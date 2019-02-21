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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 17:26 |
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Губернаторы обещают и выигрывают
После непростых избирательных кампаний политическая жизнь в регионах Дальнего Востока понемногу возвращается в обычное русло. Однако это не значит, что итоги выборов-2018 в ДФО приняты всеми без исключения, а новых руководителей регионов ждет беспечная и стабильная работа в должности. Уже в первые месяцы многие из них столкнулись с серьезными вызовами, от реакции на которые зависит политическое будущее глав дальневосточных субъектов.
Президент России Владимир ПУТИН, встречаясь с новыми главами нескольких регионов РФ через несколько дней после выборов в Приморье, подчеркнул, что конфронтационная риторика - против кого бы она ни была направлена - должна уступить место работе по решению конкретных задач, важных для того или иного субъекта.
- Предвыборная кампания имеет свою логику, она заключается в том, чтобы, прежде всего, показать избирателям свои намерения, показать то, чего вы хотите добиться. Но эта логика также диктует жесткую критику в отношении оппонентов, это все понятно. Но понятно также, что после окончания этого периода наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это - самое главное, - отметил глава государства на предновогодней встрече с новыми руководителями нескольких регионов, куда были приглашены, в том числе, Олег Кожемяко и Сергей Фургал.
Москва - вновь друг и спонсор
Первое, что обращает на себя внимание - резкое снижение «антимосковской» риторики властей Приморья. После 16 декабря приморцам уже не напоминали ни об отмене обязательной установки системы «Эра-ГЛОНАСС» на ввозимые японские авто, ни о жесткой отповеди со стороны руководства края чиновникам из центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы по поводу торговли рыбой по сниженным ценам. Возможно, потому, что эти и другие заявления хорошо работали в предвыборный период в рамках отдельно взятого региона, однако продолжение разговора в подобном ключе несло в себе риски для избирательных кампаний 2019 года в других субъектах РФ.
- Стратегия Кожемяко была эффективной и безальтернативной. Драйвер развития, защитник и лоббист интересов региона. Но это порождает высокие ожидания, с которыми придется жить и работать дальше. Пока выиграно сражение, но еще не битва за умы и сердца. Об итогах битвы поговорим через год-два, - прокомментировал итоги голосования на выборах 16 декабря руководитель «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ.
- В избирательных кампаниях 2019 года тема защиты региональных интересов, безусловно, также будет присутствовать. Но скорее - в качестве фона. Сегодня общая установка - необходимость сплотиться вокруг федерального центра в противостоянии с внешним врагом, и появление регионов с «особыми» интересами не приветствуется, - уверен приморский политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Строго говоря, и то, что мы наблюдали в избирательных кампаниях 2018 года - это привлечение внимания к развитию регионов и решению наиболее важных для населения проблем. Идеологической основы, как это было в девяностые годы, эта риторика под собой не имела.
Учитывая, что по многим направлениям новый глава региона и так пользуется поддержкой федерального центра, Олег Кожемяко практически сразу после избрания анонсировал дальнейшее расширение перечня мер социальной поддержки приморцев в 2019 году. На последнем перед Новым годом заседании краевого парламента Кожемяко высказался и по еще одной острой для региона теме - необходимости поддержки существующих в крае предприятий, которым в последние годы приходится конкурировать с пользующимися льготами резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Еще одна задача - это возвращение заказов на судоремонт из-за рубежа на приморские предприятия отрасли.
В то же время, чувствительная для приморцев тема взаимоотношений с федеральными структурами власти способна осложнить жизнь новым властям региона в самое ближайшее время. Недаром наиболее резонансной темой первых недель 2019 года стал проект создания Центра хранения радиоактивных отходов в ЗАТО Фокино - несмотря на заверения официальных лиц о том, что на объект не будут ввозиться ядерные отходы из-за рубежа, оппозиция уже окрестила его «ядерным могильником» и вовсю набирает политические очки. Еще одной точкой напряжения, связанной с федералами, может стать перераспределение квот на вылов морских биоресурсов, грозящее неопределенностью многим предприятиям отрасли и экономике Приморья в целом.
Кожемяко пришел с командой
Вступив в должность губернатора, Олег Кожемяко принял ожидавшиеся кадровые решения относительно руководящих постов в краевой администрации. Новый глава Приморья известен тем, что при переходе из одного региона в другой всегда забирал с собой «ядро» своей команды, и этот принцип вновь не был нарушен. Так, экс-председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА в конце января была согласована на должность первого вице-губернатора Приморского края, в ведении которого находятся финансовые вопросы. Ранее занимавший этот пост Александр КОСТЕНКО остался работать в краевой администрации, однако круг его полномочий претерпел изменения. Кроме него, продолжить карьеру смогут вице-губернатор по вопросам экономики и предпринимательства Константин БОГДАНЕНКО, отвечающий за ЖКХ Гагик ЗАХАРЯН и курирующий культуру и образование вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ.
Пост заместителя главы региона по вопросам внутренней и информационной политики занял давний соратник Олега Кожемяко и руководитель его предвыборного штаба, приморский журналист Антон ВОЛОШКО. Ему же теперь подчинены кадровики и юристы «белого дома». Вице-губернатором, отвечающим за взаимодействие с силовиками, стал Олег МЕЛЬНИКОВ - глава аппарата «белого дома» в период руководства краем Сергея ДАРЬКИНА.
Наиболее неожиданным стало назначение на должность вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта Ирины МЕДВЕДЕВОЙ - известной в Приморье общественницы, ставшей известной благодаря защите интересов многодетных семей края. Вице-губернатором по вопросам строительства назначен бывший заместитель главы Находкинского городского округа Михаил ПЕТРОВ.
Еще один кадровый вопрос, который ждет своего решения с октября - это избрание нового мэра Владивостока. Практически с полной уверенностью можно говорить о том, что решать эту задачу вновь будут конкурсная комиссия и городские депутаты, поскольку внесенный Олегом Кожемяко проект краевого закона о возможности возвращения прямых выборов на момент объявления конкурса на замещение должности градоначальника еще не был принят Законодательным Собранием.
Добавим, что в отличие от аналогичного конкурса, проведенного в конце 2017 года после досрочного прекращения полномочий Игоря ПУШКАРЕВА, на этот раз срок приема документов от соискателей мэрского кресла оказался несколько короче, а вот на проверку достоверности указанных претендентами сведений отведен почти месяц. Провести собеседование с участниками конкурса и голосование в Думе Владивостока по рекомендованным конкурсной комиссией кандидатурам предполагается во второй половине марта. До этого времени исполнять обязанности градоначальника продолжит Олег ГУМЕНЮК, работавший под началом Олега Кожемяко в Амурской области, а до этого занимавший пост главы спорткомитета в администрации Владивостока - в период, когда столицей Приморья руководил Владимир НИКОЛАЕВ.
С оглядкой на обстоятельства
С оглядкой на внутриполитические вопросы пока приходится работать и новому губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В 2019 году в регионе должны пройти выборы краевого парламента, выборы муниципальных депутатов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также довыборы в Государственную Думу по округу №70 (он стал вакантным после избрания Фургала губернатором - прим. автора). Характерно, что в преддверии этих избирательных кампаний Фургал в некотором плане перестал быть оппозиционером - связь с ЛДПР, под брендом которой он работал в Госдуме и участвовал в выборах губернатора, не выпячивается, а новая администрация края сформирована без «кадровых революций» и назначения своих однопартийцев на вакантные должности.
Несмотря на подчеркнутую сдержанность в действиях нового главы региона, отношения Фургала с Законодательной Думой Хабаровского края, где большинство - у представителей «Единой России», сложно назвать теплыми. В конце 2018 года парламент во втором чтении одобрил законопроект, обязывающий губернатора согласовывать кандидатов на руководящие должности в областном правительстве; при этом документ дополнили нормой о возможности депутатов выразить недоверие чиновникам, назначение которых они согласовывали. Поправки, предложенные Сергеем Фургалом, депутаты отклонили.
Тем временем, врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО, которой, как полагают многие, пойдет на выборы в сентябре 2019 года, начал работать по типичным правилам, характерным для многих назначенцев «со стороны». Уже в первые недели в ход пошли беспроигрышные кейсы «защитник территории» (высказывания о нецелесообразности возможного объединения Сахалина и Приморья) и «ревизия работы предшественника» (отмена некоторых решения предыдущей администрации, необходимость улучшить ситуацию в ряде отраслей). С похожей риторики, напомним, начинал свою работу в Приморье Андрей ТАРАСЕНКО. Что касается кадровой политики Лимаренко, то принцип формирования команды нового врио главы Сахалина также похож на действия Тарасенко - переезд на остров людей, знакомых по прошлой работе, а также повышение некоторых «местных». Насколько эффективными окажутся эти подходы в Сахалинской области, покажут ближайшие месяцы.
Новый губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ также пригласил на Колыму нескольких человек, которых он знал на предыдущем месте работы (в Магадан Носов, напомним, перебрался из Нижнего Тагила). Приоритеты, которые Носов обозначает после своего избрания, достаточно стандартны, - повышение эффективности использования бюджетных средств, а также уход от негативных стереотипов о Магаданской области как о регионе, богатства которого возможно осваивать «вахтовым методом».
Недавно пополнивший состав Дальневосточного федерального округа Забайкальский край - еще одна территория, где в 2019 году предстоят выборы губернатора. И, судя по первым шагам врио главы региона Александра ОСИПОВА, избирательная кампания в считающемся депрессивным регионе может пройти под знаком федеральных преференций для края. В пользу подобного сценария, чем-то напоминающего выборы губернатора с Олегом Кожемяко, говорит и прежнее место работы Осипова - первый заместитель главы Минвостокразвития РФ, и уже высказанное им намерение использовать в Забайкалье механизмы, ранее успешно опробованные в регионах Дальнего Востока - территории опережающего развития, режим Свободного порта, «дальневосточный гектар». Впрочем, эти новации край получит ближе к середине - концу 2019 года, а пока новый руководитель Забайкалья постепенно формирует свою команду, избавляясь от наиболее противоречивых фигур из окружения своей предшественницы Натальи ЖДАНОВОЙ. Интересно, что аппарат врио губернатора Забайкалья возглавил Сергей НЕХАЕВ, в 2015-2016 годах являвшийся заместителем губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и отвечавший, в том числе, за внедрение в Приморье механизмов территорий опережающего развития.
КРОМЕ ТОГО
Экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, проигравший во втором туре выборов Сергею Фургалу, получил новое назначение. 23 января премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о включении Шпорта в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Основные задачи коллегии - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования государственного оборонного заказа.
Фото пресс-службы Кремля.
Артем СТРОГИН
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