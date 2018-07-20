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26 Января 2015, 17:47 | Часовой пояс

Журнал "Дальневосточный капитал" написал 15-летнюю экономическую историю региона

В мае 2015 года "Дальневосточный капитал" отметит 15-летие. Все эти годы мы добросовестно писали нашу дальневосточную экономическую историю. В нашей подшивке - события, оказавшие большое влияние на экономику региона, и люди, оставившие заметный созидательный след в его жизни. В то же время, читая иные сообщения или интервью "Дальневосточного капитала", ловишь себя на мысли: не остановилось ли время? Некоторые проекты, анонсированные 15 лет назад, только-только обретают реальные черты. А может быть, это опять всего лишь наше желаемое? И все-таки пятнадцатилетняя история вместила в себя и прорывные решения федерального центра, и крупные проекты, изменившие лицо дальневосточной экономики. Мы напомним вам о них в ближайших номерах "Дальневосточного капитала".

2000 год

Май

Бурейская ГЭС - безусловный приоритет в строительстве энергообъектов страны. К концу этого года на ГЭС будет доставлена первая турбина.

Август

Первые 1,5 млн рублей выделены администрацией Магаданской области на проведение конкурса на право поиска, разведки и разработки Примагаданского шельфа.


 

"Константин ПУЛИКОВСКИЙ, полпред президента РФ в ДФО: «Мы провозгласили абсолютную независимость на всех уровнях управления и экономики. И в порыве не заметили, что благословили самую разрушительную ее форму - независимость страны от решений ее президента и правительства. Я констатирую факт: в последние10 лет государство практически не управлялось»

Октябрь

В торжественной обстановке сварен первый стык газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский.

Декабрь

Первый этап проектирования железнодорожного мостового перехода между материком и островом Сахалин выполнен. К концу 2000 года документ будет представлен министру путей сообщения Николаю АКСЕНЕНКО.

2001 год

Январь


 

"Виктор ИШАЕВ, губернатор Хабаровского края: «Москве надо понять: все вершится на местах. Ни одна программа не пойдет, если она не строится на согласованной политике с регионами. Сегодня разница между уровнем жизни 10 самых богатых регионов и 10 самых бедных - достигает 6000%. И после этого кто-то говорит о сепаратизме губернаторов!»

Март

Министр транспорта РФ Сергей ФРАНК заявил о необходимости выставить на продажу 22 государственных морских порта в Арктике и на Дальнем Востоке.

С космодрома «Свободный» Амурской области стартовала ракета-носитель «Старт-1» со шведским космическим аппаратом «Один».

Апрель

Уже в августе Хабаровский край получит 22 кормо- и зерноуборочных комбайна, построенных на заводе сельскохозяйственной техники «Дальсельмаш» (Еврейская автономная область).

Август

Амурский судостроительный завод спустил на воду грузовое судно международного класса «Уссури» для Дальневосточного морского пароходства.

2002 год

Февраль

Одна из ведущих отраслей экономики ДВ - рыбодобывающая - в 2001 году опустилась до уровня 1966 года, по сравнению с наилучшим - 1988-м - годом улов сократился в 2,3 раза.

Март

В крупнейшем порту Дальнего Востока Восточном был открыт самый крупный в СНГ комплекс по перевалке минеральных удобрений.

Апрель

Колымский аффинажный завод приступил к выпуску серебряных слитков с собственным товарным знаком.

Май

На ОАО «Амурметалл» предприняты меры повышенной безопасности. Конфликт между акционерами принимает все более жесткие формы. Про что только не говорят на предприятии: и про бандитов, отслеживающих перемещения генерального директора Сергея ХОЛОВА, и про корпоративный шантаж, и про возможные «маски-шоу».

Июнь

ЮКОС заявил о своем желании побороться за право разработки Талаканского нефтяного месторождения в Якутии.

Июль

Sakhalin Energy объявляет тендеры на строительство крупнейших объектов инфраструктуры в рамках второго этапа проекта «Сахалин-2».

Октябрь

Россия и ЕБРР подписали соглашение о пятнадцатилетнем кредите, который будет направлен на строительство дороги Чита - Хабаровск.

Теги: юбилей  история  экономика 


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