали средства, приобретая компании с квотами и докупая ресурс на аукционах, проводимых Росрыболовством. Так, большинство добытчиков крабов, например, уже давно вышли за объемы биоресурсов, полученных ими по историческому принципу. Они вложили в приобретение долей квот миллиарды рублей, и внесение крабов в перечень приведет к прямым убыткам. Такая же ситуация по ряду других объектов, особенно добываемых на глубоководных промыслах. Это палтус, макрурус и глубоководные крабы. Скорее всего, большинство компаний объединятся и попытаются предоставить Росрыболовству и Минвостокразвития «последствия» этих инвестиционных «благ».
Виталий МОРОЗОВ.
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