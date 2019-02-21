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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 17:27 |
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Кожемяко сделал ставку на бизнес, а Фургал - на объединение
«Россия начинается с Приморья», «Россия начинается с Сахалина», «Россия начинается с Камчатки»… В этот список также входят: Якутия, Чукотка, Магаданская область и ряд других субъектов РФ. Понятно, что Москве не очень интересно, что творится на окраинах России, и откуда, собственно, страна начинается, зато находящиеся за тысячи километров от столицы регионы с удовольствием импровизируют на этот счет, считая статус «самой крайней» территории исключительно почетным. Эдакий форпост, за широкой и надежной спиной которого - вся страна.
Для журнала "Дальневосточный капитал" все республики, края и области ДФО - лучшие. Редакция предлагает подборку цитат руководителей субъектов РФ о том, почему именно их регион лучше остальных. Добавим, что многие из аргументов - весьма неожиданны.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
«Мы будем проходить различные этапы и делать все, чтобы край, который всегда был передовым, оставался передовым, в том числе и в сфере предпринимательства. Сегодня, с точки зрения активности бизнеса и проектов, которые здесь реализуются, я, зная ситуацию в других регионах, с уверенностью могу сказать, что приморцы были и остаются лидерами Дальнего Востока», - заявляет губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
«Рыбная отрасль всегда была и остается важнейшей для нашего края. Камчатская рыба и морепродукты известны далеко за пределами страны и считаются вкуснейшими деликатесами. В этом - прямая заслуга профессионалов рыбной промышленности. Благодаря их усилиям Камчатка не сдает свои лидирующие позиции по объемам вылова водных биоресурсов среди субъектов РФ уже десятый год подряд. Четверть всей рыбной продукции на рынке России добывается в нашем крае. Неудивительно, что наши люди были удостоены почетных наград от президента России», - утверждает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
«Мы должны объединиться, чтобы вместе отвечать на вызовы сегодняшнего дня, чтобы общими усилиями развивать территории всего нашего федерального округа. В этой работе не обойтись без поддержки федеральной власти и полномочного представителя президента. Уверен, у Хабаровского края есть все, чтобы стать инициатором и локомотивом этого объединения, лидером экономического и культурного развития Дальнего Востока», - говорит губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
«У Якутии самый высокий госдолг на Дальнем Востоке, но у нас и самый высокий доход - 150 миллиардов рублей. Большой госдолг ни о чем не говорит, если ты умеешь им эффективно управлять. Он укладывается в нормы, предусмотренные бюджетным законодательством. Наращивать его, конечно, не надо. Но среди приоритетных задач нет избавления от долга», - подчеркивает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Могу точно сказать, что Амурская область, пусть не по актуальным экономическим показателям, но по перспективам однозначно - один из самых интересных регионов в стране. Я много где был и могу сказать уверенно: Благовещенск - один из лучших городов. Абсолютно комфортный, уютный город с хорошими климатическими условиями. Только нужно его взбодрить, что ли. Нам необходимо современное благоустройство, нужно закончить «Золотую милю», - уточняет планы губернатор Амурской области Василий Орлов.
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Да, многим обывателям кажется, что Сахалинская область - это окраина России. На самом же деле, остров находится в центре событий. Именно мы, Сахалинская область, находимся в центре очень большого и серьезного рынка, на котором присутствуют такие игроки, как Китай, все страны АТР, США. Регион становится в течение последних 10 лет центром мира, и для того, чтобы в этом центре достойно были представлены интересы России, эта территория должна быть, с одной стороны, форпостом - с точки зрения оборонных задач, а с экономической точки зрения - флагманом. Должны быть созданы условия, при которых острова смогут выполнять эти важные функции, а они элементарны - должна быть отлажена работа жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, решены проблемы социально-культурных объектов, жилья и транспорта. Сейчас общемировая тенденция такова, что люди стремятся жить там, где экологически чистая среда. В этом отношении Сахалинская область - один из регионов-претендентов на то, чтобы стать неким «райским уголком», - уверен врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Край богатейший. Это создает перспективы, возможности привлечения инвестиций для развития. И самое главное, все-таки, богатство нашей земли - это люди. А в Магаданской области, наверное, особо, потому что только сильные люди могут жить в этих условиях. И с такими людьми, наверное, все-таки можно многое сделать. Главное - организоваться», - подчеркивает губернатор Магаданской области Сергей Носов.
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
«Существующая сегодня экономическая база не позволяет генерировать достаточное количество собственных доходов для того, чтобы закрыть первоочередные социальные расходы и нужды. Около 40 % составил прирост собственной налоговой базы ЕАО за последние три года. Но этих средств недостаточно для ускоренного развития области. Бюджет региона уже достаточно оптимизирован. Поэтому, возможно, для таких регионов, как ЕАО, нужно менять методику выделения федеральных средств в рамках софинансирования в сторону увеличения», - считает губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
ЧУКОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
«Мы не стесняемся того, что мы одни из лучших в недропользовании и золоте. Это современные производства, высокотехнологичные. Создана тысяча рабочих мест. Мы хотим развивать то, что мы умеем. У нас для этого есть все возможности», - гордится губернатор Чукотской автономной области Роман Копин.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
«Мы понимаем, что туризм - очень перспективная отрасль. Мы даже в республике создали профильное министерство. У нас растет турпоток. В прошлом году у нас было 270 тысяч пассажиров в аэропорту, в этом году уже 370 будет. Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешевый туризм на Байкале. Чтобы не пришел миллион человек, который за два дня вытопчет все побережье. Мы за то, чтобы туризм был экологический. Только там, где создана для него инфраструктура, где есть гостиницы, где нет мусора. Туризм должен не создавать нагрузку на экологию. Мы исходим из того, что Байкал надо сохранять. И выбирая между его сохранением и дополнительным заработком - нам Байкал важнее», - уверен глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
«Я за последние пять лет был во всех регионах, входящих в ДФО. Кое-где ситуация с зарплатами еще хуже, чем в Забайкалье, но такой ситуации с очередью на квартиры для детей-сирот нет нигде. Сегодня в очереди 8 тысяч человек», - говорит врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.
Благодаря особенным природным условиям ряд регионов ДФО может конкурировать друг с другом по уровню экстремальности жизни. Например, Якутия и Камчатка:
«Камчатка - территория особая. Уникальная природа диктует свои правила и свои риски, и опасности. На территории страны больше нет субъектов, сопоставимых с Камчатским краем по степени угроз в части землетрясений, цунами, извержений вулканов, схода лавин. К этому перечню добавляются и паводки, природные пожары, особая активность диких животных. Чтобы эффективно этими рисками управлять, необходима система своевременного и качественного мониторинга, ведь в конечном счете самая главная наша задача - обеспечение безопасности жителей Камчатки. В этом смысле мы делаем ставку на сотрудничество при создании комплекса «Безопасный город», который, я уверен, при правильном проектировании поможет контролировать существующие в Камчатском крае риски для своевременного принятия решений», - подчеркивает губернатор Камчатского края, председатель правительства Камчатского края Владимир Илюхин.
«При том, что у нас, правда, есть люди, живущие долго, к сожалению, средняя продолжительность жизни до сих пор существенно ниже, чем в России. Потому что экстремальные природные, климатические условия никто у нас не отменял. Этой зимой, например, было 50-60 градусов мороза, а сейчас +40. Никто меня не убедит, что 100-градусный перепад температур благотворно действует на организм человека. В этом ничего хорошего нет. Мы живем в самых экстремальных условиях, в которых живет вообще человек на нашей планете», - утверждает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
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