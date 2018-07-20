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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 22:59 |
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Журнал "Дальневосточный капитал" написал 15-летнюю экономическую историю региона
2000 год
Май
Бурейская ГЭС - безусловный приоритет в строительстве энергообъектов страны. К концу этого года на ГЭС будет доставлена первая турбина.
Август
Первые 1,5 млн рублей выделены администрацией Магаданской области на проведение конкурса на право поиска, разведки и разработки Примагаданского шельфа.
"Константин ПУЛИКОВСКИЙ, полпред президента РФ в ДФО: «Мы провозгласили абсолютную независимость на всех уровнях управления и экономики. И в порыве не заметили, что благословили самую разрушительную ее форму - независимость страны от решений ее президента и правительства. Я констатирую факт: в последние10 лет государство практически не управлялось»
Октябрь
В торжественной обстановке сварен первый стык газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский.
Декабрь
Первый этап проектирования железнодорожного мостового перехода между материком и островом Сахалин выполнен. К концу 2000 года документ будет представлен министру путей сообщения Николаю АКСЕНЕНКО.
2001 год
Январь
"Виктор ИШАЕВ, губернатор Хабаровского края: «Москве надо понять: все вершится на местах. Ни одна программа не пойдет, если она не строится на согласованной политике с регионами. Сегодня разница между уровнем жизни 10 самых богатых регионов и 10 самых бедных - достигает 6000%. И после этого кто-то говорит о сепаратизме губернаторов!»
Март
Министр транспорта РФ Сергей ФРАНК заявил о необходимости выставить на продажу 22 государственных морских порта в Арктике и на Дальнем Востоке.
С космодрома «Свободный» Амурской области стартовала ракета-носитель «Старт-1» со шведским космическим аппаратом «Один».
Апрель
Уже в августе Хабаровский край получит 22 кормо- и зерноуборочных комбайна, построенных на заводе сельскохозяйственной техники «Дальсельмаш» (Еврейская автономная область).
Август
Амурский судостроительный завод спустил на воду грузовое судно международного класса «Уссури» для Дальневосточного морского пароходства.
2002 год
Февраль
Одна из ведущих отраслей экономики ДВ - рыбодобывающая - в 2001 году опустилась до уровня 1966 года, по сравнению с наилучшим - 1988-м - годом улов сократился в 2,3 раза.
Март
В крупнейшем порту Дальнего Востока Восточном был открыт самый крупный в СНГ комплекс по перевалке минеральных удобрений.
Апрель
Колымский аффинажный завод приступил к выпуску серебряных слитков с собственным товарным знаком.
Май
На ОАО «Амурметалл» предприняты меры повышенной безопасности. Конфликт между акционерами принимает все более жесткие формы. Про что только не говорят на предприятии: и про бандитов, отслеживающих перемещения генерального директора Сергея ХОЛОВА, и про корпоративный шантаж, и про возможные «маски-шоу».
Июнь
ЮКОС заявил о своем желании побороться за право разработки Талаканского нефтяного месторождения в Якутии.
Июль
Sakhalin Energy объявляет тендеры на строительство крупнейших объектов инфраструктуры в рамках второго этапа проекта «Сахалин-2».
Октябрь
Россия и ЕБРР подписали соглашение о пятнадцатилетнем кредите, который будет направлен на строительство дороги Чита - Хабаровск.
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