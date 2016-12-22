Дальний Восток вступает в золотой век газа

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Часовой пояс
24 Октября 2016, 10:50 | Часовой пояс |

Дальний Восток вступает в золотой век газа

Юбилейная XX международная конференция "Нефть и газ Сахалина" традиционно в конце сентября собрала в островной столице ведущих игроков нефтегазового рынка.

Это свыше 600 участников из 20 стран мира, в том числе из России, Японии, Китая, Великобритании, Финляндии, Южной Кореи, США и Индии. На площадке юбилейной конференции были представлены интересы свыше 250 компаний.

На крупнейшем в регионе отраслевом мероприятии специалисты пытались сверить представления о том, как преодолеть «идеальный шторм». Мировой нефтегазовый сектор сегодня попал именно в такую «историю».

Резкое падение цен на нефть, газовые войны. Для России это еще и резкая девальвация национальной валюты, снижение экономической активности, а следовательно, и внутреннего потребления. Плюс, как ни крути, санкции, которые стали принудительным стимулом для разработки собственных технологических и инженерных решений для отрасли. Правда, дело это очень даже не быстрое.

Все это одинаково касается и сахалинских шельфовых проектов, которые не просто создали новую региональную экономику, они, по существу, позволили России открыть для себя восточный рынок. И не просто открыть, а по некоторым позициям войти в число ведущих игроков. К примеру, благодаря запущенному в эксплуатацию в 2009 году единственному в России заводу СПГ, наша страна уже имеет почетные 4% на рынке этого энергетического продукта в АТР.

Новая реальность заставляет нефтегазовые компании, работающие в шельфовых проектах, подстраивать стратегии развития под новые реалии, искать возможности для укрепления своих позиций на энергетическом поле АТР. И делать это необходимо как можно быстрее, поскольку именно сегодня соседние страны, основные потребители российских ресурсов, озабочены собственными стратегиями, направленными на повышение энергетической независимости, диверсификацию источников генерации. Они меняют уголь на газ, проявляют особый интерес к СПГ, но тем временем ведут интенсивные поиски технологий, направленных на снижение энергоемкости собственных производств.

Шельфовым компаниям предстоит прокладывать новый курс. И, как пожелал собравшимся на одной из секций конференции старший исполнительный вице-президент ПАО «Совкомфлот» Евгений АМБРОСОВ (компания является основным перевозчиком нефти проекта «Сахалин-1» из порта Де-Кастри и ведущим игроком на рынке перевозок СПГ («Сахалин-2»)), пройти разыгравшийся на мировых рынках «идеальный шторм» на ровном киле.


 

Сколько мерить в процентах

В этот раз главное слово перед участниками конференции держала председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА. По ее словам, областная власть в нефтегазовом секторе видит опору для экономики области, констатирует стабильность бизнеса участников действующих проектов и желание развиваться - это сегодня. Завтра ничего экстраординарного в проектах тоже не произойдет, консорциумы компаний, за последние двадцать лет преобразившие остров и открывшие новую - шельфовую - историю для нефтегазовой отрасли России, будут последовательно наращивать объемы добычи и строить новые производства.

Помимо дальнейшего освоения уже введенных в эксплуатацию месторождений ведущие российские нефтегазовые компании «Газпром» и «Роснефть» продолжают поиски новых. По-прежнему на повестке дня два проекта СПГ, который, по общему мнению экспертов, собравшихся на конференции «Нефть и газ Сахалина», будет уже в ближайшей перспективе наиболее востребованным энергоносителем в АТР. Не случайно предстоящие десятилетия эксперты называют «золотым веком газа».

Досье «Дальневосточного капитала»: Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалина. В состав консорциума входят компании: «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта (доля участия - 30%), компания «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%), японский консорциум «СОДЭКО» (30%), индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд.» (20%).

«Газпром» совместно с компанией Shell, подписавшие в прошлом году на Петербургском форуме соглашение о совместных действиях при строительстве третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном, продолжают проектные работы. Предполагается, что третья очередь будет построена к 2021 году, что позволит увеличить объем производства СПГ до 15 млн тонн в год.

Тем временем НК «Роснефть» и ЕxxonMobil не сняли с повестки проект нового завода «Дальневосточный СПГ» проектной мощностью 5 млн тонн в год. Однако, надо признать, на конференции представители «Роснефти» неоднократно подчеркивали, что это проект завтрашнего дня, отказываясь комментировать вопросы о ресурсной базе для завода, о его возможной конфигурации и перспективных рынках.

Хотя, конечно, темпы развития, сложившиеся в последние годы, выдерживать будет сложно. Так, прошлый, 2015 год был для отрасли очень удачным.

- По итогам прошлого года добыча нефти и конденсата на острове выросла более чем на 15% и составила 16,7 млн тонн. Это один из лучших показателей в России. Газа из недр извлечено в объеме 28,4 млрд куб. м. В планах на 2016 год добыть уже 18,1 млн тонн нефти и около 29 млрд куб. м газа, - сообщила Вера Щербина.

Но при этом она отметила, что дальше строить всю региональную экономику только на добыче углеводородов не получится. Если еще в прошлом году доля доходов от нефтегазового сектора в бюджете островного региона составляла 80%, то сейчас этот показатель стремится к 70%. В прошлом году казна получила в виде налогов около 200 млрд рублей, в этом - из-за падения цен на энергоресурсы эта сумма сократится до 120 млрд рублей, прогноз на будущий год - менее 85 млрд рублей.


 

 

 

Вложиться в завтрашний день

Тем временем региональная власть старается успеть извлечь максимальную пользу из нефтегазовых доходов и обеспечить новые контуры региональной экономики, объявив о новом экономическом курсе. Прежде всего имеется в виду вложение средств из накопленной бюджетной кубышки, сформированной правительством для поддержки региональных инвестиционных проектов, через специально созданное АО «Корпорация развития Сахалинской области» в строительство новых производств.

Как сообщила Вера Щербина, первые проекты уже профинансированы и каждый попавший в портфель Корпорации будет иметь синергетический эффект для территории.

- Снижение доли нефтяных доходов в бюджете области дополнительно мотивирует нас на принятие решений по диверсификации экономики, ускоренному развитию таких «традиционных» отраслей, как рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, сфера строительных материалов. Значимым направлением является и туризм. Его развитие станет мощным мультипликатором для роста деловой активности в смежных сферах: транспорте, гостиничном хозяйстве, торговле, общественном питании и других сервисных услугах. Все это входит в понятие новой экономической политики, реализация которой начата в Сахалинской области, - пояснила председатель правительства Сахалинской области.

Но не только диверсификация на повестке дня. В региональном правительстве нацелены на более активное использование добываемых на Сахалине углеводородов для нужд самой территории. К примеру, одним из масштабных проектов станет перевод на газомоторное топливо муниципального автотранспорта, специальной техники, сельхозмашин. Первая газозаправочная станция начнет работать в полную силу уже в ближайшие недели. Область закупила соответствующий автопарк - это 40 маршрутных автобусов и шесть единиц коммунальной техники, работающих на газе. А до 2020 года область планирует в общей сложности до 300 автомобилей, использующих этот вид топлива, заявила Вера Щербина на пресс-конференции. Логика этого проекта, инициированного в прошлом году губернатором области Олегом КОЖЕМЯКО, понятна: такое топливо обойдется дешевле традиционных бензина и дизеля. Плюс, не в последнюю очередь, имеет значение сокращение вредных выбросов в атмосферу.

В региональном правительстве активно изучают тему строительства мини-заводов по производству СПГ, которые могли бы обеспечить топливом отдаленные муниципальные образования, куда не доходит газотранспортная система и строить ее дорого. Первый такой проект - это строительство мини-завода СПГ в районе ГРС «Дальнее» мощностью 35,5 тыс. тонн СПГ в год. Его уже ведет производственно-строительная компания «Сахалин». В проработке второй проект - строительство мини-завода по производству СПГ на базе группы Анивских газовых месторождений. А если разведочные работы на локальные месторождения газа в районе покажут положительный результат, то у идеи строительства мини-заводов по производству СПГ хорошее будущее.

- Актуальным остается и вопрос строительства на Сахалине нефтеперерабатывающего завода на базе углеводородов месторождений Киринского лицензионного участка. Это позволит обеспечить область собственными нефтепродуктами и осуществлять их поставки в материковую часть России и на экспорт - в страны АТР. Пользуясь случаем, предлагаю ПАО «Газпром», с учетом результатов проведенных геологоразведочных работ на Киринском участке, вернуться к рассмотрению данного вопроса, - обратилась Вера Щербина с трибуны конференции «Нефть и газ Сахалина».

Вынашивают в области и более масштабные проекты развития на Сахалине газохимии. Соглашение о намерении проработать проект завода по производству метанола из природного газа областная власть заключила в рамках Восточного экономического форума с японской «Мицубиси Корпорейшн». Вера Щербина предложила участникам конференции обсудить и эту тему, главный аспект которой на сегодняшний день - ресурсное обеспечение проекта. И это предмет переговоров японской компании с «Роснефтью» и «Газпромом».


 

Добавить стоимости

Очевидно, что за двадцать последних лет сахалинские проекты, распечатавшие нефтегазовые богатства острова и прилегающего шельфа, коренным образом изменили жизнь самих сахалинцев.

Как признался ведущий одной из сессий, основатель и председатель совета «Союз нефтегазопромышленников России» Юрий ШАФРАНИК, чья «легкая рука» помогла в свое время стартовать проектам с участием иностранных компаний в режиме раздела продукции (СРП), еще в 1993 году нефтяные промыслы на Сахалине представляли из себя «колхозные мастерские». Сегодня именно Сахалин стал родиной целого ряда отраслевых рекордов и территорией инноваций в нефтегазовом секторе. Здесь пробурены самые длинные в мире наклонные скважины (самая протяженная - 13,5 км), началась добыча при помощи подводных комплексов. Да и много еще чего. Поэтому общение не только экспертов по рынкам и чиновников, объясняющих энергетический расклад в соседних странах, признается самым ценным активом конференции.

Участники юбилейной конференции отметили особую роль в развитии шельфовых проектов Сахалина его бывшего губернатора Игоря ФАРХУТДИНОВА. На кадрах документальной хроники он, совсем молодой, вместе с сотрудниками Института Адама Смита на мероприятии в Лондоне разъясняет потенциальным инвесторам преимущества работы на Сахалине, где все ресурсы на тот момент обозначались пока как потенциальные.

Как говорит Юрий Шафраник, в те уже далекие двадцатилетней давности времена России удалось найти и принять смелое решение, позволившее убить сразу нескольких зайцев. Договориться о мировом соглашении с иностранными компаниями, перед которыми у страны были значительные долги, а главное - впустить в нашу экономику новые технологии, новое оборудование, новые правила работы, которые стоят за пришедшими с СРП инвестициями.

Россия получила огромный опыт сотрудничества в нефтегазовой сфере, приобрела партнеров, которые, несмотря на санкции, продолжают верить в Россию.

- За последние 20 лет нефтяная отрасль пережила не один кризис, который каждый раз кардинально менял энергетическую карту мира, и этот кризис пройдет, - дал прогноз выступивший на конференции президент и председатель концерна Shell в России Оливье ЛАЗАР. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

Теги: нефть и газ Сахалина  Газпром  нефтегазовый рынок  Роснефть 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика