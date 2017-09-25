Грузовые перевозки между Россией и Китаем выросли

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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Дальневосточный капитал № 9, 2017
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11.10 |Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
11.10 |Гарантийный фонд Приморья поддержит резидентов Свободного порта Владивосток
11.10 |Центр международного сотрудничества будет создан в Приморье на острове Русский
11.10 |Объявлен тендер на "оживление" простаивающих скважин в Якутии
25 Сентября 2017, 11:15Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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25 Сентября 2017, 12:30 | Часовой пояс
Грузовые перевозки между Россией и Китаем выросли
Грузовые перевозки между Россией и Китаем в 2016 году увеличились на 19%, рост в I полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 16% (перевезено 35,2 млн тонн). Об этом сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр МИШАРИН в ходе бизнес-диалога "Россия - Китай", состоявшегося в рамках ВЭФ.
По словам Александра Мишарина, РЖД совместно с китайскими железными дорогами приняли ряд мер по упрощению процедур оформления перевозочных документов, внедрению электронного обмена данными и формированию логистических цепочек.
«Мы видим результат не только в развитии портов Дальнего Востока за счет роста поставок угля и контейнерных перевозок, но и в реализации таких проектов, как «Приморье-1» и «Приморье-2». Например, по Гродеково - Суйфэньхэ («Приморье-1») мы начинали с 3 пар поездов, сейчас вышли на 14 пар в сутки, а контейнерный поток в этом году (за I полугодие) вырос по отношению к прошлому году в 20 раз», - сказал Александр Мишарин.
Теги: Китай грузоперевозки АТР Дальний Восток
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