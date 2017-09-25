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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток распробовал мегапроекты
По словам главы государства, решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только при комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов. «Проекты таких планов для каждого из этих регионов до 2025 года готовятся правительством совместно с регионами, это очень ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать», - сказал Путин.
На старте ВЭФа президент произвел дистанционный запуск сразу пяти производственных проектов. Четыре предприятия были запущены одномоментно: это новый завод по производству пиломатериалов RFP Group в Хабаровском крае, Тарынский ГОК «Высочайшего» в Якутии, центр обработки алмазов индийской KGK в Приморском крае и завод глубокой переработки сои в Приамурье.
Отдельно Путин запустил ГОК ПАО «Полюс» на крупнейшем на Дальнем Востоке России Наталкинском месторождении золота в Магаданской области. Выход этого предприятия на полную мощность позволит России занять на второе место в мире после Китая по производству золота.
Наталкинское месторождение долгое время считалось крупнейшим в России, но три года назад выяснилось, что запасов в нем меньше, чем предполагалось. ПАО «Полюс» начало строительство на Наталке в 2012 году, но в 2013 году проект был приостановлен. Опубликованная в начале 2015 года переоценка минерально-сырьевой базы месторождения показала запасы 16,2 млн унций с содержанием 1,6 г/т - это почти вдвое меньше предыдущей оценки. За последние несколько лет «Полюс» пересмотрел проект Наталки и в январе 2017 года возобновил его реализацию в соответствии с новыми параметрами.
Приамурье
С легкой руки Владимира Путина в г.Белогорске была запущена первая очередь соевого завода стоимостью 1,9 млрд рублей. Проект в рамках ТОР «Белогорск» реализует ООО «Амурагроцентр». В первую очередь входят цеха по производству рафинированного дезодорированного масла, кормового и пищевого шрота. Запуск второй очереди завода - линии по производству изолята - планируется в 2019 году.
После запуска второй очереди МЭЗ «Амурский» станет единственным в России заводом по производству высококонцентрированных соевых белков: соевого концентрата и изолята.
Проект реализуется с привлечением финансирования ВТБ: объем предоставленных банком предприятию средств на строительство составляет 1,2 млрд рублей, также заключены кредитные соглашения на закупку заводом сырья на сумму 2,1 млрд рублей.
Якутия
Как сообщил глава ПАО «Высочайший» (GV Gold) Герман ПИХОЯ в ходе Восточного экономического форума, проектная мощность первой очереди, запущенной при участии президента Путина, составляет 700 тыс. тонн руды в год с объемом производства до 2,7 тонны (87 тыс. унций) золота в год.
«Высочайший» рассматривает сейчас три опции: наиболее реалистичная - переработка на золотодобывающих и аффинажных заводах РФ (в том числе прорабатывается вероятность сотрудничества с ПАО «Полюс»), переработка на медеплавильных заводах на Урале и экспорт в Китай.
Также Герман Пихоя напомнил, как о «не лишенной смысла» идее, об инициативе Якутии по созданию кластера для переработки сложнокомпонентных руд и концентратов упорных руд.
ПАО «Высочайший» входит в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий России с ежегодным объемом производства более 5 тонн золота. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.
Магадан
ПАО «РусГидро» готово реанимировать проект организации в Магаданской области производства жидкого водорода с прицелом на поставки продукции в АТР.
На площадке форума «РусГидро», японская Кawasaki Heavy Industries и правительство Магаданской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого энергокомпании вновь рассмотрят перспективы строительства завода.
«Соглашение Kawasaki и «РусГидро» является очень интересным для продвижения инновационного продукта на фоне перспектив использования альтернативного топлива и возможностей Магаданской области по производству электроэнергии. Сегодня, на фоне принятых решений по снижению тарифа на электроэнергию, экономика такого проекта становится более понятной», - сказал губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
Ранее инвестиции в завод оценивались в 10 млрд рублей.
«Я считаю, что водородная энергетика - это тема неисчерпаемая, за ней будущее. Поэтому мы рады вернуться к рассмотрению всех вопросов, связанных с водородной энергетикой, вернуться к тем планам, которые мы уже разработали ранее, и двинуться дальше», - отметил гендиректор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ.
Сахалин
Для Сахалинской области одним из ключевых станет проект строительства рыбного кластера в порту Корсаков, реализация которого начнется уже в 2017 году.
«Проект в ближайшее время будет передан на государственную экспертизу, в этом году начнем строить. Основным объектом кластера станет рыбная биржа. Здесь будут созданы все условия для хранения, переработки и транспортировки, чтобы рыбаки могли привозить свою продукцию, выставлять ее, с площадками для брокеров, представителей торговых сетей», - сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Инициатором проекта является компания «Южный терминал». Предполагается, что в результате реализации проекта появится порядка 200 новых рабочих мест, будут созданы инфраструктура и база хранения, переработки, транспортировки и реализации продукции в одном месте, в бюджет Сахалина до 2029 года поступит порядка 700 млн рублей налоговых отчислений.
Региональные власти уже договорились с японским рыбным рынком в Саппоро, который станет участником биржи и будет поставлять продукцию из Японии. По мнению Олега Кожемяко, особым спросом будут пользоваться деликатесы.
Вторым этапом создания кластера станет возведение судостроительного завода. «Он будет ремонтировать суда, которые приходят на отстой. Первые результаты кластер сможет показать в конце 2018-го - начале 2019 года», - пояснил глава Сахалина.
Еще один громкий проект на острове - возведение нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска - получил поддержку со стороны ведущего аэропорта Южной Кореи - Инчона (Сеул).
На площадке ВЭФа Сахалинская область и Incheon International Airport Corpotation (управляет аэропортом Инчон) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Инчон готов предоставить Сахалину «свои лучшие наработки и ноу-хау для развития аэропортового хозяйства и применения новейших технологий». Южнокорейская корпорация также планирует участвовать в проекте создания на Сахалине учебно-тренировочного центра по подготовке пилотов для региональной авиации Дальнего Востока РФ. Открыть центр планируется на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Инициатором проекта является авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»).
На ВЭФе вновь активизировалось обсуждение вопроса о соединении транспортными переходами материковой части РФ с Сахалином и Сахалина с японским островом Хоккайдо.
Неопределенность ситуации в том, что действующий трехлетний федеральный бюджет пока не предусматривает средств на строительство моста с материковой части страны на Сахалин. «Соответственно, без внесения изменений в главный финансовый документ о реализации проекта можно будет говорить либо не ранее 2020 года, либо необходимо привлекать средства из внебюджетных источников», - пояснил министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ.
Тем не менее в рамках форума президент Владимир Путин дважды - в том числе в своей речи на пленарном заседании - сказал, что «вопрос практически решен», «работают эксперты».
«Наступит время, это не так долго, мы объявим. Все просчитано. Мы знаем, какими силами мы можем построить этот переход и сколько стоит сама железнодорожная инфраструктура. Нужно чтобы сказал об этом президент и подтвердить соответствующие расходы в федеральном бюджете и в бюджете ОАО «Российские железные дороги». При современных технологиях это не такое крупное строительство. По большому счету, некоторые эксперты говорят, что этот проект даже легче, чем проект, который мы сейчас осуществляем через Керченский пролив, - по природным условиям», - пояснил первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ.
Камчатка
Камчатские власти на ВЭФе подписали соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроектов по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту «Елизово» (единственный аэропорт в Камчатском крае, способный принимать крупные самолеты) и модернизации одной из площадок морского порта Петропавловск-Камчатский.
«Мы в прошлом году завершили строительство всей аэродромной инфраструктуры - у нас новая полоса. И нужен был новый терминал. Сегодня (6 сентября. - «ДК») мы подписали соглашение именно об этом. До 2020 года этот терминал может быть построен. Мы надеемся благодаря тому, что наш комплекс будет введен в строй, нарастить пассажиропоток до 1 млн пассажиров в год. Сейчас у нас 650 тыс.», - сказал глава Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственно Росрыболовству) и ООО «Свободный порт Камчатка» (резидент ТОР «Камчатка») планируют инвестировать почти 1,8 млрд рублей в модернизацию одной из площадок морпорта Петропавловска-Камчатского. Одним из основных пунктов соглашения является обязательство ФГУП в срок до 31 декабря 2018 года выполнить реконструкцию находящихся в федеральной собственности трех причалов.
В рамках заседания президиума Госсовета, состоявшегося в рамках ВЭФ, Виктор Илюхин озвучил ряд проектов по развитию морского сообщения в регионе, в том числе о возможности строительства или покупки паромов как для местных морских перевозок, так и для межрегиональных.
«Речь идет о возможности покупки или строительства парома на 150 пассажиров и на 70 автомобилей для организации морского сообщения на линии Петропавловск-Камчатский - Владивосток, с учетом возможности захода в порт Южно-Сахалинска или Северо-Курильска. Примерная стоимость строительства, объявленная министерством транспорта, - чуть более 3 млрд рублей. У субъекта таких средств, конечно, нет, поэтому мы говорим о софинансировании», - сказал губернатор Камчатки.
В качестве возможного варианта рассматривается возможность приобрести уже бывшее в эксплуатации судно подобного класса.
Кроме того, по словам Илюхина, также обсуждается вопрос строительства парома, который должен связать Командоры, Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильск.
«Проект сейчас на рассмотрении, до конца года начнется его реализация, на эти цели предусмотрены средства в размере практически 1 млрд рублей», - сказал Виктор Илюхин, не уточнив источник финансирования. (Подробнее о проектах Камчатского края - стр. 20-23.)
Приморье
Для Приморского края прорывным следует признать масштабный инвестиционный проект вьетнамского производителя и крупнейшего поставщика молочных продуктов TH True Milk (входит в холдинг TH Group). На площадке форума статус резидента ТОР «Михайловский» получила российская «дочка» вьетнамского концерна - ООО «ТиЭйч Рус Приморский».
Предполагается, что инвестор построит три животноводческих комплекса с общим поголовьем 15 тыс. голов и завод по переработке молока мощностью до 60 тыс. тонн молочных продуктов в год. Реализация проекта позволит создать до 500 новых рабочих мест. Помимо молочного производства, компания намерена инвестировать в выращивание фруктовых и лекарственных растений.
Проект предусматривает поэтапную реализацию. Уже в 2017 году резидент приступит к подготовке почвы в Яковлевском и Спасском районах Приморского края. На первом этапе планируется обработка 30 тыс. га.
ТH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю ключевого бренда - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH выпускает около 50 наименований продукции и реализует ее в 39 странах. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.
В настоящее время для передачи инвестору уже сформированы земельные участки в Яковлевском и Спасском районах площадью 30 тыс. га.
На форуме также стало известно, что группа компаний «Сибирский альянс» (Москва) планирует привлечь более 40 млрд рублей инвестиций в проект строительства в Михайловском районе Новошахтинской ТЭЦ. Это первый частный проект в энергетике в Приморье за последнее время.
Проект кроме строительства собственно ТЭЦ предусматривает создание завода по изготовлению кирпича и шлакоблоков из золы и шлака. В планах также создание опытно-промышленной установки по переработке бурого угля в синтетическое моторное топливо, разработка угольного разреза и создание тепличного хозяйства. (Подробнее о проектах Приморского края - стр. 18-19.)
Хабаровский край
Одним из наиболее значимых событий на ВЭФ для Хабаровского края стало подписание прямого соглашения о предоставлении заемного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». АО «Газпромбанк» предоставит кредит на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «РКК» (входит в группу «ВИС»), ставшим победителем конкурса, и правительством Хабаровского края. АО «Газпромбанк» выступает в роли старшего кредитора. Это пока единственный пример государственно-частного партнерства в транспортно-логистической сфере на Дальнем Востоке.
«Подписание прямого трехстороннего соглашения - один из ключевых этапов реализации проекта. Достигнуты все принципиальные договоренности по финансированию строительства новой дороги. Это открывает возможности для начала работ в ближайшее время - осенью этого года», - рассказал генеральный директор ООО «РКК» Павел Овчинников.
«Обход Хабаровска» - платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» - и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая, сообщается на сайте www.khabkrai.ru.
В ходе пресс-конференции были озвучены финансовые параметры проекта: из общего объема стоимости дороги - 43 млрд рублей - порядка 19 млрд будет инвестировано из средств федерального бюджета и федерального дорожного фонда, около 12 млрд вложит Хабаровский край, 11 млрд рублей - объем частных инвестиций.
В рамках форума Внешэкономбанк, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ) и ОАО «Хабаровский аэропорт» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска.
Площадь нового терминала составит 26 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 3 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта составляет 4,4 млрд рублей, потенциальное участие Внешэкономбанка совместно с ФРДВ - 3,5 млрд рублей.
«Хабаровский аэропорт» и консорциум японских инвесторов, куда входят Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO), планируют построить в ТОР «Хабаровск» новый терминал класса «C» (по классификации ICAO) для обслуживания внутренних и международных воздушных линий. На первом этапе - 2017-2019 годы - будет построен терминал для обслуживания внутренних линий, с 2021 по 2025 годы он будет расширен за счет международного сектора.
Вслед за уже «разведанным» Приморьем группа «Русагро» (объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат) взялась осваивать соседний Хабаровский край. На полях ВЭФа губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и глава ГК «Русагро» Максим БАСОВ подписали соглашение о строительстве в регионе молочных комплексов.
«Проект открывает хорошие перспективы в сельском хозяйстве. Его реализация приведет к увеличению количества крупного рогатого скота в крае в 2 раза, а объемов выпуска молока - в 2,6 раза. В настоящее время на одного жителя региона всеми местными хозяйствами производится 28,3 килограмма молока в год», - сказал Вячеслав Шпорт.
«Русагро» планирует построить или реконструировать в Хабаровском крае сразу несколько аграрных комплексов, что позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в регионе на 20 тыс. голов, объемы производства молока составят более 60 тыс. тонн в год. Компания предполагает освоить 40 тыс. гектаров земель. Общий объем инвестиций пока не уточняется.
В настоящее время «Русагро» строит в Приморье крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции в Китай.
ТОРы расширят под малый бизнес
Гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, компания, управляющая свободным портом Владивосток и дальневосточными ТОР) Денис ТИХОНОВ на сессии ВЭФа «Дальний Восток: взгляд инвестора» сообщил, что специальные производственные площадки для размещения субъектов малого бизнеса будут построены на территориях опережающего развития Хабаровского и Приморского краев. Субъекты малого бизнеса смогут получить на этих площадках те же льготы, что и другие резиденты ТОР.
«Сейчас мы (КРДВ. - «ДК») приступили к проекту создания трех промышленных зданий, которые мы сами построим и будем сдавать малому бизнесу в аренду на таких же условиях, как землю (в территориях опережающего развития. - «ДК»)», - сказал глава корпорации.
Он уточнил, что это делается для того, чтобы субъектам малого предпринимательства были доступны те же льготы, какие доступны крупным предприятиям - резидентам ТОР: дешевые земельные участки, создание инфраструктуры за счет государства и налоговые льготы. «Спрос у субъектов малого бизнеса на промышленные площади большой, и мы его попробуем удовлетворить», - отметил Тихонов.
Олег КЛИМЕНКО.
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