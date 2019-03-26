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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Марта, 23:13 |
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Россия и Северная Корея увеличат товарооборт
Сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Заседания провели Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сопредседатель комиссии с российской стороны Александр КОЗЛОВ и Министр внешних экономических дел КНДР, сопредседатель комиссии Ким Ен Дже.
В ходе встречи обе делегации подтвердили намерение увеличить товарооборот между двумя странами, а также максимально использовать потенциал для расширения торгово-экономических отношений. При этом, по словам главы Минвостокразвития России, работа ведется строго в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.
Одной из ключевых тем встречи стали вопросы реализации совместных проектов в сфере транспорта, такие как строительство автомобильного моста через реку Туманная и железнодорожной линии Хасан-Раджин. Как сообщил Александр Козлов, российская сторона провела подготовительную работу по проекту строительства автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР.
Все проработанные вопросы зафиксированы в протоколе, который был подписан министрами двух стран по итогам заседания. Десятое заседание Межправкомиссии пройдет в 2020 году в Пхеньяне.
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