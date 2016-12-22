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26 Мая 2016, 16:12 | Часовой пояс

У Комсомольска-на-Амуре вновь период Юности

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение "Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре".

Самое многообещающее для города Юности - из федерального бюджета на развитие социальной сферы будет направлено 50 млрд рублей. Плюс к этому должны вложиться сам Хабаровский край, муниципалитет. Большие надежды на частных инвесторов, которые должны заполнить проектами созданный в числе первых ТОР «Комсомольск».


 

- За пять лет из города уехало почти 8% жителей, при том что там производится большое количество современной техники, самолеты, нефтепродукты. Все это связано с нехваткой социальных учреждений. План предполагает, что на эти цели будет направлено 50 млрд рублей из федерального бюджета, - отметил глава правительства, выступая с годовым отчетом перед Государственной думой.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, комментируя подписание плана, подчеркнул, что этот документ является историческим для всего региона.

- Долгосрочный план - это совершенно новый и очень значимый этап развития Комсомольска-на-Амуре. Эту задачу в Послании Федеральному Собранию поставил президент России. Документ готовился в течение нескольких месяцев, в очень сжатые сроки. Активно включились федеральные министерства, власти края и муниципалитета. Теперь предстоит еще более ответственная и кропотливая работа - реализация плана. Средства заложены большие, необходимо построить очень много объектов. Мы, на своем уровне, уже создали оперативный штаб под моим руководством, который будет координировать исполнение плана, - говорит губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, непростой бюджет, край обеспечит требуемый объем софинансирования. По его словам, на 2016 год уже внесены соответствующие изменения в перечень краевых адресных инвестиционных проектов.


 

Досье «Дальневосточного капитала»: Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре включает в себя 33 организационных мероприятия и 27 объектов инфраструктуры. Срок реализации программы - 2016-2025 годы. Общий объем финансирования составляет 62,9 млрд рублей (федеральный бюджет - 49,3 млрд рублей, бюджет края - 6,5 млрд рублей, внебюджетные источники - 7,2 млрд рублей).

Долгосрочный план направлен на решение трех блоков задач. Это создание в городе индустриального и инженерного центра на Дальнем Востоке, модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование современных общественных городских пространств.

Как сообщил глава региона, в специально созданный для реализации долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре штаб вошли чиновники федеральных министерств, компаний с государственным участием, депутаты, представители общественных объединений. Возглавил штаб губернатор лично. Поскольку утверждение программы развития города Юности было событием ожидаемым, в крае уже составлены, как сегодня принято говорить, «дорожные карты» по ее реализации. И даже подготовлена проектная документация на объекты этого года. В первую очередь в Комсомольске займутся реконструкцией Драматического театра, на что предусмотрено потратить 75 млн рублей. Начнется строительство комплекса обезжелезивания и деманганации питьевой воды - проект тянет на 235,2 млн рублей. Более 418 млн рублей будет вложено в реконструкцию автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск.

Как говорят в региональном правительстве, общий объем федерального финансирования на этот год составляет 936,7 млн рублей, а решения о финансировании согласованы с федеральными министерствами. Дальше, по мере разработки проектной документации, финансирование будет открыто для еще 10 объектов 2017 года.

В план включены объекты энергетической инфраструктуры: тепловые сети, объекты газораспределения, сетевой распределительный комплекс, необходимые для развития жилищного строительства. Предусмотрены реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации, инженерная защита города от наводнений. Планируется строительство детского сада, детского больничного комплекса, школы, образовательно-оздоровительного центра, создание многопрофильного университета на базе действующих образовательных организаций, региональный спортивный центр с хоккейной ареной на 3 тысячи мест, строительство онкологического диспансера.

Тем временем на сайте правительства появилось поручение о разработке ТЭО проекта скоростного железнодорожного сообщения Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - аэропорт Новый. Этот проект входит в долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре. Отвечают за разработку ТЭО правительство Хабаровского края, администрация Комсомольска-на-Амуре, ОАО «РЖД». На его подготовку отводятся 2016-2017 годы. Также РЖД и правительству Хабаровского края поручено в 2016-2025 годах разработать и осуществить комплекс мер, направленных на улучшение параметров пассажирского подвижного состава, повышение качества и безопасности обслуживания пассажиров.

Большинство мероприятий и объектов будут реализованы до 2020 года, одно мероприятие, наиболее капиталоемкое, это ремонт и реконструкция автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино, - в срок до 2025 года.


 

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, «для верного определения состава мероприятий был проведен социологический опрос населения, опирались на мнение граждан. В результате в плане сформированы 7 основных направлений развития города: образование, здравоохранение, культура и спорт, развитие энергетической, транспортной, коммунальной инфраструктуры, развитие действующих предприятий и создание новых в рамках ТОР «Комсомольск».

Как отмечает Александр Галушка: «В плане предусмотрены расходы на создание инфраструктуры территории опережающего развития «Комсомольск» - в размере 1,2 млрд рублей. На данной территории планируем развивать промышленные предприятия, уже подписаны инвестиционные соглашения с 4 резидентами на общую сумму инвестиций 7,6 млрд рублей. Здесь будут работать предприятие по глубокой обработке древесины, крупный завод по механообработке и производству деталей для авиастроения, рыбоперерабатывающая фабрика, всего будет создано более 5 тысяч современных рабочих мест».

В план также вошли конкретные мероприятия по увеличению загрузки предприятий Комсомольска-на-Амуре. Предусматриваются локализация на территории ТОР «Комсомольск» производства по выпуску комплектующих для воздушных судов и продукции в интересах военного и гражданского судостроения, развитие металлургического предприятия «Амурметалл», в том числе снижение тарифов на железнодорожные перевозки лома черных металлов в направлении дальневосточных станций.

- Комсомольску это, конечно, даст возможность создать определенное качество жизни и сократить отток населения, который серьезно увеличивается с каждым годом, - комментирует событие спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ. - Может быть, удастся организовать еще и приток людей, потому что среди 27 новых объектов по инициативе губернатора строится инженерная школа, будет создан опорный университет. Это как раз то, что позволит закрепить в Комсомольске-на-Амуре квалифицированные кадры и создать полноценную кадровую базу. Безусловно, начало этому уже есть. Но предстоит огромная работа, чтобы все средства в полном объеме были освоены эффективно. Конечно, нужен кадровый резерв, который будет координировать этот процесс.

По словам мэра города Андрея КЛИМОВА, инициатива развития Комсомольска-на-Амуре на федеральном уровне - это возможность, которой у города не было в течение последних тридцати лет.

- За почти 85-летнюю свою историю Комсомольск знал и взлеты, и падения. Был бурный рост в предвоенные годы, был некоторый спад в послевоенное время, новый импульс город получил в 80-е годы. Были тяжелейшие 90-е, непростое и неоднозначное время начала двадцать первого века. И сегодня, благодаря президенту Владимиру ПУТИНУ, который в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу развития Комсомольска-на-Амуре, благодаря утвержденному правительством страны плану, у нашего города вновь появился уникальный шанс для дальнейшего развития, долгосрочного и устойчивого. Такого внимания на самом высоком правительственном уровне мы не знали более 30 лет. Такой шанс мы упустить не можем, - говорит глава Комсомольска.

Досье «Дальневосточного капитала»: В Комсомольске-на-Амуре сосредоточен ведущий промышленно-производственный комплекс Дальнего Востока. В городе производится 48% промышленной продукции Хабаровского края, 100% самолетов и 60% нефтепродуктов ДФО.

Юрий РОГОВ.   Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

 

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