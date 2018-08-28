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26 Января 2016, 17:38 | Часовой пояс

Дальневосточный рыбоперерабатывающий кластер будет состоять из четырех дивизионов

Более 100 тыс. тонн рыбопродукции в год дополнительно будет производить Дальневосточный рыбоперерабатывающий кластер, который будет состоять из четырех дивизионов

Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, проект предполагает создание четырех взаимосвязанных региональных дивизионов - Камчатского, Сахалинского, Курильского, Приморского. «В нем учтены естественные конкурентные преимущества регионов и принцип экономической целесообразности», - сказал он, добавив, что в ходе подготовки концепции учтены и проработаны предложения регионов.

Как говорится в проекте концепции, в Приморском крае будет размещен основной центр глубокой переработки уловов. Это обусловлено концентрацией здесь рыбодобывающих предприятий, наличием базовой логистической инфраструктуры, включая доступ к Транссибирской железнодорожной магистрали, а также действием режимов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и статуса свободного порта. На территории края инициируется реализация пяти ключевых проектов, которые потом могут быть дополнены.

Основой дивизиона Камчатского края станет бассейновая база добывающего флота, включая судоремонт. Кроме того, в крае, как и в Сахалинской области, целесообразно развивать переработку, в первую очередь лососевых.

При реализации этих проектов к 2018 году можно ожидать наполнения внутреннего рынка качественной продукцией в объеме около 100 тыс. тонн в год, привлечения частных инвестиций в сумме 17 млрд рублей, поступления налоговых отчислений в 1,6 млрд рублей в год, а также создания около 1,3 тыс. рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год. 

Теги: рыбная отрасль 


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