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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Китай готов участвовать в развитии российского Дальнего Востока
«Мы сегодня, кстати, впервые, может быть, сделали шаг в очень важном направлении по развитию отношений в сфере сельского хозяйства. Китай - самая большая по населению страна на планете; Россия - самая большая по территории страна, в которой сконцентрировано 10% мировых запасов пахотных земель. Если мы объединим эти потенциалы, то мы получим совершенно новую ситуацию. Мы договорились это делать. Были подписаны соглашения, направленные на то, чтобы развивать отношения в этой сфере».
В присутствии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьера Государственного совета Китая ЛИ Кэцяна подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Государственным комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе, в котором стороны, в частности, договорились о принципах работы Российско-Китайского фонда агропромышленного развития.
Также на полях заседания двадцатой регулярной встречи глав правительства России и Китая было подписано учреждающее Соглашение между Фондом развития Дальнего Востока и Управляющей компанией Азиатско-Тихоокеанского продовольственного фонда по созданию Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке.
В рамках подписанных документов российская и китайская стороны договорились о начале и конкретных параметрах работы Российско-Китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке.
Землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке получают только российские компании. Обязательным условием является использование современных аграрных технологий, обеспечивающих неистощительную эксплуатацию сельхозземель.
Данные компании будут привлекать российскую рабочую силу в объеме не менее 80%. В реализацию проектов также могут быть привлечены иностранные работники, но их объем не должен превышать 20%.
Приоритет в рамках аграрных проектов имеют российские поставщики.
Финансирование аграрных проектов обеспечивается в рамках следующего соотношения: 10% обеспечивается российской стороной, 90% - со стороны китайских партнеров.
Кроме этого, российская и китайская стороны подписали еще четыре основные договоренности по сотрудничеству на Дальнем Востоке.
Первая договоренность касается развития Северного морского пути в целях транспортировки грузов между Российской Федерацией и странами АТР. Вторая позиция меморандума связана с развитием международных транспортных коридоров, в частности «Приморья-1» и «Приморья-2». По словам главы Минвостокразвития, подписанный меморандум выводит вопрос реализации этого взаимовыгодного проекта на принципиально новый уровень - уровень правительств обоих государств, что также отвечает стратегии интеграции зоны Евразийского экономического союза с заявленной КНР концепцией Экономического пояса Шелкового пути. Министр также напомнил, что финансово-экономическая модель формирования МТК разрабатывается совместно с международной компанией McKinsey&Company. Первые наработки были представлены китайским партнерам на полях заседания двадцатой регулярной встречи глав правительства России и Китая.
Третья договоренность связана с привлечением китайских инвесторов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Так, китайская сторона будет поддерживать и стимулировать участие своих предприятий в этих проектах в соответствии с российским законодательством.
Четвертая договоренность связана с инициативой Китайской Народной Республики по экспорту производственных мощностей в приоритетных отраслях экономики: строительной индустрии, металлургии, энергетике, машиностроении, судостроении, химической промышленности, текстильной промышленности, цементной промышленности, сфере телекоммуникаций, в сельском хозяйстве. Речь идет о возможном переводе китайских предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований. В первую очередь предполагается проработать создание совместных экспортоориентированных производств.
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