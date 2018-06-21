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25 Ноября 2013, 18:31 | Часовой пояс

Концепция развития Дальнего Востока может измениться

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА оценивает экспортно ориентированную модель развития макрорегиона как наиболее экономически рациональную.

Такую позицию он высказал на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое прошло в Комсомольске-на-Амуре под руководством председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Докладывая о новых подходах к развитию Дальнего Востока, разработкой которых сейчас занимается возглавляемое им ведомство, Александр Галушка обозначил ключевые позиции при выборе модели развития региона, которые касаются объема рынка, условий для бизнеса и наличия структур управления.

«Дальний Восток находится в центре нового мирового очага экономического развития – АТР, региона, совокупный ВВП которого составляет $50 трлн. С точки зрения первоочередных направлений действий важна цифра импорта. Уже сегодня страны АТР активно импортируют в объеме более $6 трлн ежегодно, и в том числе несырьевой импорт составляет около $4,9 трлн в год. Это огромный рынок. Речь идет о том, что тот импорт, который уже сегодня есть по факту в АТР, и дальше будет расти – это потенциальный экспорт тех производств, которые могут разместиться на Дальнем Востоке. Даже примерные расчеты показывают, что если 2% объема импорта стран АТР будет экспортироваться с Дальнего Востока – это минимум удвоение ВРП, хотя на самом деле гораздо больше, я хочу это подчеркнуть, потому что еще заработает очевидный для любого экономиста мультипликативный эффект. Это удвоение ВРП не только количественно важно. Важно, что за этим стоит уже самовоспроизводящаяся модель динамичного опережающего экономического развития, которая, если мы ставим себе даже горизонт в 10 лет по завоеванию хотя бы 2% такого очевидного рынка... Это не менее 6% экономического роста», – сказал Александр Галушка.

Для реализации такой модели в регионе потребуется создать «нового типа особые экономические зоны», которые станут экспортными территориями опережающего развития. Страны АТР, по словам министра, давно идут по этому пути.

«В разных странах они называются по-разному. Но суть одна – особые условия работы предприятий. Скажем, 60% продукции, которую мы получаем из Китая, изготовлено в таких технопарках. Их там создано 441. Мы также пытаемся создать нечто подобное, но, к сожалению, российские особые экономические зоны не могут составить конкуренцию китайским, японским и другим зарубежным аналогам. Это поправимо, но надо четко понимать, что необходимо сделать для исправления ситуации. В конечном итоге эти зоны должны быть ориентированы на экспорт продукции в страны АТР», – сказал министр.

Речь также идет о создании в регионе новых институтов и структур развития, в частности агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, агентства по развитию человеческого капитала.

На заседании правкомиссии в Комсомольске-на-Амуре  скорректированная новой командой модель развития макрорегиона получила поддержку правительства. «Это около 20 протокольных решений, и мы намерены каждое из них довести до конца», – отметил Александр Галушка на недавней встрече с членами Совета Федерации.

Согласно новой модели скорректирована существующая госпрограмма и сопутствующая ей ФЦП по развитию Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития отметил, что потребуется принимать достаточное количество поправок в законодательство, и важно всю работу министерств и ведомств состыковать с новой моделью развития макрорегиона. При этом министр отметил, что его ведомство открыто для диалога и готово рассматривать любое экспертное предложение.

журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.

Теги: ОЭЗ  инвестиции  АТР 


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