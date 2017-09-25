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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 06:08 |
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Арктическую программу наполнят новым смыслом и деньгами
Программа, по словам главы правительства России, будет сосредоточена на трех основных направлениях. Первое связано с формированием в арктических регионах точек экономического роста. Второе направление содержит проработку развития Северного морского пути и инфраструктуры для мореплавания в акватории. Третье - освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.
Вместе с тем премьер обратил внимание на то, что нужно активнее привлекать бизнес для развития Арктики, по максимуму используя принцип государственно-частного партнерства.
Как уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, президент России дал прямое поручение Минвостокразвития подготовить финансово-экономическую модель развития Северного морского пути в качестве конкурентоспособного транспортного коридора.
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