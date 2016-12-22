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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток вступает в золотой век газа
Это свыше 600 участников из 20 стран мира, в том числе из России, Японии, Китая, Великобритании, Финляндии, Южной Кореи, США и Индии. На площадке юбилейной конференции были представлены интересы свыше 250 компаний.
На крупнейшем в регионе отраслевом мероприятии специалисты пытались сверить представления о том, как преодолеть «идеальный шторм». Мировой нефтегазовый сектор сегодня попал именно в такую «историю».
Резкое падение цен на нефть, газовые войны. Для России это еще и резкая девальвация национальной валюты, снижение экономической активности, а следовательно, и внутреннего потребления. Плюс, как ни крути, санкции, которые стали принудительным стимулом для разработки собственных технологических и инженерных решений для отрасли. Правда, дело это очень даже не быстрое.
Все это одинаково касается и сахалинских шельфовых проектов, которые не просто создали новую региональную экономику, они, по существу, позволили России открыть для себя восточный рынок. И не просто открыть, а по некоторым позициям войти в число ведущих игроков. К примеру, благодаря запущенному в эксплуатацию в 2009 году единственному в России заводу СПГ, наша страна уже имеет почетные 4% на рынке этого энергетического продукта в АТР.
Новая реальность заставляет нефтегазовые компании, работающие в шельфовых проектах, подстраивать стратегии развития под новые реалии, искать возможности для укрепления своих позиций на энергетическом поле АТР. И делать это необходимо как можно быстрее, поскольку именно сегодня соседние страны, основные потребители российских ресурсов, озабочены собственными стратегиями, направленными на повышение энергетической независимости, диверсификацию источников генерации. Они меняют уголь на газ, проявляют особый интерес к СПГ, но тем временем ведут интенсивные поиски технологий, направленных на снижение энергоемкости собственных производств.
Шельфовым компаниям предстоит прокладывать новый курс. И, как пожелал собравшимся на одной из секций конференции старший исполнительный вице-президент ПАО «Совкомфлот» Евгений АМБРОСОВ (компания является основным перевозчиком нефти проекта «Сахалин-1» из порта Де-Кастри и ведущим игроком на рынке перевозок СПГ («Сахалин-2»)), пройти разыгравшийся на мировых рынках «идеальный шторм» на ровном киле.
Сколько мерить в процентах
В этот раз главное слово перед участниками конференции держала председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА. По ее словам, областная власть в нефтегазовом секторе видит опору для экономики области, констатирует стабильность бизнеса участников действующих проектов и желание развиваться - это сегодня. Завтра ничего экстраординарного в проектах тоже не произойдет, консорциумы компаний, за последние двадцать лет преобразившие остров и открывшие новую - шельфовую - историю для нефтегазовой отрасли России, будут последовательно наращивать объемы добычи и строить новые производства.
Помимо дальнейшего освоения уже введенных в эксплуатацию месторождений ведущие российские нефтегазовые компании «Газпром» и «Роснефть» продолжают поиски новых. По-прежнему на повестке дня два проекта СПГ, который, по общему мнению экспертов, собравшихся на конференции «Нефть и газ Сахалина», будет уже в ближайшей перспективе наиболее востребованным энергоносителем в АТР. Не случайно предстоящие десятилетия эксперты называют «золотым веком газа».
Досье «Дальневосточного капитала»: Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалина. В состав консорциума входят компании: «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта (доля участия - 30%), компания «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%), японский консорциум «СОДЭКО» (30%), индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд.» (20%).
«Газпром» совместно с компанией Shell, подписавшие в прошлом году на Петербургском форуме соглашение о совместных действиях при строительстве третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном, продолжают проектные работы. Предполагается, что третья очередь будет построена к 2021 году, что позволит увеличить объем производства СПГ до 15 млн тонн в год.
Тем временем НК «Роснефть» и ЕxxonMobil не сняли с повестки проект нового завода «Дальневосточный СПГ» проектной мощностью 5 млн тонн в год. Однако, надо признать, на конференции представители «Роснефти» неоднократно подчеркивали, что это проект завтрашнего дня, отказываясь комментировать вопросы о ресурсной базе для завода, о его возможной конфигурации и перспективных рынках.
Хотя, конечно, темпы развития, сложившиеся в последние годы, выдерживать будет сложно. Так, прошлый, 2015 год был для отрасли очень удачным.
- По итогам прошлого года добыча нефти и конденсата на острове выросла более чем на 15% и составила 16,7 млн тонн. Это один из лучших показателей в России. Газа из недр извлечено в объеме 28,4 млрд куб. м. В планах на 2016 год добыть уже 18,1 млн тонн нефти и около 29 млрд куб. м газа, - сообщила Вера Щербина.
Но при этом она отметила, что дальше строить всю региональную экономику только на добыче углеводородов не получится. Если еще в прошлом году доля доходов от нефтегазового сектора в бюджете островного региона составляла 80%, то сейчас этот показатель стремится к 70%. В прошлом году казна получила в виде налогов около 200 млрд рублей, в этом - из-за падения цен на энергоресурсы эта сумма сократится до 120 млрд рублей, прогноз на будущий год - менее 85 млрд рублей.
Вложиться в завтрашний день
Тем временем региональная власть старается успеть извлечь максимальную пользу из нефтегазовых доходов и обеспечить новые контуры региональной экономики, объявив о новом экономическом курсе. Прежде всего имеется в виду вложение средств из накопленной бюджетной кубышки, сформированной правительством для поддержки региональных инвестиционных проектов, через специально созданное АО «Корпорация развития Сахалинской области» в строительство новых производств.
Как сообщила Вера Щербина, первые проекты уже профинансированы и каждый попавший в портфель Корпорации будет иметь синергетический эффект для территории.
- Снижение доли нефтяных доходов в бюджете области дополнительно мотивирует нас на принятие решений по диверсификации экономики, ускоренному развитию таких «традиционных» отраслей, как рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, сфера строительных материалов. Значимым направлением является и туризм. Его развитие станет мощным мультипликатором для роста деловой активности в смежных сферах: транспорте, гостиничном хозяйстве, торговле, общественном питании и других сервисных услугах. Все это входит в понятие новой экономической политики, реализация которой начата в Сахалинской области, - пояснила председатель правительства Сахалинской области.
Но не только диверсификация на повестке дня. В региональном правительстве нацелены на более активное использование добываемых на Сахалине углеводородов для нужд самой территории. К примеру, одним из масштабных проектов станет перевод на газомоторное топливо муниципального автотранспорта, специальной техники, сельхозмашин. Первая газозаправочная станция начнет работать в полную силу уже в ближайшие недели. Область закупила соответствующий автопарк - это 40 маршрутных автобусов и шесть единиц коммунальной техники, работающих на газе. А до 2020 года область планирует в общей сложности до 300 автомобилей, использующих этот вид топлива, заявила Вера Щербина на пресс-конференции. Логика этого проекта, инициированного в прошлом году губернатором области Олегом КОЖЕМЯКО, понятна: такое топливо обойдется дешевле традиционных бензина и дизеля. Плюс, не в последнюю очередь, имеет значение сокращение вредных выбросов в атмосферу.
В региональном правительстве активно изучают тему строительства мини-заводов по производству СПГ, которые могли бы обеспечить топливом отдаленные муниципальные образования, куда не доходит газотранспортная система и строить ее дорого. Первый такой проект - это строительство мини-завода СПГ в районе ГРС «Дальнее» мощностью 35,5 тыс. тонн СПГ в год. Его уже ведет производственно-строительная компания «Сахалин». В проработке второй проект - строительство мини-завода по производству СПГ на базе группы Анивских газовых месторождений. А если разведочные работы на локальные месторождения газа в районе покажут положительный результат, то у идеи строительства мини-заводов по производству СПГ хорошее будущее.
- Актуальным остается и вопрос строительства на Сахалине нефтеперерабатывающего завода на базе углеводородов месторождений Киринского лицензионного участка. Это позволит обеспечить область собственными нефтепродуктами и осуществлять их поставки в материковую часть России и на экспорт - в страны АТР. Пользуясь случаем, предлагаю ПАО «Газпром», с учетом результатов проведенных геологоразведочных работ на Киринском участке, вернуться к рассмотрению данного вопроса, - обратилась Вера Щербина с трибуны конференции «Нефть и газ Сахалина».
Вынашивают в области и более масштабные проекты развития на Сахалине газохимии. Соглашение о намерении проработать проект завода по производству метанола из природного газа областная власть заключила в рамках Восточного экономического форума с японской «Мицубиси Корпорейшн». Вера Щербина предложила участникам конференции обсудить и эту тему, главный аспект которой на сегодняшний день - ресурсное обеспечение проекта. И это предмет переговоров японской компании с «Роснефтью» и «Газпромом».
Добавить стоимости
Очевидно, что за двадцать последних лет сахалинские проекты, распечатавшие нефтегазовые богатства острова и прилегающего шельфа, коренным образом изменили жизнь самих сахалинцев.
Как признался ведущий одной из сессий, основатель и председатель совета «Союз нефтегазопромышленников России» Юрий ШАФРАНИК, чья «легкая рука» помогла в свое время стартовать проектам с участием иностранных компаний в режиме раздела продукции (СРП), еще в 1993 году нефтяные промыслы на Сахалине представляли из себя «колхозные мастерские». Сегодня именно Сахалин стал родиной целого ряда отраслевых рекордов и территорией инноваций в нефтегазовом секторе. Здесь пробурены самые длинные в мире наклонные скважины (самая протяженная - 13,5 км), началась добыча при помощи подводных комплексов. Да и много еще чего. Поэтому общение не только экспертов по рынкам и чиновников, объясняющих энергетический расклад в соседних странах, признается самым ценным активом конференции.
Участники юбилейной конференции отметили особую роль в развитии шельфовых проектов Сахалина его бывшего губернатора Игоря ФАРХУТДИНОВА. На кадрах документальной хроники он, совсем молодой, вместе с сотрудниками Института Адама Смита на мероприятии в Лондоне разъясняет потенциальным инвесторам преимущества работы на Сахалине, где все ресурсы на тот момент обозначались пока как потенциальные.
Как говорит Юрий Шафраник, в те уже далекие двадцатилетней давности времена России удалось найти и принять смелое решение, позволившее убить сразу нескольких зайцев. Договориться о мировом соглашении с иностранными компаниями, перед которыми у страны были значительные долги, а главное - впустить в нашу экономику новые технологии, новое оборудование, новые правила работы, которые стоят за пришедшими с СРП инвестициями.
Россия получила огромный опыт сотрудничества в нефтегазовой сфере, приобрела партнеров, которые, несмотря на санкции, продолжают верить в Россию.
- За последние 20 лет нефтяная отрасль пережила не один кризис, который каждый раз кардинально менял энергетическую карту мира, и этот кризис пройдет, - дал прогноз выступивший на конференции президент и председатель концерна Shell в России Оливье ЛАЗАР.
Лариса ЛАРИНА.
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